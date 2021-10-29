Инсульт: первая помощь, симптомы инсульта, что делать до приезда скорой

Всё о смертельно опасном заболевании.

Ежегодно в России около 450 тысяч человек сталкивается с инсультом. И лишь немногие из них способны вернуться к прежней жизни. Подробнее о болезни, ее симптомах и восстановлении рассказал врач-ангионевролог, доктор медицинских наук и руководитель службы «СТОП-Инсульт» Евгений Широков.

Что такое инсульт: ишемический и геморрагический

Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения, в результате которого возникает повреждение головного мозга с соответствующей клинической картиной: нарушениями речи, движений, координации, сознания и так далее. Это клинический синдром, возникающий в результате сосудистых проблем нарушений гемодинамики (движение крови по сосудам).

Инсульты бывают геморрагические и ишемические. Геморрагический происходит от разрыва сосуда с последующим кровоизлиянием.

Виды инсультов. Фото invitro.ru

Ишемический инсульт возникает из-за сужения или окклюзии сосудов. Его еще называют инфаркт мозга. Ишемические инсульты подразделяются на несколько вариантов в зависимости от причин возникновения. Прежде всего выделяют инсульт тромботический (или атеротромботический), когда в крупном сосуде, артерии головного мозга возникает тромб. Он закупоривает движение крови, и в бассейне этого сосуда возникает очаг некроза (повреждение клетки).

Вторым по важности считается инсульт кардиоэмболический, когда у больного есть нарушения ритма или какая-то патология заболевания сердца, его клапанов. В сердце образуются тромбы, и эти тромбы могут при определенных условиях двигаться из полостей сердца по дуге аорты, по сонным артериям, попадать в мозг и вызывать ту же самую симптоматику закупоривания.

Кроме того, существует еще как минимум 20-30 различных вариантов острого нарушения мозгового кровообращения, протекающих по ишемическому типу, которые вызываются различными причинами. Например, высокая вязкость крови (густая кровь), в результате этого происходит закупорка мелких артерий, также это воспалительные заболевания мелких сосудов (васкулиты) и разрывы сосудистой стенки.

В чем разница между инсультом и микроинсультом

Микроинсульт — это народное понятие, в медицине его называют «малый инсульт». Малый инсульт — тот же самый инсульт только с очень маленьким участком поражения мозга. Обычно так называют кратковременные нарушения, которые заметны и клинически значимы, но они довольно быстро — в течение нескольких недель или месяца — полностью уходят и восстанавливаются.

Следует выделить и другую категорию, которая выглядит легче, но в клиническом отношении еще важнее, — это так называемые транзиторные ишемические атаки. При них симптоматика острого нарушения мозгового кровообращения внезапно появляется, но сохраняется всего несколько минут (15-20), реже — час или два. Симптоматика у них такая же, как и при инсульте, но признаки мозгового кровообращения проходят довольно быстро. Это явление в последнее время привлекает особое внимание врачей, потому что у больного еще не развивается разрушение мозга, но в то же время есть очевидные клинические признаки высокой опасности. Выявление транзиторных ишемических атак позволяет построить достаточно интенсивную схему лечения, для того чтобы предотвратить развитие настоящего инсульта.

Таким образом, подводя итоги, можно сказать, что по своей тяжести острые нарушения мозгового кровообращения подразделяются на варианты:

— транзиторная ишемическая атака с быстрым и полным возвращением здоровья;

— малый инсульт (микроинсульт), когда независимо от механизма возникновения нарушения мозгового кровообращения симптоматика уходит, и пациент возвращается к обычной жизни;

— инсульт, который по своей тяжести, как правило, несет серьезные повреждения и необратимую клиническую картину.

Считается, что после перенесенного ишемического или геморрагического инсульта 40% больных умирают в течение года и лишь 12-15% возвращаются к обычному образу жизни. Остальные теряют подвижность, имеют грубые нарушения когнитивных функций, испытывают проблемы с памятью, речью и так далее.

Предынсультное состояние

Предынсультное состояние — это различные нарушения со стороны системы кровообращения, которые могут сигнализировать о неблагополучии и возможном обострении декомпенсации мозгового или коронарного обращения. Например, чаще всего это нестабильность артериального давления. Это когда у больного нет постоянных приемлемых цифр (должно быть меньше 130 на 90).

Также больного могут беспокоить гипертонические кризы. Можно заметить и нарушение сердечного ритма, так называемые перебои: тахикардия (частые сердечные сокращения) или, наоборот, брадикардия (редкие сердечные сокращения). Это самые близкие признаки со стороны гемодинамики, которые можно обнаружить перед инсультом.

Как распознать симптомы инсульта

Есть ряд признаков перед инсультом, которые могут иметь чисто клиническое значение. Это частые головные боли, нарушение сна, появившееся головокружение, быстрая утомляемость, снижение работоспособности, непереносимость физических нагрузок и прочее.

Сегодня в первую степень стоит делать и лабораторно-инструментальные исследования, которые обычно выполняются в рамках так называемой диспансеризации, или чек-апа. В таком случае без клинической симптоматики можно получить данные о состоянии здоровья и рисках возникновения инсульта. Если же говорить о лабораторных данных, то прежде всего стоит обращать внимание на уровень глюкозы и холестерина в крови, также на признаки повышенного свертывания крови.

Следующий метод исследования — это электрокардиограмма. Она может показать нарушения ритма или коронарного кровообращения. Третий метод — это визуализация крупных артерий, показывающая, есть ли у больного атеросклероз и как он себя ведет. Это определяет ультразвуковое исследование на дуплексном сканировании сонных и позвоночных артерий. Это крупные артерии, в которых раньше всего возникают различные признаки атеросклероза. Там можно увидеть толщину сосудистой стенки, атеросклеротические бляшки и какие они — опасные, неопасные.

Обычно по результатам обследований для диагностики используют шкалы оценки сердечно-сосудистого риска. Это шкала SCORE. По ней учитываются возраст, гендерная принадлежность, уровень холестерина, уровень артериального давления, курит пациент или нет и прочее. Если риск сердечно-сосудистого заболевания превышает 10%, то это является основанием для более глубокого обследования, а также для того, чтобы принимать лекарства.

Первая помощь пострадавшему при инсульте

Прежде всего до приезда врачей нужно установить сам факт инсульта, потому что следующие действия во многом определят судьбу больного. Либо он попадает в специализированный сосудистый центр и ему оперативно проведут растворение тромба или хирургическую операцию, либо он туда не попадет. Чтобы определить наличие тромболизиса и успеть на операцию, у больного есть всего 3-3,5 часа.

Для того чтобы выявить признаки инсульта, используется так называемая шкала FAST (Face-Arm-Speech-Test). Ее рекомендовано знать не только медикам. Первая буква в этом слове Face («лицо») — нужно посмотреть на лицо больного и определить, симметрично ли оно или есть выраженная асимметрия (опущена одна половина лица или уголка рта). Вторая буква означает Arm («рука»). Нужно попросить человека поднять обе руки. Если он не поднимает или задерживает одну руку, то это будет говорить о том, что у него инсульт. А дальше — Speech («речь»). Если человек не может разговаривать, путается в словах, есть заметные нарушения речи, то тоже речь идет об инсульте. Данная шкала помогает правильно оценить состояние больного.

По действующим ныне клиническим рекомендациям больному, у которого есть картина инсульта, никакие лекарства в рот нельзя давать. Нужно положить его, если он на улице, тогда еще стоит укрыть его, чтобы он не простыл. Также надо повернуть больному голову набок, если вдруг у него произойдет рвота, чтобы он не захлебнулся. Дальше стоит ждать приезда «Скорой помощи». Уже в больнице больному оказывается помощь в расчете прежде всего на тромболизис.

Симптомы. Фото mauzacrb.ru

Как восстановиться после инсульта

Восстановление от инсульта — процесс сложный. Стоит говорить о целом комплексе процедур. Когда проходит острый период, примерно 18-20 дней и больной уже не нуждается в лечении в специализированном неврологическом отделении, его, как правило, отпускают домой. Если пациент нуждается в реабилитации, то его могут после больницы отправить в специализированный центр. На третьем этапе — это обычно санаторий. Туда отправляются через полгода после перенесенного инсульта.

Восстановление, как правило, занимает месяца три. Но в России отмечается проблема: больных много, а реабилитационных центров мало. А в них проводятся необходимые программы, включающие в себя физические нагрузки, беседы с психологом, работу с логопедом. Поэтому обычно больной сразу после стационара отправляется домой, куда к нему приходит врач. Доктор дает советы по физической реабилитации (это массаж, лечебная физкультура). Все зависит от состояния больного.

Выбор реабилитационного центра

Чтобы выбрать реабилитационный центр, следует ориентироваться на отзывы, также можно приехать в клинику и пообщаться с медицинским персоналом. Важно проверить, есть ли специалисты неотложной помощи, какой спектр услуг предоставляется больному.

Стоит учитывать, есть ли услуги психолога для родственников больного.

Сейчас многие центры оснащены современными технологиями. Обращаем внимание, есть ли ReoAmbulator (роботизированная нейрореабилитационная система, которая позволяет начать восстанавливать навык ходьбы максимально рано), беговые дорожки AlterG, тренажерная платформа COBS Physiomed.

Оформление инвалидности после инсульта

Человек, перенесший инфаркт, имеет право оформить инвалидность на основе заключения медико-социальной экспертизы. Правда, получить ее могут не все.

Основаниями для присвоения инвалидности могут быть:

— частичное или полное отсутствие возможности самостоятельно передвигаться;

— нарушение пространственной ориентации;

— неспособность контролировать свое поведение;

— неспособность выполнять элементарные действия, обслуживать себя в быту;

— проблемы с речью, слухом, зрением и прочее.

Оформление инвалидности после инсульта.

Если больной получил инвалидность, стоить помнить, что согласно действующему законодательству (распоряжение Правительства РФ № 2347-р) человеку при необходимости предоставляется техническое средство реабилитации (трости, костыли, опоры, поручни, кресла-коляски, протезы, противопролежневые матрацы и подушки, собаки-проводники, медицинские термометры, кресла-стулья с санитарным оснащением и другое).

Человек с инвалидностью имеет право также получать:

— льготы на образование;

— льготы на лекарства;

— транспортные льготы;

— льготы по жилищному законодательству;

— налоговые льготы;

— льготы на санаторно-курортное лечение.

Профилактика инсульта

Профилактика инсульта заключается в том, чтобы исключить наиболее значимые факторы риска. К ним относятся высокое артериальное давление, плохая работа сердца, нарушение его ритма, курение и малоподвижный образ жизни. Эти факторы позволяют во многом предотвратить появление инсульта, стоит только обратить на них внимание.

Профилактика инсульта.

Даже соблюдение таких элементарных правил, как полноценный сон, правильное питание, отказ от алкоголя и курения, значительно снижает риски инсульта.