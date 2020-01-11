Кейн успешно перенес операцию
11 января 2020, 21:45
Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн успешно перенес операцию. Об этом сообщил сам футболист в своем Twitter.
— Операция прошла очень хорошо. Первый день восстановления начинается прямо сейчас, — написал Кейн.
Игрок получил повреждение во время матча 21-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (0:1), который прошел 1 января. Медицинский штаб «Тоттенхэма» ожидает, что форвард и капитан сборной Англии вернется к тренировкам не раньше апреля.
В текущем сезоне Кейн провел 25 матчей за «шпор», забил 17 голов и сделал две результативные передачи.
Surgery went very well. First day of recovery starts now! #COYS pic.twitter.com/7fCdRY34Xp— Harry Kane (@HKane) 11 января 2020 г.
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