30 июня, 19:27

Адвокат указал на нелогичность в показаниях судьи по делу владельца «Торпедо»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Адвокат Александр Добровинский в беседе с «Известиями» 27 июня выразил мнение о наличии нелогичностей в допросе арбитра Максима Перезвы по делу владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова.

Правозащитник отметил, что некоторые моменты в показаниях Перезвы кажутся ему нелогичными. В частности, судья заявил, что Скородумов трижды предлагал ему деньги за судейство в пользу «Торпедо», но Перезва не соглашался и не отказывался.

По этим показаниям, за несколько дней до матча «Торпедо» — «Урал» Скородумов якобы предлагал судье 3 миллиона рублей за победу и по 500 тысяч рублей за каждый назначенный пенальти в ворота соперника.

«И вот тут наступает самое интересное: 21 апреля вышеуказанный матч закончился счетом 1:1. А что делает судья? Перезва ошибочно или неошибочно не назначает пенальти в ворота «Урала»», — рассказал Добровинский.

Адвокат Александр Добровинский добавил, что московская команда в результате потеряла три очка и получила только один балл. После этого Скородумов направил жалобу в экспертно-судейскую комиссию РФС, указав на ошибку судьи. Комиссия подтвердила, что Перезва действительно ошибся, не назначив пенальти в пользу «Торпедо».

«Самое удивительное, что и после этого, по словам Перезвы, Скородумов снова пытается подкупить его, хотя и предлагает меньшую сумму, чем за прошлый матч. При этом судья вновь не отвечает ни отказом, ни согласием. Интересно, что Перезва в своих показаниях утверждает: мой подзащитный Леонид Соболев никогда ничего не предлагал и не встречался с ним по этому поводу», — продолжил адвокат.

Правоохранители задержали Соболева 20 июня. В тот же день стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении него и директора «Торпедо» Скородумова, которых подозревают в попытке подкупа судьи.

Согласно имеющейся информации, фигуранты дела предлагали главному судье более 1 миллиона рублей за исход матча в пользу «Торпедо»: победу, назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока.

24 июня адвокат Александр Добровинский сообщил, что защита Леонида Соболева обжаловала его арест.

Источник: Известия
ФК Торпедо (Москва)
Леонид Соболев
  • fullerist

    Конечно, поведение судьи нелогично по мнению Добровинского: ему деньги предлагали по сути ни за что, а он не взял. Добровинский бы взял обязательно, правда, потребовал бы сумму увеличить

    01.07.2025

  • Rudrik31

    далек от этого, но со стороны семьи погибшего не прокурор разве должен быть? или там про сумму компенсации?

    01.07.2025

  • Medovar

    Несколько вопросов: 1) кто защищает Скородумова? 2) что говорит адвокат Скородумова по делу? 3) отрицает ли Скородумов попытку подкупа арбитра? 4) знал ли Соболев о попытке подкупить судью? 5) почему арестовали и бухгалтера клуба - деньги на подкуп шли из кассы? Соболев мог быть заказчиком подкупа, в этом случае он деньги напрямую не предлагал бы. Факт молчания арбитра в ответ на предложение "отблагодарить" ни о чем не говорит. Имеет значение лишь взял или не взял арбитр деньги.

    01.07.2025

  • Mordaunt

    Оклеветал команду, так еще его взяли в рпл судить?:astonished:

    30.06.2025

  • енг

    Сейчас с Торпедо переключатся на Сочи. Очень у нас весёлый футбол

    30.06.2025

  • Medovar

    Нет, там он благоразумно взялся на общественных началах представлять интересы семьи погибшего. Понимал, что такое общественный резонанс, видимо, еще и груз прошлых дел не давал покоя. Норовили лишить статуса адвоката. Услуги не дешевые. Но и в деле с пьяным актером превратил все в самопиар, вел себя как фрик.

    30.06.2025

  • Rudrik31

    это не он актера пьяного защищал, которому потом лет 7 дали?

    30.06.2025

  • shpasic

    нелогично - это доверять мнению адвоката подзащитного. тем более, если это мнение Добровинского.

    30.06.2025

  • mikeV

    Набор слов. Если у кого и отсутствует логика - так у этого адвоката. Но это у юристов часто случается...

    30.06.2025

  • Арбитр красавчик) Я не я и жопа не моя) Предлагали, но я не взял)

    30.06.2025

