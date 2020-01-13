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Источник: к Намли проявляет интерес клуб из МЛС

10:55
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Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли попал в сферу интересов одного из клубов из МЛС. Речь идет о клубе «Колорадо Рэпидз».

Стороны уже начали переговоры и «достигли заметного прогресса за последние четыре дня», сообщает в Twitter журналист из Колорадо Джозеф Самельсон.

25-летний датчанин перешел в «Краснодар» прошедшим летом из голландского «Зволле». Он принял участие в 18 матчах за российский клуб во всех турнирах и отметился голом и результативной передачей.

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