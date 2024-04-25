Цены на хлеб в ряде регионов выросли на 10-15% с начала года

По итогам первого квартала 2024 года цены на наиболее массовые сорта хлеба выросли в ряде регионов на 10-15%. Об этом заявил исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев в ходе совещания в Министерстве сельского хозяйства с участием крупных производителей, передает «КоммерсантЪ».

Так на середину апреля 2024 года отпускные цены на хлеб из пшеничной муки в среднем составляют 62,6 рублей за 1 кг, из ржано-пшеничной муки — 55,4 рублей за 1 кг. Годовой рост отпускной цены хлеба остается ниже инфляции, подчеркнули в министерстве.

Однако в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Свердловской, Кемеровской областях цены на хлеб выросли почти на 30%.

В Министерстве сельского хозяйства заявили, что держат ситуацию с ценами на социально значимые продукты, в том числе на хлеб, на особом контроле.