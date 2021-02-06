Какой творог лучше есть? В чем его опасность для здоровья

Рассказываем о пользе и вреде одного из самых популярных продуктов.

Творог и его жирность

Творог — кисломолочный продукт, приготовленный на основе молока и закваски, который содержит в себе большое количество кальция, белка и кисломолочных бактерий.

Творог можно классифицировать по жирности. Фото «СЭ»

При похудении многие отдают предпочтение обезжиренному творогу. И в этом есть определенная логика: калорийность такого продукта значительно ниже, а количество белка — больше. Но проблема в том, что при пониженной жирности важные вещества хуже усваиваются. Например, кальций усвоится на 30-40% меньше, так как для этого необходим витамин D, а его показатель в обезжиренном твороге довольно низкий. Витамины A и Е вообще отсутствуют. Также нехватка жиров негативно отражается на коже (тусклость), волосах и ногтях (становятся ломкими). При регулярной нехватке жиров отрицательный эффект наступает довольно быстро — меньше чем за месяц.

Чем полезен творог?

В твороге содержится большой процент белка, жиров и полезных веществ. Выделим основные:

1. Фосфор и кальций — важны для роста волос и укрепления костей.

2. Витамин D — необходим для здоровья костей.

3. Витамины В2 и В12 — положительно влияют на зрение.

Польза творога:

— для женщин: способствует красоте кожи и волос, помогает поддерживать уровень железа, который необходим для женского здоровья;

— для мужчин: содержит селен и цинк, способствующие выработке тестостерона;

— для беременных: оказывает положительное влияние на процесс формирования скелета у плода (благодаря большому объему кальция);

— для детей: играет важную роль в формировании костей и зубов, вводится в рацион с шести месяцев.

В чем главная опасность творога?

У творога, как и у любого продукта, есть противопоказания, главные из них — это гастрит, непереносимость лактозы и проблемы с почками. Основная опасность творога — переедание. Диетологи рекомендуют не употреблять больше 200-250 г в сутки. Переизбыток казеинового белка (формируется при створаживании молока) приводит к отекам, а излишек животного жира — к проблемам в работе печени и почек, а также к повышению уровня холестерина (про холестерин читайте здесь).

Творог усваивается около трех часов — это дольше любых других кисломолочных продуктов. Поэтому гастроэнтерологи рекомендуют употреблять его в первой половине дня. Чем жирнее творог, тем быстрее он переваривается, — такой продукт лучше не употреблять после 16.00. В вечернее время не стоит есть творог, это может негативно сказаться на сне (о правилах сна можно прочитать тут).

Важно правильно подходить к выбору творога. У продукта небольшой срок годности, поэтому необходимо следить за свежестью. Иначе можно отравиться. Хранить творог следует в холодильнике. И, конечно, предпочтение лучше отдавать фермерскому варианту, который и полезнее, и вкуснее.

Приятного аппетита!