Источник: «Зенит» уведомил «Фламенго» о выкупе Жерсона за 25 миллионов евро

«Зенит» официально уведомил «Фламенго» об активации опции выкупа полузащитника Жерсона, которая составляет 25 миллионов евро, сообщает журналист Вене Касагранде.

По информации источника, в ближайшие дни 28-летний бразилец полетит в Россию специальным самолетом и подпишет с петербрургским клубом контракт на 5 лет.

Жерсон выступает за «Фламенго» с зимы 2023 года, ранее он также играл за бразильский клуб с 2019 по 2021 год. За это время полузащитник провел 253 матча, забил 19 мячей и отдал 34 результаьтвные передачи. Вместе с командой футболист дважды становился чемпионом Бразилии, выигрывал Кубок и трижды — Суперкубок страны, а также побеждал в Кубке Либертадорес.