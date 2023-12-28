5 правил ухода за мужской кожей после 30 лет

Мужская кожа не меньше, чем женская, подвержена старению. И хотя некоторые считают, что возраст мужчинам к лицу, большинство мужчин заинтересовано в том, чтобы как можно дольше выглядеть моложе. Для этого нужно смолоду заботиться о себе и своем здоровье, в том числе ухаживать за кожей в соответствии с возрастом.

Специалист по уходу за кожей лица Маруа Байчорова перечислила основные правила ухода за кожей после 30 лет.

Очищение

Выделения потовых и сальных желез, смешиваясь с внешними загрязнениями, могут закупоривать поры. Поэтому дважды в день необходимо очищать кожу специальным средством для умывания. Оно должно не должно быть слишком агрессивным. Очищение кожи мылом «до скрипа» только вредит ей, заставляя выделять больше сала. Кроме того, после такого умывания может возникать чувство стянутости.

Средства, действующие по принципу скраба, травмируют кожу и могут провоцировать воспаления.

Например, для чувствительной кожи подойдет успокаивающий гель для умывания от L'Oreal Paris.

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Увлажнение

С возрастом кожа становится более сухой, а значит, и более подверженной провисанию и образованию морщин. Сухость возникает за счет снижения выработки коллагена. У мужчин снижение коллагена связано с уменьшением уровня гормона тестостерона. Дело в том, что тестостерон стимулирует находящиеся в соединительной ткани протеины, нужные для синтеза коллагена. Снижение выработки тестостерона — естественный процесс. И раз поддержка защитных функций кожи изнутри снижена, для сохранения упругости ее нужно увлажнять снаружи.

Кстати, еще одной причиной сухости и стянутости кожи может быть отсутствие ухода после бритья. Особенно это касается тех, кто во время бритья использует обычное мыло. Чтобы кожа не теряла влагу, не шелушилась и не становилась слишком грубой, желательно применять уходовые средства. Например, смягчающий бальзам после бритья от Vichy.

Питание кожи

Кроме увлажнения, коже необходимо питание, то есть снабжение извне витаминами, антиоксидантами и другими полезными веществами. Питание поможет стимулировать обновление клеток кожи, а также повысит ее упругость (тургор).

Питательный крем для глубокого восстановления кожи можно найти у бренда La Roche-Posay.

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Защита от солнца

Ультрафиолетовое излучение не только повышает риск возникновения рака кожи, но и ускоряет старение. Чтобы избежать фотостарения, нужно не забывать использовать солнцезащитный крем. Делать это нужно не только летом и не только во время нахождения на пляже. Солнце активно во все сезоны.

Наносить крем с защитой от солнца важно в любом возрасте, но для зрелой кожи он жизненно необходим. С возрастом кожа истончается, становится более сухой, поэтому пребывание на солнце без защиты может спровоцировать появление морщин, углубление уже имеющихся, появление пигментных пятен.

Для кожи с первыми признаками старения подойдет гель-крем c SPF 50+ от Bioderma.

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Профессиональный уход

Если кожу нужно избавить от комплекса проблем (например, когда беспокоят не только пигментные пятна, но и прыщи), уход лучше доверить специалисту. Он сможет индивидуально подобрать работающие средства или специальные процедуры.

Профессиональный уход, скорее всего, потребуется и тем мужчинам, которые слишком поздно задумались о сохранении молодости кожи.