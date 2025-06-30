Футбол
30 июня, 16:20

Швейцарский «Сьон» предложил России нейтральную арену для международных матчей

Микеле Антонов
Корреспондент

Президент «Сьона» Кристиан Константин заявил «СЭ», что клуб готов предоставить стадион российскому футболу для международных матчей в качестве нейтральной арены.

«Мы можем это организовать, если Россию вернут на международную арену при таком условии. Но я думаю, что если вас вернут в еврокубки, то клубы и сборная смогут сыграть в России», — сказал Константин «СЭ».

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Сборная России по футболу
ФК Сьон
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
  • долой путина навальную в президенты

    02.07.2025

  • если бы путин на начал бы сво то бы играли российские клубы в еврокубках а так путин убица все россияне виноваты в геноциде украины

    02.07.2025

  • если будут ништячки то венры и словаки поддержат антироссийские санкции

    02.07.2025

  • Максим Максимов

    Далековато. И дороговато (уровень цен в стране близко к самому высокому во всей Европе). В лояльности и интересе со стороны местных болельщиков не убежден. Да и страна против нас вообще-то свои экономические санкции ввела - при декларируемом нейтралите. По мне Сербия, Словакия, Венгрия, Грузия, Турция гораздо предпочтительней.

    01.07.2025

  • Ненасытный_Гардемарин

    А переигровку они не готовы предоставить? На них клеймо на всю жизнь, не отмоешься, а они благородство изображают.

    30.06.2025

  • Степочкин

    Дурачков нашли)). Сколько миллионов стоить будет это ваше "предоставление"? Уж лучше у Венгров или Словаков, те хотя бы санкции блокируют, чем у таких "нейтралов". Нет никакой нейтральной Швейцарии.

    30.06.2025

  • Vasssya

    Летать туда из Москвы как?

    30.06.2025

  • suomi257

    досвидос им просто надо сказать !

    30.06.2025

  • Илья858

    Из швейцарцев нейтральные как из дерьма пуля

    30.06.2025

