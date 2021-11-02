Почему обязательно надо вакцинироваться? Нужна ли прививка от гриппа?

Подробно рассказываем о прививке от гриппа.

Цель любой вакцинации — создать иммунный ответ к возбудителям инфекционных заболеваний при наименьших побочных эффектах для организма. При принятии решения о вакцинации нужно ориентироваться на тот эффект, которого человек хочет добиться, а также на то, насколько легко человек сможет перенести прививку. Разберемся, кому и когда лучше пройти вакцинацию.

Как показали последние полтора года, человечеству еще далеко до победы над инфекционными и паразитарными заболеваниями, они по-прежнему занимают значительное место среди причин смертности. По данным ВОЗ, ежегодно в мире умирает примерно 51 миллион человек, из них 16,6 миллиона — от инфекционных и паразитарных болезней.

Как работают вакцины?

Как р аботает вакцина?

Вакцины содержат ослабленный вирус, который вызывает ответную реакцию иммунитета внутри организма.

В настоящее время существует множество вакцин, которые построены на различных платформах и основаны на различных механизмах действия. Независимо от того, сделана ли вакцина из самого антигена или она содержит программу для выработки антигена, ни тот, ни другой вариант не вызовет болезнь у человека, но заставит его иммунную систему реагировать так, как она реагировала бы при проникновении возбудителя заболевания.

Что происходит с организмом после вакцинации?

После попадания вируса в организм с помощью прививки происходит защитная реакция иммунитета, которая делится на несколько этапов:

1-10-й день после введения вакцины

Активируется иммунитет.

Происходит воспалительная реакция, направленная на быстрое удаление чужеродного вируса из организма.

Может повыситься температура, так как организм борется с вирусом.

11-14-й день после введения вакцины

Начинают вырабатываться первые антитела.

Температура тела приходит в норму.

14-22-й день после вакцинации

Выработка антител продолжается, и их уже можно определить тест-системами.

Человек не чувствует себя заболевшим и ведет привычный образ жизни.

22-28-й день после вакцинации

Уровень антител увеличивается в пять раз.

29-40-й день после вакцинации

Достигается максимальный уровень антител.

Вырабатывается стойкий иммунитет.

Вакцина от коронавирусной инфекции SARS-CoV относится к двухкомпонентным видам, то есть требуется введение более одной ее дозы с интервалом в несколько недель или месяцев. Это необходимо для выработки долгоживущих антител и создания клеток памяти.

Также была изобретена однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт», которая применяется для ревакцинации и первичной вакцинации граждан по индивидуальным медицинским показаниям.

Когда человек вакцинирован — он защищен от конкретного заболевания. Но не все люди прививаются. Люди с сильной аллергией на некоторые компоненты вакцины могут быть не привиты. Защита таких людей от вируса происходит благодаря коллективному иммунитету, если они живут среди вакцинированных людей.

Коллективный иммунитет

Коллективный иммунитет — это эффект сопротивления распространению инфекции в обществе, часть членов которого имеют к этой инфекции личный иммунитет. Если говорить более простыми словами, то распространение инфекции может замедлиться или вовсе остановиться, только когда переболеет или вакцинируется большая часть населения.

Для коллективного иммунитета охват вакцинированных должен превышать 90% населения. Если количество вакцинированных или переболевших будет около 95%, то оставшиеся 5% могут быть спокойны: риск заболеть у них будет минимальным.

Коллективный иммунитет.

Отказ от вакцин часто приводит к вспышкам заболеваний и смертям от болезней, которые можно предотвратить с помощью вакцин.

В обществе с относительно высоким процентом непривитых людей риски заразиться сохраняются даже у тех, кто своевременно сделал прививку. Снижение количества вакцинированных людей может привести к исчезновению коллективного иммунитета и спровоцировать распространение инфекционных заболеваний. То есть волны заболеваемости с большей или меньшей степенью будут возвращаться в жизнь населения.

Для сохранения эффекта коллективного иммунитета могут также потребоваться повторные вакцинации из-за ослабления защиты с течением времени. В случае с COVID-19 ревакцинация необходима.

Эффективность вакцин

Эффективность вакцины в условиях клинических испытаний изучается в группах людей, которые получили вакцину, и лиц, получивших плацебо.

По завершении исследования сравнивается число заболевших в обеих группах и рассчитывается относительный риск заболевания в случае вакцинации и в случае ее отсутствия. Так ученые получают показатель эффективности вакцины — то, в какой мере вакцина позволяет снизить риск заболевания. Если в группе, получившей вакцину, заболело намного меньше людей, чем в группе, получившей плацебо, делается вывод об эффективности вакцины.

Вакцины против COVID-19 — одни из самых эффективных в истории человечества.

Следует заметить, что вакцины от заболевания COVID-19 защищают большинство привитых, но не каждого.

Даже в случае полной вакцинации вероятность заражения вирусом сохраняется. Вакцины не обеспечивают полной защиты, поэтому иногда, несмотря на полный курс вакцинации, случаи заражения вирусом все-таки случаются.

Тем не менее результаты исследований вакцины от новой коронавирусной инфекции доказывают ее эффективность. У более чем 98% добровольцев из группы вакцинирования сформировался гуморальный иммунный ответ и у 100% — клеточный иммунный ответ. Уровень антител у вакцинированных добровольцев в 1,3-1,5 раза выше, чем у пациентов, выздоровевших после COVID-19.

Эффективность вакцин для лиц пожилого возраста составила 91,8% и статистически не отличалась от эффективности для людей в возрасте от 18 до 60 лет.

Пока ведутся жаркие споры на тему эффективности прививки от новой коронавирусной инфекции, сезонные вирусы, такие как грипп, никуда не исчезли и продолжают представлять угрозу для здоровья населения.

Прививка от гриппа

Специалисты рекомендуют не затягивать с прививкой против гриппа. По прогнозам Роспотребнадзора, в этом году ситуация с заболеваемостью может быть хуже, чем в прошлом.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова характеризует ситуацию вокруг вируса гриппа в этом году так: «В уходящем эпидсезоне россияне «не встречались с вирусами гриппа», поэтому у населения отсутствует иммунная прослойка, которая образуется при легких и бессимптомных формах».

Мало того что грипп сам по себе остается очень опасным заболеванием, которое нередко приводит к летальному исходу, ситуация осложняется в том числе и новой коронавирусной инфекцией, которая сильно ударяет по личному и коллективному иммунитету.

Поэтому самым лучшим исходом в отношении обоих вирусов является вакцинация. В то же время врачи настоятельно советуют разнести по времени прививку от COVID-19 и получение дозы вакцины от гриппа. Промежуток времени между прививками должен составлять месяц. В Роспотребнадзоре уточняют, что прививка от гриппа на фоне продолжающейся эпидемии COVID-19 очень важна: «Сочетание двух инфекций — это серьезный риск для здоровья. В наступающем эпидемическом сезоне планируется привить 60% населения страны и 75% людей из групп риска».

Валерия Андреева