Роман Ротенберг обсудил с Тюкавиным влияние спорта на развитие молодежи

Бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о разговоре с нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным во время матча бело-голубых против ОФК (4:0).

«Вечером на матче «Динамо» обсудили с нападающим Константином Тюкавиным важность разностороннего развития детей. До 15 лет он играл и в футбол, и в хоккей с мячом — отличный пример того, как занятия разными видами спорта помогают формировать личность. Спасибо футбольному клубу «Динамо» за приглашение на игру! Поздравляю команду с уверенной победой!» — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

Ранее Sport Baza сообщила, что Ротенберг будет назначен менеджером по развитию молодежи в хоккейном «Динамо».

2 июня СКА объявил об отставке Ротенберга, который возглавлял команду с 2022 года. После увольнения 44-летнего специалиста новым главным тренером петербургского клуба стал Игорь Ларионов, который ранее работал в «Торпедо».