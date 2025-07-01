Теннис
1 июля, 17:04

Самсонова и Калинская вышли во второй круг Уимблдона

Анна Калинская.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла представительницу Австралии Майю Джойнт в первом круге Уимблдона-2025.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:2. Джойнт на прошлой неделе выиграла турнир в Истборне.

19-я ракетка мира Самсонова 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойтов из 10. Далее россиянка сыграет с победительницей матча Юлия Стародубцева (Украина) — Франческа Джонс (Великобритания).

В другой встрече россиянка Анна Калинская победила Нину Стоянович — 6:3, 7:6 (7:4). На счету 39-й ракетки мира 3 эйса, 2 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.

Во втором круге Калинская сыграет с Кларой Таусон.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 71 630 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Людмила Самсонова (Россия, 19) — Майя Джойнт (Австралия) — 6:3, 6:2

Анна Калинская (Россия) — Нина Стоянович (Сербия, Q) — 6:3, 7:6 (7:4)

Зейнеп Сонмез (Турция) — Жаклин Кристьян (Румыния) — 7:6 (7:3), 6:3

  • Это без попыток оскорбить. Просто коротко и ёмко называю вещи своими именами. Болельщицкий сленг. Соболенко, Андреева, и т.д. это здоровые лошади, выезжающие на физике. Особого таланта у той же Сабаленки я не вижу.

    01.07.2025

  • fonkom

    WS, так мы что сравниваем - теннисные достижения и теннисный потенциал, или внешнрсть? Или ты на лету переобуваешься, когда сказать нечего? Извини, подзабыл твой стиль) upd: да, и это очень круто,для настоящего МУЖИКА, называть девушку лошадью.

    01.07.2025

  • Это не категоричность, а выданный аванс! Мне понравилось, что я увидел, а видел я немало, и в теннисе в том числе, и разбираюсь в нём прилично!

    01.07.2025

  • Конечно, круче! А что Мирра разве не лошадь? Как раз у Андреевой я ничего интересного не обнаружил, кроме аномальных габаритов для 18 лет! И вообще для женщины!

    01.07.2025

  • fonkom

    )))))

    01.07.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Если так, то Пронькин сравним с Волгоградцем.

    01.07.2025

  • fonkom

    А я Джойнт не видел, поэтому промолчал, вдруг ты всё правильно написал) Просто не люблю подобной категоричности, вот и уколол немного) А так я тоже облажался, прогнозировал чистую победу Медведева над Бонзи))) Так что, всё в порядке, "МУЖИК"))

    01.07.2025

  • fonkom

    Неужели круче, чем Мирра?

    01.07.2025

  • Ты как "мужик" ждал результата, чтобы наваять сей коммент?)) А если бы результат был иным, то молча проглатил бы?)) Мужиком надо быть до события, а не после!) Но к таким как ты это не относится!))

    01.07.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Поглядим, что из этой Джойнт вырастет.

    01.07.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Да и Пегула знатно истратилась на титул. Виктору и г. Пронькину - не унывать)

    01.07.2025

  • Джойнт и Эала только в субботу провели сложнейший финал! Пегула тоже вылетела! У Самсоновой нет шансов стать звездой, у Джойнт эти шансы высокие. Проигрыш лошадям типа Самсоновой пока из области разницы в габаритах. По уровню тенниса Джойнт уже на порядок сильнее! Нужно время обрасти мясом.

    01.07.2025

  • fonkom

    Недавно на теннисной ветке вновь явился миру главный эксперт по мировому спорту г.Пронькин. Так вот, он дико восхищался финалом женского турнира между Джойнт и Эала. Давно, дескать, не видел подобного высококлассного тенниса! Видимо, австралийка, зная, кто следит за матчем, выложилась на 150% и сил на Уимблдон не осталось( А может WS снова сел в лужу, бывает нередко)

    01.07.2025

  • Андрей Гридасов

    Людмила, конечно, чудила, отдавая свою подачу, но затем тут же прибавляла. На предел концентрации не было ей смысла выходить, слишком велика была разница в классе. Да и жарковато сейчас в Англии...

    01.07.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Синнер и Аня синхронно победили. Совпадение?

    01.07.2025

  • инок

    Самсонову и Калинскую с победой и выходом во второй круг Уимблдона!

    01.07.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Понимаю. Карпов вездесущ))

    01.07.2025

  • Иван Л.

    Почти)) Но точно не скажу, засекречено)

    01.07.2025

  • Алехандрохорс

    Браво, Аня и Люда. Уверенно и успешно стартовали. Есть 6 из шести барышень с начала Уима во 2 круге. А "великая и ужасная" Джоинт, убравшая Настю Павлюченкову в турнире в английской деревне поедет домой, в отличие от той же Насти).

    01.07.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Откуда стало известно про победу Калинской (разговор на другой ветке)? Инсайды от Синнера?

    01.07.2025

  • Николай Шибаев

    Самсонова мастерски и довольно быстро победила молодую австралийку без проблем. А вот Анна Калинская как еще далека от своей формы и красивой игры.

    01.07.2025

  • Иван Л.

    Аня начала раньше, а закончила чуть позже. Ну хорошо, что закончила, а то с такой-никакой соперницей стооооолько ошибок! Как чуть длинее, чётче быстрее, так та в аут или сетку... а так вот когда вяло ещё и атаковала. Ну будем считать разминка была. Смотрел сразу паралельно и Люду, там качество тенниса повыше было, Люда, конечно, сильнее и острее и тоньше, ну и всё по делу, хотя ошибок тоже бы поменьше, простых особенно. Ну.. ладно бурчать) Молодцы девчонки! зы: пойду шедевры Сашкины смотреть, а то он там чудил в первых сетах

    01.07.2025

  • Демеч

    Не смотря на пару отданных подач,Люда провела первую игру очень уверенно и заслуженно победила.Матч Калинской не смотрел, периодически переключал,во втором сете были качели,но всё же Аня дожала на тай-брейке.

    01.07.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Наши девчонки стройными рядами широко шагают во второй круг ТБШ.

    01.07.2025

