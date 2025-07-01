Самсонова и Калинская вышли во второй круг Уимблдона

Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла представительницу Австралии Майю Джойнт в первом круге Уимблдона-2025.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:2. Джойнт на прошлой неделе выиграла турнир в Истборне.

19-я ракетка мира Самсонова 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойтов из 10. Далее россиянка сыграет с победительницей матча Юлия Стародубцева (Украина) — Франческа Джонс (Великобритания).

В другой встрече россиянка Анна Калинская победила Нину Стоянович — 6:3, 7:6 (7:4). На счету 39-й ракетки мира 3 эйса, 2 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.

Во втором круге Калинская сыграет с Кларой Таусон.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 71 630 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Людмила Самсонова (Россия, 19) — Майя Джойнт (Австралия) — 6:3, 6:2

Анна Калинская (Россия) — Нина Стоянович (Сербия, Q) — 6:3, 7:6 (7:4)

Зейнеп Сонмез (Турция) — Жаклин Кристьян (Румыния) — 7:6 (7:3), 6:3