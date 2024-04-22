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Нутрициолог объяснила, как выбрать качественное вино
Питание и еда

Сегодня, 20:45

1 мин.

Нутрициолог объяснила, как выбрать качественное вино

Мария Маковей
Автор
Мужчина выбирает вино
Фото Halfpoint/istockphoto.com
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Нутрициолог Анастасия Костомаха рассказала «СЭ», как выбрать качественное вино. Первое, на что рекомендует обращать внимание эксперт, — это поверхность бутылки. Она должна быть чистой, без пятен, а пробка плотно закупорена. Акцизная марка должна быть целой и наклеена голограммой вниз.

«Перед покупкой проверьте вино на прозрачность. Для этого посмотрите на бутылку, направив ее на свет, и быстро переверните вверх дном. Жидкость должна оставаться прозрачной, появление осадка говорит, что качество продукта плохое», — добавила нутрициолог.

По словам специалиста, наличие осадка допускается лишь в некоторых марочных или домашних винах, производитель обязан об этом предупредить.

Также Костомаха добавила, что хранить напиток следует в прохладном месте с влажностью в пределах 65-80%. Оптимальная температура для обычного вина — 10-12 °C, для крепких десертных вин — 14-16 °С.

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