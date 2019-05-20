Влашич вызван в сборную Хорватии на матч отборочного турнира ЧЕ-2020

Стала известна заявка сборной Хорватии на предстоящий матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Уэльса (8 июня) и товарищескую игру с Тунисом (11 июня), информирует официальный Твиттер национальной команды.

Хавбек "Эвертона", который выступает на правах аренды за ЦСКА, Никола Влашич получил вызов в сборную Хорватии.

Список вызванных футболистов выглядит следующим образом:

вратари – Ловре Калинич ("Астон Вилла"), Доминик Ливакович ("Динамо" Загреб), Симон Слуга ("Риека");



защитники – Домагой Вида ("Бешикташ"), Деян Ловрен ("Ливерпуль"), Тин Едвай ("Байер"), Борна Баришич ("Рейнджерс"), Дуйе Чалета-Цар ("Марсель"), Карло Бартолец ("Нордшелланд"), Филип Бенкович ("Селтик"), Дарио Мельняк ("Ризеспор");



полузащитники – Лука Модрич ("Реал"), Иван Ракитич ("Барселона"), Матео Ковачич ("Челси"), Милан Бадель ("Лацио"), Марсело Брозович ("Интер"), Иван Перишич ("Интер"), Марко Рог ("Севилья"), Марио Пашалич ("Аталанта"), Филип Брадарич ("Кальяри"), Никола Влашич (ЦСКА), Бруно Петкович ("Динамо" Зг);



нападающие – Андрей Крамарич ("Хоффенхайм"), Анте Ребич ("Айнтрахт"), Марко Пьяца ("Фиорентина"), Йосип Брекало ("Вольфсбург").