В каких продуктах содержится коллаген: рассказывает нутрициолог
Коллаген играет важную роль в организме человека. Это основной структурный белок: именно из него «строятся» сухожилия, кожа, хрящи и кости. В молодости организм активно вырабатывает коллаген, однако с возрастом его уровень снижается. Это приводит к тому, что кожа становится дряблой, а хрящи, сухожилия, связки и суставы менее подвижными.
Функции коллагена
Основные функции коллагена:
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помогает сохранить упругость кожи, предотвращает ее обвисание и появление морщин;
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играет важную роль в процессе заживления ран, так как способствует регенерации тканей;
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помогает поддерживать здоровье суставов, хрящей и костей, улучшает их прочность и гибкость;
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способствует здоровью волос и ногтей, делая их более крепкими и блестящими;
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поддерживает здоровье слизистой оболочки желудка и кишечника.
Продукты, в которых содержится коллаген
Коллаген можно найти в следующих продуктах:
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Животные продукты
Коллаген содержится в желатине, костном бульоне, субпродуктах (например, хрящах, коже и костях животных).
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Морепродукты
Коллаген присутствует, например, в коже рыбы, моллюсках, креветках.
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Пищевые добавки
Существуют пищевые добавки, такие как гидролизованный коллаген (коллаген в виде порошка). Их можно принимать для улучшения состояния кожи, суставов и волос. Но предварительно необходимо проконсультироваться с врачом.
Помните: пища, богатая коллагеном, в первую очередь способствует здоровью соединительных тканей.
Продукты, способствующие лучшему усвоению коллагена
Коллаген, поступающий в организм с пищей, не всегда усваивается полностью из-за его сложной структуры. Однако существуют продукты, которые облегчают этот процесс:
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Продукты, богатые витамином C
Витамин C (цитрусовые, красный перец, клубника) улучшает усвоение коллагена. Поэтому в рацион стоит добавить продукты, богатые этим полезным веществом.
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Белки
Употребление белков вместе с коллагеном помогает улучшить усвоение последнего. Много этого макронутриента содержится, например, в яйцах.
Лучший способ поддерживать уровень коллагена в организме — это разнообразное питание, богатое белками, витамином C и другими питательными веществами.