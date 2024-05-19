Как правильно сажать клубнику: рассказывает эксперт

Клубника, выращенная на собственном участке или даже в квартире, точно будет намного полезнее покупной. Но от момента покупки саженцев до получения урожая многое может пойти не так. Поэтому при посадке нужно действовать не наугад, а по правилам. Тем более, что они могут немного различаться в зависимости от сорта клубники и региона.

О том, как посадить клубнику и как за ней ухаживать, узнали у кандидата сельскохозяйственных наук в области растениеводства Жаннеты Вологировой.

Выбор сорта клубники

В мире выращивается больше двух тысяч сортов клубники (правильно она называется земляникой садовой). Все они делятся на несколько больших групп.

Сорта однократного плодоношения

Другое название — сорта короткого светового дня. Это «обычная» клубника, то есть растение, которое дает плоды один раз за сезон. Оно нуждается в своевременных прополке, поливе и подкормке, но в целом не требует чрезмерных усилий по уходу. Кроме того, этот тип клубники лучше всего адаптирован к климату России. Если правильно обрезать клубнику, она будет давать урожай более пяти лет.

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Клубника однократного плодоношения может быть раннеспелой (ягоды созревают в начале июня), среднеспелой (урожай готов с конца июня по конец июля) и поздней (ягоды будут с середины до конца июля). Ориентироваться при выборе нужно на особенности климата своего региона: возможность возвращения заморозков, ранее похолодание и так далее. Рост клубники этих сортов начинается, когда световой день длится дольше 10-12 часов, а воздух прогревается до +12 градусов и выше.

Ремонтантные сорта

Ремонтантная клубника плодоносит до четырех раз за сезон (в зависимости от климата и конкретного сорта). Но вторая и последующие волны созревания ягод приходятся на август-сентябрь. В это время во многих регионах может наступить похолодание или начаться сезон дождей. Из-за этого ягоды могут стать кислыми или водянисто-безвкусными.

Ухаживать за ягодами нужно постоянно: обрезать, полоть (чтобы старые листья и сорняки не заслоняли солнце), мульчировать почву (то есть защищать почву от ветра и солнца с помощью специальных материалов). А во время цветения и плодоношения клубнику необходимо еще и подкармливать. Если этого не делать, ягоды могут получиться мелкими и несладкими.

Зиму такая клубника переносит не слишком хорошо, а многие растения гибнут вообще уже в конце сезона, не дожидаясь заморозков. Живут такие сорта 2-3 года, поскольку обильное плодоношение истощает жизненную силу кустов.

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Сорта нейтрального светового дня

Рост такой клубники не зависит от продолжительности светового дня, отсюда название. Такие сорта плодоносят все лето, а в квартире могут давать ягоды вообще круглый год. Поэтому ухаживать за клубникой тоже нужно непрерывно. В особенности, подкармливать: за лето это нужно делать около десяти раз. Зиму клубника переносит плохо, даже будучи хорошо укрытой. За счет обильного плодоношения кусты долго не живут.

Выбор грунта и места посадки клубники

Клубника хорошо растет на участках с достаточным солнечным освещением (минимум 6-8 часов в день). Поэтому важно выбрать место с доступом к свету. При этом лучше, если лучи солнца будут рассеянными, а не прямыми. Например, можно разбить клубничные грядки под деревьями с легкой листвой.

Не менее важны структура и состав почвы. Она должна быть рыхлой, хорошо дренированной. Важна и кислотность: следует сажать ягоды на нейтральной или слабокислой земле. Проверить этот показатель можно с помощью специальных тест-полосок.

Рыхлая почва позволяет корням клубники свободно развиваться и получать достаточно кислорода. А хорошая дренажная система нужна, чтобы избежать застоя влаги, который может привести к гниению корней.

Для клубники, которая будет расти в горшке, тоже нужен подходящий грунт. Можно использовать специальную землю для контейнерного выращивания. Универсальный грунт для цветов также подходит. Но к нему нужно добавить дренажный материал (например, перлит или вермикулит), чтобы избежать переувлажнения почвы.

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Когда сажать клубнику

Оптимальное время зависит от климатических условий вашего региона и желаемого срока сбора урожая. Сажать ягоду лучше после того, как прошли заморозки. В теплых регионах приступать к посадке можно уже в конце зимы или начале весны. На территориях с коротким летом правильнее сажать клубнику в июне.

Осенью клубнику тоже можно сажать, но уже с прицелом на урожай в следующем году. Если высадить кусты в сентябре или октябре, они успеют укорениться к началу следующего сезона и начнут расти и плодоносить более активно.

Как сажать клубнику

Для посадки нужно выбрать солнечный день. Лучше, если дождей не будет и накануне. Почва должна быть достаточно теплой и сухой, чтобы не задерживать влагу и не вызывать гниение корней.

Корни саженца нужно уложить в ямку глубиной около 5-7 см. Шейку (место, где корень переходит в стебель) надо оставить над уровнем почвы. Это поможет избежать гниения и обеспечит хорошее развитие растения.

После посадки нужно удобрить почву органическим удобрением и полить саженцы.

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Как ухаживать за посаженной клубникой

Уход за клубникой включает удаление сорняков, подкормку и защиту от болезней и вредителей.

Сорняки и отмершие листья нужно вовремя удалять. Это поможет предотвратить конкуренцию за питательные вещества и снизить риск развития болезней.

Также нужно регулярно проверять растения на наличие вредителей, в том числе обрабатывать инсектицидами и уничтожать слизней и гусениц.

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Как правильно поливать клубнику

Влажность почвы должна быть умеренной. Клубника любит влагу, но не терпит застоя воды. Поэтому нельзя допускать ни пересушивания почвы, ни ее переувлажнения. Если лето очень жаркое или засушливое, поливать нужно будет чаще. Особенно важно это для ремонтантных сортов.

Как правильно удобрять клубнику

Понадобятся не только органические, но и минеральные удобрения. Клубника особенно нуждается в азоте, фосфоре и калии. Азот способствует развитию растения, фосфор улучшает корневую систему и способствует формированию ягод, а калий повышает устойчивость к болезням и стрессам.