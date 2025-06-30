Адвокат указал на нелогичность в показаниях судьи по делу владельца «Торпедо»
Адвокат Александр Добровинский в беседе с «Известиями» 27 июня выразил мнение о наличии нелогичностей в допросе арбитра Максима Перезвы по делу владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова.
Правозащитник отметил, что некоторые моменты в показаниях Перезвы кажутся ему нелогичными. В частности, судья заявил, что Скородумов трижды предлагал ему деньги за судейство в пользу «Торпедо», но Перезва не соглашался и не отказывался.
По этим показаниям, за несколько дней до матча «Торпедо» — «Урал» Скородумов якобы предлагал судье 3 миллиона рублей за победу и по 500 тысяч рублей за каждый назначенный пенальти в ворота соперника.
«И вот тут наступает самое интересное: 21 апреля вышеуказанный матч закончился счетом 1:1. А что делает судья? Перезва ошибочно или неошибочно не назначает пенальти в ворота «Урала»», — рассказал Добровинский.
Адвокат Александр Добровинский добавил, что московская команда в результате потеряла три очка и получила только один балл. После этого Скородумов направил жалобу в экспертно-судейскую комиссию РФС, указав на ошибку судьи. Комиссия подтвердила, что Перезва действительно ошибся, не назначив пенальти в пользу «Торпедо».
«Самое удивительное, что и после этого, по словам Перезвы, Скородумов снова пытается подкупить его, хотя и предлагает меньшую сумму, чем за прошлый матч. При этом судья вновь не отвечает ни отказом, ни согласием. Интересно, что Перезва в своих показаниях утверждает: мой подзащитный Леонид Соболев никогда ничего не предлагал и не встречался с ним по этому поводу», — продолжил адвокат.
Правоохранители задержали Соболева 20 июня. В тот же день стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении него и директора «Торпедо» Скородумова, которых подозревают в попытке подкупа судьи.
Согласно имеющейся информации, фигуранты дела предлагали главному судье более 1 миллиона рублей за исход матча в пользу «Торпедо»: победу, назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока.
24 июня адвокат Александр Добровинский сообщил, что защита Леонида Соболева обжаловала его арест.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|11
|7
|3
|1
|22-10
|24
|
2
|Локомотив
|11
|6
|5
|0
|26-16
|23
|
3
|Краснодар
|11
|7
|2
|2
|22-7
|23
|
4
|Зенит
|11
|5
|5
|1
|21-10
|20
|
5
|Балтика
|11
|5
|5
|1
|15-6
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|3
|3
|19-17
|18
|
7
|Рубин
|11
|5
|3
|3
|15-15
|18
|
8
|Динамо
|11
|4
|3
|4
|18-17
|15
|
9
|Ахмат
|11
|4
|3
|4
|14-13
|15
|
10
|Ростов
|11
|3
|4
|4
|9-12
|13
|
11
|Кр. Советов
|11
|3
|3
|5
|16-21
|12
|
12
|Динамо Мх
|11
|2
|4
|5
|5-13
|10
|
13
|Акрон
|11
|1
|5
|5
|13-18
|8
|
14
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|13-22
|7
|
15
|Пари НН
|11
|2
|0
|9
|9-22
|6
|
16
|Сочи
|11
|1
|2
|8
|7-25
|5
|4.10
|13:00
|
Акрон – Зенит
|1 : 1
|4.10
|15:15
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 0
|4.10
|17:30
|
Краснодар – Ахмат
|2 : 0
|4.10
|19:45
|
Динамо – Локомотив
|3 : 5
|5.10
|12:00
|
Оренбург – Ростов
|0 : 1
|5.10
|14:15
|
Сочи – Пари НН
|2 : 1
|5.10
|16:30
|
ЦСКА – Спартак
|3 : 2
|5.10
|19:00
|
Балтика – Динамо Мх
|2 : 0
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|9
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Николай Рассказов
Крылья Советов
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Диего Коста
Краснодар
|10
|1
|2
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|11
|1
|2
|
|
Ярослав Крашевский
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|1