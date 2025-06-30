Осипенко забил дебютный гол за московское «Динамо» в матче с ОФК
Защитник Максим Осипенко забил дебютный гол за московское «Динамо».
Это произошло в матче BetBoom Братского кубка против ОФК. Осипенко на 8-й минуте головой замкнул подачу полузащитника бело-голубых Бителло.
17 июня московский клуб объявил о подписании контракта с 31-летним защитником. Соглашение с футболистом рассчитано на три года.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|11
|7
|3
|1
|22-10
|24
|
2
|Локомотив
|11
|6
|5
|0
|26-16
|23
|
3
|Краснодар
|11
|7
|2
|2
|22-7
|23
|
4
|Зенит
|11
|5
|5
|1
|21-10
|20
|
5
|Балтика
|11
|5
|5
|1
|15-6
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|3
|3
|19-17
|18
|
7
|Рубин
|11
|5
|3
|3
|15-15
|18
|
8
|Динамо
|11
|4
|3
|4
|18-17
|15
|
9
|Ахмат
|11
|4
|3
|4
|14-13
|15
|
10
|Ростов
|11
|3
|4
|4
|9-12
|13
|
11
|Кр. Советов
|11
|3
|3
|5
|16-21
|12
|
12
|Динамо Мх
|11
|2
|4
|5
|5-13
|10
|
13
|Акрон
|11
|1
|5
|5
|13-18
|8
|
14
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|13-22
|7
|
15
|Пари НН
|11
|2
|0
|9
|9-22
|6
|
16
|Сочи
|11
|1
|2
|8
|7-25
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|4.10
|13:00
|
Акрон – Зенит
|1 : 1
|4.10
|15:15
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 0
|4.10
|17:30
|
Краснодар – Ахмат
|2 : 0
|4.10
|19:45
|
Динамо – Локомотив
|3 : 5
|5.10
|12:00
|
Оренбург – Ростов
|0 : 1
|5.10
|14:15
|
Сочи – Пари НН
|2 : 1
|5.10
|16:30
|
ЦСКА – Спартак
|3 : 2
|5.10
|19:00
|
Балтика – Динамо Мх
|2 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|9
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Николай Рассказов
Крылья Советов
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Диего Коста
Краснодар
|10
|1
|2
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|11
|1
|2
|
|
Ярослав Крашевский
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|1
Новости