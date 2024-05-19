Где отметить выпускной в Москве в 2024 году: 5 лучших мест

Собрали пять интересных мест, где можно незабываемо и увлекательно отметить выпускной в Москве в 2024 году.

На теплоходе

Столичные судоходные фирмы предлагают выпускникам отправиться в теплоходную прогулку по Москве-реке. Старшеклассники могут пригласить ведущего, диджеев, артистов, отведать изысканные блюда, украсить транспорт шарами, сделать веселые фотографии и даже заказать салют.

Фото Павел Бедняков, Известия

Кроме того, во время круизов ребята культурно просвещаются. Они осматривают одни из главных достопримечательностей столицы: Кремль, Храм Христа Спасителя, Парк Горького и другие.

Длится прогулка несколько часов. Иногда организаторы могут предложить аренду теплохода до самого утра.

Длительность прогулки — от 4 часов.

Средняя стоимость — от 8 тысяч рублей с человека (зависит от количества выпускников).

Парк Горького

Городской выпускной по традиции проходит в Парке Горького. Принимают в нем участие выпускники московских школ и школ Подмосковья.

На данный момент точный план торжества неизвестен. Однако в прошлом году праздник прошел незабываемо. Гостей встречала красная дорожка, зажигательные сеты диджеев, ростовые куклы и аниматоры. Затем ребят поздравляли со сцены популярные российские исполнители.

Фото Алексей Майшев, Известия

Танцы, мастер-классы и интересныех интерактивы сопровождали выпускников на протяжении всего вечера. А в конце по традиции их ждал праздничный салют и встреча рассвета.

Примечательно, что посетить праздник можно бесплатно. Достаточно зарегистрироваться в учебном заведении заранее и получить браслет с индивидуальным QR-кодом, который сканируется организаторами на входе.

Дата проведения: июнь 2024 года (точная дата пока неизвестна).

Адрес — ул. Крымский Вал, 9.

Стоимость — бесплатно.

Средняя продолжительность мероприятия — 8-9 часов.

Всероссийский бал выпускника в Кремле

Всероссийский бал выпускника в Кремле — это больше десяти часов веселья, пять уникальных площадок, выступления популярных артистов, насыщенная развлекательная программа и интерактивы с призами.

Фото Павел Бедняков, Известия

Выпускники проходят по красной дорожке под вспышки фотокамер, а на главной сцене Кремля их встречают любимые исполнители, диджеи и ведущие. Также ребят ждут медленный танец на Красной площади, праздничный салют, а затем шестичасовая дискотека в Гостином дворе.

Дата проведения: 28 июня 2024 года.

Время начала: 19:30.

Длительность мероприятия: 14 часов.

Место проведения: Кремлевский дворец, ул. Воздвиженка, 1.

Вегас Сити Холл

В этом году в Вегас Сити Холле пройдет выпускной с танцами и развлечениями. Традиционно вечер начнется с прохода выпускников по красной дорожке. На двух сценах звезды эстрады и популярные группы исполнят свои хиты в живую (список артистов будет объявлен позже).

Фото Официальная страница «КРОКУС Выпускной» / Вконтакте

Кроме того, парни и девушки смогут посетить разные интерактивные зоны, оторваться на дискотеке или отправиться на праздничный ужин. Также среди выпускников выберут Короля и Королеву бала. Завершится мероприятие грандиозным фейерверком.

Дата проведения: 28 июня 2024 года.

Время начала: 18:00.

Место проведения: Московская область, Красногорск, Международная улица, 12.

Голливудский выпускной на Цветном бульваре

Голливудский выпускной на Цветном бульваре — это вариант для тех, кто давно хотел почувствовать себя номинантом на премию «Оскар». Здесь выпускников весь вечер будут сопровождать папарации, в фотозонах ведущие возьмут интервью, а встретит юных звезд фуршет с легкими закусками.

Фото Зураб Джавахадзе, Известия

В программе праздника — выступления российских звезд и популярных кавер-групп. В перерывах ребят ждут интерактивные развлечения, бумажные, световые шоу, флешмобы и конкурсы с призами. Кроме того, будет вкуснейший банкет с множеством закусок и изысканных блюд.

Мероприятие пройдет на крыше развлекательного центра «Цветной» с панорамными окнами, откуда открывается шикарный вид на Москву на рассвете.

Дата проведения: июнь 2024 года (точная дата пока неизвестна).

Время: с 23:00 до 06:00.

Место проведения: Москва, Цветной бульвар, 15, м. «Цветной бульвар».