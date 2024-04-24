«Дэдпул и Росомаха»: что известно о грядущем супергеройском блокбастере

26 июля 2024 года состоится мировая премьера супергеройского блокбастера «Дэдпул и Росомаха». Это продолжение успешных фильмов «Дэдпул» и «Дэдпул 2» с Райаном Рейнольдсом в роли болтливого наемника Уэйда Уилсона. Проект станет первым фильмом франшизы под знаменем Marvel Studios после слияния Disney и 21st Century Fox. Лента будет частью пятой фазы эпопеи киновселенной Marvel.

К роли Дэдпула вернется Райан Рейнольдс, а Хью Джекман вновь воплотит свой культовый образ Росомахи — причем в рамках Киновселенной Marvel впервые. Рассказываем все, что на данный момент известно о третьей части супергеройской франшизы.

О чем будет фильм «Дэдпул и Росомаха»

О сюжете фильма «Дэдпул и Росомаха» известно немного. Однако в официальном синопсисе говорится о том, что Уэйд Уилсон ведет тихий образ жизни, пока не попадает в бюрократическую организацию «Управление временными изменениями» (УВИ). Это вынуждает его вернуться к своему альтер-эго Дэдпула и изменить историю Киновселенной Marvel вместе с Росомахой.

Отчасти это подтверждается и выпущенными трейлерами. Возможно, Дэдпул будет завербован УВИ подобно тому, как Мебиус сделал агентом организации Локи в одноименном сериале. Уилсон также может оказаться в Пустоте — измерении в конце Времени, куда сбрасывается все, что «удаляет» УВИ. Там он, вероятно, встретит, сразится, а затем подружится с Росомахой.

Фото Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»

Чуть раскрывает подробности сюжета первый полноценный трейлер: Дэдпул сам выходит на Росомаху и предлагает тому шанс искупить свою вину. Культовый мутант в исполнении Хью Джекмана находится в подавленном состоянии — это может говорить о том, что это не та версия персонажа, которую зрители видели в предыдущих фильмах о Людях Икс. В одной из сцен Дэдпул говорит о том, что Росомаха не смог спасти свою вселенную от разрушения, но он предлагает ему возможность все исправить.

Кто главный злодей в фильме «Дэдпул и Росомаха»

Неудача Росомахи может быть как-то связана с главной злодейкой будущего фильма — Кассандрой Нова, единоутробной сестрой-близнецом Чарльза Ксавьера. Если этот персонаж — главная угроза, то логично, что Дэдпул обратится к Росомахе, который сражался с ней в прошлом. По трейлеру можно понять, что Нова — могущественный враг, которая способна управлять Росомахой с помощью телепатии. Возможно, она захватила мир этой версии Росомахи и теперь готова поработить другие вселенные.

Фото Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»

Кто сыграет Дэдпула и Росомаху

Райан Рейнольдс в четвертый раз исполнит роль Уэйда Уилсона, более известного под псевдонимом Дэдпул. А Хью Джекман сыграет когтистого мутанта уже в десятый раз. Последнее его появление на экране в этом образе случилось в 2017 году в суровой драме «Логан». Джекман заявил, что его появление в «Дэдпул и Росомаха» никоим образом не отменяет того, что произошло с героем в «Логане», поскольку история нового фильма происходит в другой временной линии.

Сам Джекман оптимистично смотрит на возвращение героя в таком бадди-муви: «Когда я продолжаю думать о нас с Райаном, о Дэдпуле и Росомахе, классических соперниках по комиксам. В их отношениях отличная динамика, которую мне никогда не удавалось проявить в роли Росомахи. Я просто подумал: «Это будет весело. Это то, чего я никогда раньше не делал. Не могу дождаться!».

А Рейнольдс назвал первое появление Росомахи в киновселенной Marvel особенным. Актер рассказал, что их с Хью Джекманом персонажам предстоит покорить новую глубину. До этого два персонажа (первый и пока единственный раз) встречались в кино в 2009 году в фильме «Люди Икс: Начало. Росомаха». В новой картине многое будет строиться вокруг их контраста — хмурый и неразговорчивый Росомаха и жизнерадостный и болтливый Дэдпул должны вместе спасти всю киновселенную Marvel, о чем прямым текстом говорится в трейлере.

Фото Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»

Какие еще персонажи появятся в фильме «Дэдпул и Росомаха»

Как уже было сказано, главной злодейкой нового супергеройского блокбастера станет Кассандра Нова. В этой роли дебютирует в MCU (киновселенная Marvel — Прим. ред.) звезда сериала «Корона» Эмма Корвин. Ее героиня чрезвычайно сильный мутант и сестра-близнец Чарльза Ксавьера — Профессора Икс, которого в предыдущих фильмах играли Патрик Стюарт и Джеймс МакЭвой.

Также в триквеле появится звезда «Наследников» Мэттью Макфадьен. Он сыграет Парадокса, агента «Управления временными изменениями». Также в проекте участвует Дженнифер Гарнер, которая вновь воплотит образ Электры Начиос — актриса исполняла роль наемницы и возлюбленной Сорвиголовы в одноименном фильме 2003 года и в спин-оффе «Электра» 2005-го.

Помимо главных звезд, на экране стоит ждать Брианну Хильдебранд в роли Сверхзвуковой Боеголовки, Сиори Куцуну в роли Юкио, Лесли Аггамс в роли Слепой Эл, Каран Сони в роли Допиндера, Роба Делани в роли Питера и Морену Баккарин в роли возлюбленной Дэдпула по имени Ванесса.

Создатели фильма «Дэдпул и Росомаха»

Режиссером третьего фильма о Дэдпуле стал Шон Леви. Он заменил в режиссерском кресле постановщиков двух предыдущих частей — Тима Миллера и Дэвида Литча. Леви — опытный кинематографист, начинавший свою карьеру как актер еще в 80-х. Позднее он стал режиссером, среди его известных работ — трилогия «Ночь в музее», постановка некоторых эпизодов «Очень странных дел» и недавний комедийный боевик «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом.

Фото Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»

Сценарий написали опытные голливудские авторы Ретт Риз и Поль Верник. Они оба придумали и написали первую и вторую части похождений Дэдпула. Сценаристы заверили фанатов, что третья часть не будет «диснеевской» и сохранит тот же черный юмор и сумасшедший тон, что и предыдущие два фильма.

Музыку к «Дэдпулу и Росомахе» написал Роб Симонсен, работавший с Леви над фильмом «Проект «Адам» и четвертым сезоном сериала «Очень странные дела». А художником-постановщиком стал Рэймонд Чан, в чьей богатой фильмографии значатся лучшие проекты Marvel, в том числе «Стражи Галактики» и «Мстители: Война бесконечности».

Трейлер фильма «Дэдпул и Росомаха»

Первый трейлер фильма был выпущен во время Супербоула-2024 года. В нем Дэдпул встречается лицом к лицу с агентами УВИ. Спустя почти три месяца, в апреле 2024 года, вышел первый полноценный трейлер.

Новые кадры показывают, как Дэдпул подходит к Логану в баре, чтобы попросить помощи в спасении мира. В конце концов Дэдпулу удается завербовать Росомаху. Если верить трейлеру, в картине будет много экшна и фирменных разрушений четвертой стены.

Дата выхода фильма «Дэдпул и Росомаха»

Сейчас мировая премьера фильма «Дэдпул и Росомаха» назначена на 26 июля 2024 года.