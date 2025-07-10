Источник: «Торпедо» исключили из РПЛ

Московское «Торпедо» исключено из числа участников РПЛ в сезоне-2025/26, сообщает колумнист «СЭ» Максим Никитин.

Решение об этом принято на заседании КДК РФС 10 июля. Также клуб оштрафован на 5 миллионов рублей.

Позднее РФС официально объявил об исключении «Торпедо» из числа участников чемпионата России-2025/26 и о штрафе.

Возможную замену «Торпедо» в РПЛ определит бюро исполкома РФС. 9 июля «СЭ» сообщал, что место московского клуба в высшем дивизионе займет «Оренбург», который вылетел из РПЛ по итогам сезона-2024/25.

21 июня Мещанский суд Москвы заключил под стражу совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова. Их подозревают в попытке дать взятку судье за принятие решения в пользу команды. Сообщалось, что функционеров обвиняют в попытке давления на судью из Московской области Максима Перезву.

8 июля был задержан арбитр Богдан Головко. По версии следствия, Головко сознательно дважды принимал спорные решения не назначать пенальти в ворота московского «Торпедо» в матче 34-го тура первой лиги против «Камаза» (1:1).

В прошедшем сезоне «Торпедо» заняло второе место в Мелбет-Первой лиге и добилось выхода в высший дивизион.