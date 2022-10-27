Как правильно перейти на растительное питание: советы нутрициолога

Нутрициолог Соня Литошенко рассказала, чем растительное питание отличается от веганства и сыроедения, а также предупредила о возможных ограничениях.

Что такое растительное питание

Растительное питание не следует путать с веганством и сыроедением, хотя оно тоже подразумевает употребление только растительной пищи и полный отказ от любых продуктов животного происхождения, включая мясо, рыбу, морепродукты, молоко и его производные, а также мед и желатин. Сыроедение отличается тем, что акцент сделан на использовании сырых продуктов: их нельзя варить, тушить, пассеровать и так далее. Веганство допускает любые виды термообработки, в том числе не полезные для здоровья жарение во фритюре и изготовление растительных чипсов. Главное отличие растительного питания — фокус на цельных продуктах, способах их приготовления с пользой для здоровья, важность соблюдения полноценного и сбалансированного рациона.

Польза растительного питания

Нездоровое питание, то есть употребление продуктов с транжирами, избытком соли и сахара, консервантами и другими добавками провоцирует развитие различных заболеваний, в том числе язвы желудка, гипертонии, атеросклероза, онкозаболеваний и так далее. При этом большинство людей на традиционном типе питания ест мало фруктов, овощей, цельных злаков, семян и орехов, хотя эти продукты содержат витамины, минералы, антиоксиданты и клетчатку — говорит Соня Литошенко.

В противовес этому цельное растительное питание:

— помогает нормализовать вес;

— обеспечивает поддержание оптимального уровня холестерина и глюкозы в крови;

— помогает наладить работу ЖКТ;

— улучшает состояние кожи;

— укрепляет общий иммунитет.

Растительное питание. Unsplash

Как правильно составить растительный рацион

Во-первых, следует учитывать, что необходимо не просто исключить животный белок, а заменить его растительными аналогами: бобовыми, орехами, семенами, цельными злаками. Если этого не сделать, можно нанести вред организму.

Во-вторых, нужно следить за тем, чтобы рацион был не только сбалансированным, но и разнообразным, то есть включать разные виды фруктов, ягод, семян, зелени, овощей, орехов. Желательно использовать также водоросли, семена чиа и другие продукты, которые содержат омега-3.

В-третьих, важно позаботиться о том, чтобы переход на растительное питание был плавным. Если всю жизнь есть мало овощей и много мяса, то микрофлора кишечника не сможет мгновенно перестроиться. Радикальная смена типа питания, в частности резкое увеличение потребления клетчатки, может привести к вздутию и другим неприятным ощущениям.

Девушкам, чтобы избежать нарушения цикла, требуется следить за количеством потребляемых жиров: их не должно быть мало. Растительные жиры содержатся в авокадо, орехах и семенах.

Орехи. Unsplash

Есть ли ограничения для перехода на растительное питание

Любые резкие изменения — стресс для организма, предупреждает нутрициолог. Таким образом, для организма лучше, если переход на новый рацион осуществляется в благополучный с точки зрения здоровья период. С осторожностью стоит отнестись к возможности смены типа питания при следующих состояниях:

— беременность;

— период лактации;

— обострение хронических заболеваний (в первую очередь заболеваний ЖКТ).

Людям, имеющим вышеперечисленные проблемы, следует проконсультироваться о возможности перехода на растительное питание с лечащим врачом, а также нутрициологом.

При отсутствии прямого запрета с этими же специалистами необходимо продолжать советоваться по меньшей мере в первый этап перехода.