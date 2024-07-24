Появились первые отзывы на «Дэдпула и Росомаху»

На Rotten Tomatoes и Metacritic появились первые отзывы на фильм Шона Леви «Дэдпул и Росомаха». На первом агрегаторе у картины 81 процент одобрения (на основании 150 рецензий), а на втором рейтинг проекта составляет 55 из 100 (на основании 47 рецензий).

Критики считают, что «Дэдпул и Росомаха» — лучший из последних релизов студии Marvel, однако проект по большей части держится на фан-сервисе. Одни рецензенты считают это плюсом, а другие — недостатком фильма.

Премьера «Дэдпула и Росомахи» пройдет 26 июля.