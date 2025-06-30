Адвокат указал на нелогичность в показаниях судьи по делу владельца «Торпедо»

Адвокат Александр Добровинский в беседе с «Известиями» 27 июня выразил мнение о наличии нелогичностей в допросе арбитра Максима Перезвы по делу владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова.

Правозащитник отметил, что некоторые моменты в показаниях Перезвы кажутся ему нелогичными. В частности, судья заявил, что Скородумов трижды предлагал ему деньги за судейство в пользу «Торпедо», но Перезва не соглашался и не отказывался.

По этим показаниям, за несколько дней до матча «Торпедо» — «Урал» Скородумов якобы предлагал судье 3 миллиона рублей за победу и по 500 тысяч рублей за каждый назначенный пенальти в ворота соперника.

«И вот тут наступает самое интересное: 21 апреля вышеуказанный матч закончился счетом 1:1. А что делает судья? Перезва ошибочно или неошибочно не назначает пенальти в ворота «Урала»», — рассказал Добровинский.

Адвокат Александр Добровинский добавил, что московская команда в результате потеряла три очка и получила только один балл. После этого Скородумов направил жалобу в экспертно-судейскую комиссию РФС, указав на ошибку судьи. Комиссия подтвердила, что Перезва действительно ошибся, не назначив пенальти в пользу «Торпедо».

«Самое удивительное, что и после этого, по словам Перезвы, Скородумов снова пытается подкупить его, хотя и предлагает меньшую сумму, чем за прошлый матч. При этом судья вновь не отвечает ни отказом, ни согласием. Интересно, что Перезва в своих показаниях утверждает: мой подзащитный Леонид Соболев никогда ничего не предлагал и не встречался с ним по этому поводу», — продолжил адвокат.

Правоохранители задержали Соболева 20 июня. В тот же день стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении него и директора «Торпедо» Скородумова, которых подозревают в попытке подкупа судьи.

Согласно имеющейся информации, фигуранты дела предлагали главному судье более 1 миллиона рублей за исход матча в пользу «Торпедо»: победу, назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока.

24 июня адвокат Александр Добровинский сообщил, что защита Леонида Соболева обжаловала его арест.