Швейцарский «Сьон» предложил России нейтральную арену для международных матчей

Президент «Сьона» Кристиан Константин заявил «СЭ», что клуб готов предоставить стадион российскому футболу для международных матчей в качестве нейтральной арены.

«Мы можем это организовать, если Россию вернут на международную арену при таком условии. Но я думаю, что если вас вернут в еврокубки, то клубы и сборная смогут сыграть в России», — сказал Константин «СЭ».

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.