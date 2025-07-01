Хоккей
1 июля, 00:13

Лещук оценил возможное назначение Ротенберга в хоккейное «Динамо»

Федор Носов

Вратарь футбольного «Динамо» Игорь Лещук поделился с «СЭ» мнением о возможном назначении Романа Ротенберга в хоккейное «Динамо».

— В СМИ пишут о том, что Роман Ротенберг может зайти в хоккейное «Динамо». Как вы относитесь к этому возможному назначению?

— Тяжело что-то сказать. Человек давно в хоккее. Он там молодежь будет курировать. Не знаю, конечно, кто-то мне говорил, что молодежка у нас в хоккее не прям хорошая. Честно, не владею информацией на этот счет. Оценивать можно будет только после того, как он отработает какое-то время.

— Человек горит игрой. Его желание может обеспечить команде какие-то высокие результаты?

— Уверен, что, когда человек горит каким-то делом, то он прогрессирует и прибавляет в этом плане. Плюс он работал в СКА не один год. Уверен, что человек достаточно умный и делает выводы из каких-то своих ошибок, будет прогрессировать в этом плане. Наверное, это ему и поможет в молодежной команде с «Динамо».

Роман Ротенберг.«Мы только в начале большого пути». Ротенберг — об отставке из СКА и своем будущем

2 июня СКА объявил об отставке Ротенберга, который возглавлял команду с 2022 года. После увольнения 44-летнего специалиста новым главным тренером петербургского клуба стал Игорь Ларионов, который ранее работал в «Торпедо».

Игорь Лещук
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Роман Ротенберг
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Радулов научил нас биться до конца»
«Радулов научил нас биться до конца»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
  • Славомудр Приморский

    Да уж, побираться пиаром у ноунеймов... Только недалёкий Ромик мог сподобиться на такую тупость )

    01.07.2025

  • merniloskut

    Есть одна у мусара судьба, - ворожба, ворожба...

    01.07.2025

  • Haiaxi

    Наверное, больше никто подлизнуть не согласился

    01.07.2025

  • Chegevara.

    В метро встретил, вот заметка и вышла:rofl:

    01.07.2025

  • Alexey Tarasov

    Да не будет прогресса а будет снова-театр одного ,актёра ":point_up:???????Он за четыре года не смог создать - единую слаженную- команду:100: И такому доверили-молодёжь:face_with_raised_eyebrow:Остаётся надеяться что не надолго :point_up:???????

    01.07.2025

  • Владислав

    Ротенберг не делает выводы из своих ошибок, а значит прогрессировать не будет. Будет опять искать виноватых и мутить воду

    01.07.2025

  • Славомудр Приморский

    Спрашивать рядового футболиста о назначении в хоккейном топ-менеджменте... Где СЭкс откопал это соевое недоразумение?

    01.07.2025

  • Raulcat-nn

    ВРАТАРЬ ТЫ НЕ ПРАВ... ГДЕ БЫЛ ПРОГРЕСС У РОМКИ В ТЕЧЕНИИ ТРЁХ СЕЗОНОВ ... ПОМЕНЯЛ 160 ЧЕЛОВЕК ИЗ НИХ ВООБЩЕ О НЕКОТОРЫХ НЕ СЛЫШНО.. ОН ЗАТОЧЕН НА РЕЗУЛЬТАТ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС... НО ТАК НЕ ДЕЛАЕТСЯ.. НЕ ВСЁ РЕШАЮТ ДЕНЬГИ..

    01.07.2025

  • Олег Воробьёв

    Вратарь футбольного!!! Динамо поделился мнением о назначении Ромы в хоккейное!!! Диинамо... --------------------- " Тяжело что-то сказать..":laughing::laughing: Вы там совсем уже!!:laughing:

    01.07.2025

  • Gordon

    Умный? Прогрессирует? :)))))

    01.07.2025

    • Роман Ротенберг обсудил с Тюкавиным влияние спорта на развитие молодежи

    Роман Ротенберг войдет в совет директоров московского «Динамо»
