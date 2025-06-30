Осипенко забил дебютный гол за московское «Динамо» в матче с ОФК

Защитник Максим Осипенко забил дебютный гол за московское «Динамо».

Это произошло в матче BetBoom Братского кубка против ОФК. Осипенко на 8-й минуте головой замкнул подачу полузащитника бело-голубых Бителло.

17 июня московский клуб объявил о подписании контракта с 31-летним защитником. Соглашение с футболистом рассчитано на три года.