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Йога для позвоночника: как укрепить спинные мышцы и оставаться в тонусе. Видео

Алиса Авшанова
Эксперт по йоге
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Йога.
Позвоночник — это каркас тела, обеспечивающий не только опору, но и общее здоровье.

Наш организм устроен очень экономично: неработающий орган получает меньше крови, а, значит, кислорода и питательных веществ. И все процессы жизнедеятельности внутри организма замедляются.

Кроме того, наш позвоночник выдерживает нагрузки, когда мы, например, бегаем, прыгаем, плаваем... А даже, когда мы мало двигаемся.

Для растяжения позвоночника в йоге созданы специальные упражнения, а постоянные тренировки не только укрепят мышцы и связки в проблемной области, а и помогут улучшить мобильность ваших суставов.

Возьмите в свою йога — практику эти асаны на вытяжение плеч и увеличение степени мобильности позвоночника в прогибах назад и уже через несколько дней сможете убедиться в их эффективности.

А поможет нам в этом йога-практик Авшанова Алиса.

Ранее мы показали, как уттанасана поможет интенсивно вытянуть позвоночник.

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