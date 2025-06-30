Хоккей
30 июня, 22:10

Роман Ротенберг обсудил с Тюкавиным влияние спорта на развитие молодежи

Сергей Ярошенко

Бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о разговоре с нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным во время матча бело-голубых против ОФК (4:0).

«Вечером на матче «Динамо» обсудили с нападающим Константином Тюкавиным важность разностороннего развития детей. До 15 лет он играл и в футбол, и в хоккей с мячом — отличный пример того, как занятия разными видами спорта помогают формировать личность. Спасибо футбольному клубу «Динамо» за приглашение на игру! Поздравляю команду с уверенной победой!» — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

Ранее Sport Baza сообщила, что Ротенберг будет назначен менеджером по развитию молодежи в хоккейном «Динамо».

2 июня СКА объявил об отставке Ротенберга, который возглавлял команду с 2022 года. После увольнения 44-летнего специалиста новым главным тренером петербургского клуба стал Игорь Ларионов, который ранее работал в «Торпедо».

Источник: Telegram-канал Романа Ротенберга
Константин Тюкавин
ФК Динамо (Москва)
Роман Ротенберг
Популярное видео
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Радулов научил нас биться до конца»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
  • Хоп хэй лала лэй

    Он теперь в Динамо, как и Тюкавин:rofl::rofl::rofl:

    01.07.2025

  • Kirill Boglovsky

    Иксперд подтянулся

    01.07.2025

  • Михаил

    Роман вроде как за хоккейную молодежку отвечать собрался, а Тюкавин футболист...ничего не перепутал ???

    01.07.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Слабенько как-то. Надо было в столице форум организовать...

    01.07.2025

  • Gordon

    Это зашквар, Костя.

    01.07.2025

  • Пан Юзеф

    Роман Борисович начинает работу с совещания с каким-то Тюкавиным, что говорит о том, что он открыт для всех. Он еще всем покажет! Он еще заставит всех недоброжелателей заткнуться!

    30.06.2025

  • Sergey Sparker

    Вот это спец - «И жнец, и швец, и на дуде игрец»!!! Как только куда встрянет, "успех" гарантирован. Ментовской молодежке кирдык полный.

    30.06.2025

  • TokTram_

    "Обсудили"? Безработный тренер и молодой футболист. Провели саммит.

    30.06.2025

  • Валера

    за что нам все это ? почему не нашлось места в Зените и СКА ? в той же академии ска директором ? он же так был благодарен лично Миллеру и Газпрому в целом , что не уставал об этом говорить . почему такая неблагодарность за преданность? такая не

    30.06.2025

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости