Лещук оценил возможное назначение Ротенберга в хоккейное «Динамо»

Вратарь футбольного «Динамо» Игорь Лещук поделился с «СЭ» мнением о возможном назначении Романа Ротенберга в хоккейное «Динамо».

— В СМИ пишут о том, что Роман Ротенберг может зайти в хоккейное «Динамо». Как вы относитесь к этому возможному назначению?

— Тяжело что-то сказать. Человек давно в хоккее. Он там молодежь будет курировать. Не знаю, конечно, кто-то мне говорил, что молодежка у нас в хоккее не прям хорошая. Честно, не владею информацией на этот счет. Оценивать можно будет только после того, как он отработает какое-то время.

— Человек горит игрой. Его желание может обеспечить команде какие-то высокие результаты?

— Уверен, что, когда человек горит каким-то делом, то он прогрессирует и прибавляет в этом плане. Плюс он работал в СКА не один год. Уверен, что человек достаточно умный и делает выводы из каких-то своих ошибок, будет прогрессировать в этом плане. Наверное, это ему и поможет в молодежной команде с «Динамо».

2 июня СКА объявил об отставке Ротенберга, который возглавлял команду с 2022 года. После увольнения 44-летнего специалиста новым главным тренером петербургского клуба стал Игорь Ларионов, который ранее работал в «Торпедо».