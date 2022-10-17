Уттанасана поможет интенсивно вытянуть позвоночник. Правильная техника выполнения. Видео

Сегодня каждый из нас в той или иной степени испытывает состояние внутренней тревожности.

Уттанасана оказывает успокаивающее воздействие на головной мозг, а значит, незаменима для сохранения спокойствия и невозмутимости.

Уттанасана — это складка пополам из положения стоя. Целью которой является вытяжение задней поверхности ног, спины и увеличение степени мобильности тазобедренных суставов.

Есть смысл выполнять эту асану регулярно, чтобы увидеть значительный результат!

А поможет нам в этом йога-практик Авшанова Алиса.