10 причин отказаться от алкоголя

По данным археологов, наши предки начали употреблять алкогольные напитки еще в пятом тысячелетии до н. э. Алкоголь быстро распространился по всему миру, и сегодня он является пятым по значимости фактором риска преждевременной смерти и инвалидности.

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему стоит отказаться от употребления алкоголя? Возможно, сначала эта идея покажется вам нереалистичной, но мы подготовили для вас 10 научно подкрепленных фактов о преимуществах такого решения, а также лайфхаки, которые помогут сказать спиртному «нет».

1. Снижение массы тела

Правильное питание предполагает полный отказ от алкоголя. Почему? Во-первых, спиртное замедляет обмен веществ. Во-вторых, из-за содержания сахаров: алкоголь является источником дополнительных «пустых» калорий, так как не дает чувства насыщения. На грамм алкоголя приходится в среднем 7 калорий — почти в два раза больше, чем в одном грамме углеводов. В-третьих, употребление алкоголя подразумевает закуску, что способствует перееданию.

Испанское исследование показало, что чрезмерное употребление алкоголя является важным фактором развития абдоминального ожирения (характеризуется избыточным отложением жировой ткани в области живота и верхней части туловища). Таким образом, отказ от спиртного может помочь вам сбросить лишний вес и значительно снизить риск развития сахарного диабета.

2. Улучшение сна

Исследование американских ученых показало, что алкоголь способствует недосыпанию, поскольку человек меньше времени проводит в стадии глубокого сна, когда тело восстанавливает силы. Вместо этого наше тело больше времени находится в фазе быстрого сна, когда происходят яркие сны и мозг очень активен. Хотите качественно высыпаться? Откажитесь от спиртного!

3. Улучшение сексуальной жизни

Алкоголь подавляет некоторые части центральной нервной системы. И хотя в краткосрочной перспективе он может создать ощущение дополнительной уверенности в себе, на самом деле он притупляет чувствительность нервных окончаний, которые важны для сексуального возбуждения и оргазма как у мужчин, так и у женщин. При отказе от алкоголя улучшается качество сна, что, в свою очередь, увеличивает выработку тестостерона, который напрямую связан с половым влечением.

4. Улучшение памяти и работы мозга

Все классические признаки опьянения, включая невнятную речь, провалы в памяти и замедленную реакцию, являются результатом воздействия алкоголя на клетки головного мозга. Исследование Бостонского университета показывает, что спиртное разрушает связи между нейронами в головном мозге. Ученые также выяснили, что длительное употребление алкоголя может уменьшить размер лобных долей нашего мозга и ухудшить мыслительные способности. Пятилетнее исследование французских ученых показало, что 38,9% случаев деменции с ранним началом связаны именно с употреблением алкоголя.

Но есть и хорошая новость. Согласно результатам исследования ученых из Германии, серое вещество, отвечающее за обработку информации в мозгу, может начать восстанавливаться уже через несколько недель после отказа от спиртного. Вывод напрашивается сам собой: твердая память может быть гарантирована только тем, кто находится в трезвом уме.

5. Лучшее усвоение витаминов и минералов

Исследование, проведенное Национальным институтом по вопросам злоупотребления алкоголем и алкоголизма (США), показало, что у людей, злоупотребляющих алкоголем, часто выявляется нехватка аминокислот, белков и некоторых витаминов. Алкоголь негативно влияет на здоровье ЖКТ, убивая клетки слизистой оболочки желудка и кишечника, которые способствуют усвоению организмом питательных веществ. Это также может препятствовать транспортировке витаминов и минералов и приводить к ряду проблем, включая хрупкость костей, хроническую усталость, анемию, обезвоживание и т. д.

6. Свежий и здоровый внешний вид

Употребление алкоголя ускоряет проявление внешних признаков старения. Алкоголь способствует расщеплению коллагена, который сохраняет кожу упругой и гладкой. Из-за выраженного мочегонного эффекта спиртное способствует обезвоживанию организма, что приводит к сухости и уязвимости кожи для внешних агрессивных факторов окружающей среды. Хотите выглядеть моложе и лучше — откажитесь от спиртного!

7. Снижение риска инсульта

Алкоголь напрямую ассоциирован с риском развития инсульта. Отказ от алкоголя в скором времени приводит к нормализации артериального давления.

8. Улучшение работы ЖКТ

Вздутие живота, газы, боли в желудке и диарея — частые последствия употребления алкоголя. Спиртное раздражает слизистую оболочку желудка и заставляет кишечник работать быстрее. Исследование 2009 года подтверждает, что алкоголь повреждает слизистую желудка и облегчает ее инфицирование бактериями Helicobacter pylori (H. pylori), которые вызывают гастрит. Отказ от алкоголя позволяет нормализовать работу ЖКТ.

9. Укрепление иммунитета

Здоровая иммунная система жизненно важна для борьбы с любыми болезнями — от вирусных до онкологических. Исследования показали, что алкоголь влияет на естественную защиту нашего организма. В течение нескольких часов после употребления алкоголя может уменьшиться количество белых кровяных телец (известных как моноциты), борющихся с инфекциями, что существенно ослабляет иммунную систему организма.

10. Улучшение настроения

Хотя алкоголь может временно улучшить настроение, по своей сути это депрессант нервной системы. Употребление спиртного нарушает работу нейромедиаторов, отвечающих за наше психическое здоровье, и снижает уровень серотонина, который помогает регулировать настроение. Отказ от употребления алкоголя может помочь стабилизировать настроение, хотя для того чтобы ощутить эффект в полной мере, необходимо не употреблять алкоголь в течение нескольких месяцев.

И еще один важный плюс, который мы не стали вносить в список, — это экономия денег! Вы когда-нибудь подсчитывали, сколько денег вы тратите в месяц на алкоголь? Если нет, то самое время это сделать! Теперь умножьте это на 12. Хватит ли суммы на путешествие?

Если приведенные бонусы от отказа от алкоголя вас вдохновили, то ниже вы найдете несколько лайфхаков, которые помогут вам отказаться от алкоголя или существенно снизить его употребление.

1. Оцените, сколько вы на самом деле пьете. Вы можете использовать календарь, чек-лист или любой другой инструмент, чтобы понять, сколько алкоголя и как часто вы употребляете.

2. Составьте план по уменьшению употребления алкоголя. Начните не с полного отказа, а с сокращения объемов — за раз и в общем.

3. Ешьте во время употребления алкоголя. Пища может абсорбировать алкоголь, поэтому приемы пищи до и во время употребления алкоголя будут ослаблять эффект, тем самым помогая меньше пить.

3. Увеличивайте сроки воздержания от алкоголя: «сухая» неделя, месяц, квартал.

4. Больше двигайтесь. Физическая активность уменьшает стресс.

5. Уберите алкоголь из дома, чтобы не было соблазна.

6. Избегайте провоцирующих факторов, например, пьющих компаний.

7. Научитесь говорить «нет». Найдите слова, которые помогут вам вежливо, но твердо отказаться от предложения выпить.

8. Держите в уме цель — помните, для чего вы отказываетесь от алкоголя. Замечайте позитивные изменения.

9. Если вы нарушили свой план, просто вернитесь к нему. Успех зависит от того, как вы реагируете на неудачи и препятствия, которые возникают у вас на пути.