Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Другое

Сегодня, 06:00

Международный день заботы о себе: как появился праздник и как его отметить

24 июля отмечается Международный день заботы о себе
Анна Архипенко
Автор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Девушка прыгает
Фото istockphoto.com/evgenyatamanenko

Уделять время себе необходимо для поддержания психического, эмоционального и физического здоровья. В качестве напоминания об этом и был создан Международный день заботы о себе. Рассказываем историю праздника и как его отметить.

Когда отмечается Международный день заботы о себе

Международный день заботы о себе отмечается ежегодно 24 июля. Этот праздник не является государственным выходным, так как он не имеет официального статуса. В 2024 году Международный день заботы о себе выпадает на среду.

Календарь семейных праздников на&nbsp;2024 год: какие семейные праздники будут в&nbsp;2024. Календарь семейных праздников на 2024 год

История Международного дня заботы о себе

Международный день заботы о себе был учрежден в 2011 году британской организацией — Международным фондом заботы о себе (International Self-Care Foundation). Праздник посвящен популяризации любви к себе и здорового образа жизни. Дата (24.07) была выбрана неслучайно. Праздник служит напоминанием о том, что забота о себе не ограничивается определенным временем, а должна осуществляться 24 часа в сутки семь дней в неделю.

Фото istockphoto.com/skynesher

Как отметить Международный день заботы о себе

Современный ритм жизни очень быстрый. Поэтому забота о себе крайне важна для поддержания хорошего самочувствия. Вот как можно отпраздновать Международный день заботы о себе в этом году.

Найти время для себя

Уход за собой не обязательно должен быть сложным и дорогостоящим. Вместо этого можно просто выделить время в плотном графике и заняться тем, что нравится: посмотреть любимый сериал, почитать книгу, погулять. Главное — посвятить время себе и заняться тем, что расслабляет и приносит радость.

Чем заняться дома. Чем заняться в дождливый день летом: 20 оригинальных идей

Вкусно и полезно поесть

Сбалансированное питание крайне важно для поддержания здоровья. Стоит добавить в рацион свежие овощи и фрукты, орехи, цельные злаки, поскольку они повышают уровень энергии и приносят большую пользу. В Международный день заботы о себе можно также побаловать себя любимыми и полезными блюдами. Тогда будет найден идеальный баланс между пользой, питательностью и удовольствием.

Фото istockphoto.com/nensuria

Позаниматься спортом

Физические упражнения полезны как для физической формы, так и для укрепления психического здоровья. Занятия спортом способствуют выработке гормонов хорошего настроения и снижают уровень стресса. В Международный день заботы о себе не обязательно проводить интенсивную тренировку в спортивном зале. Можно позаниматься йогой, плаванием, танцами или покататься на велосипеде.

Выспаться

Из-за быстрого темпа жизни и большого количества дел, которые нужно выполнить в сжатые сроки, сон часто отходит на второй план. Однако отдыхать крайне важно для хорошего самочувствия.

Правильный сон: сколько часов надо спать, нормы по&nbsp;возрасту, лучшее время. Правильный сон: как спать так, чтобы чувствовать себя бодрым

Увлечения
1
0
Читайте также
Израильскую делегацию на Олимпиаде будет круглосуточно охранять спецназ
Нападающий «Спартака» Соболев отстранен от тренировок
На Украине не могут потушить масштабный пожар в Николаевской области
Соболева отстранили от тренировок, Станкович не понял, куда приехал, клуб проваливает трансферную кампанию. Что происходит в «Спартаке»
В Белгородской области украинский дрон врезался в многоквартирный дом
СМИ узнали об оказании Байдену экстренной помощи во время поездки в Лас-Вегас
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ее обожали, ей завидовали, ею восхищались». Блогер МотоТаня погибла в Турции: что о ней известно

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости