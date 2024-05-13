5 способов сэкономить в путешествии: рассказывает турагент

Планирование летнего отпуска всегда омрачается подсчетом средств, с которыми придется попрощаться в поездке. Сегодня многие отдают предпочтение бюджетному отдыху.

Рассказываем о расходах, которые можно пересмотреть, чтобы сделать отдых не таким затратным, но при этом не менее интересным.

Перелет

Бронируйте заранее: чем раньше вы закажете билет на самолет, тем дешевле он обойдется.

При поиске билета в самом путешествии, когда вы едете из одной страны в другую, поменяйте в настройках на сайте авиакомпании страну и валюту. Так вам удастся перехитрить сервис и найти выгодные предложения у местных перевозчиков.

Обратите внимание на ранжирование по времени суток: перелеты утром и днем обычно дороже, тогда как в вечернее и ночное время тот же перелет может обойтись в два раза дешевле.

Транспорт

Прибыв на место назначения, оставьте вариант с такси на крайний случай. Заранее узнайте, как добраться от аэропорта или железнодорожной станции до города или спросите об этом на стойке информации. Пользуйтесь общественным транспортом: билет на автобус или метро до города может быть минимум в десять раз дешевле, чем поездка на такси.

Не стесняйтесь спрашивать — местные точно знают, как доехать дешевле и где купить билеты. Если вы путешествуете группой, рассмотрите идею аренды автомобиля.

Фото istockphoto.com/Valerii Apetroaiei

Проживание

Для существенной экономии на проживании вы можете остановиться в небольшом хостеле (цены за ночь в таких местах ниже, чем в отелях и больших гостиницах) или забронировать апартаменты заранее. Во втором случае выберите локацию за пределами туристического квартала.

Как еще сэкономить на жилье в поездке:

путешествуйте в межсезонье — в это время отели опускают цены;

планируя поездку на пару дней, приезжайте в будни — в выходные дни стоимость жилья возрастает;

проверьте календарь праздников — местная культура может сильно отличаться, и вы, сами того не подозревая, окажетесь в центре карнавала или празднования Восточного Нового года. Отели в это время переполнены и дешевых вариантов попросту не найти;

путешествуя с детьми, выбирайте места, где для них предусмотрено бесплатное проживание.

Проверьте наличие действующих акций перед бронированием жилья — многие места предлагают воспользоваться промокодом на скидку на первое бронирование.

Питание

Еда — обязательная статья расходов, которую не удастся избежать. Но в ваших силах сократить ее, причем сделать это с пользой для себя.

К примеру, вместо ужина в ресторане попробуйте зайти в небольшое кафе или столовую, где готовят блюда местной кухни. Выбирайте заведения, где едят жители города, и присмотритесь к уличной еде. Так вы сможете сэкономить и познать еще одну сторону путешествий — гастрономическую.

Фото istockphoto.com/iiievgeniy

Услуги

Эксперт в сфере туризма порекомендовала не покупать то, что можно получить бесплатно. В первую очередь это касается трансфера или интернета. Уточните заранее, предоставляет ли отель такую услугу, как встреча гостей. Если да, напишите встречающей стороне письмо до бронирования и уточните детали.

По прибытии в аэропорт не спешите покупать местную сим-карту. Если номер телефона вам нужен только для выхода в интернет, пользуйтесь бесплатным Wi-Fi. В большинстве стран сегодня есть множество мест, где этой услугой легко воспользоваться совершенно бесплатно: аэропорт, метро, любое кафе. В некоторых крупных городах «городской интернет» есть прямо на улице, а в отеле вам точно назовут пароль от Wi-Fi и платить за него не придется.