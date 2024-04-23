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В России начали печь хлеб из мух
Питание и еда

Сегодня, 17:10

1 мин.

В России начали печь хлеб из мух

Мария Маковей
Автор
Муха черная львинка
Фото Wirestock/istockphoto.com
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В «Сколково» начали печь хлеб из мух. Об этом сообщается на канале инновационного центра на платформе «Дзен». Проект курирует компания «Биолаборатория», которая разводит мух черная львинка в Архангельской области.

Так команда специалистов центра научилась изготавливать хлеб, в котором содержится протеин из обезжиренного насекомого. По их словам, такой хлеб хранится дольше и не портится в течение 5-7 суток, но при условии, что буханка будет целой.

Также эксперты подчеркнули, что при добавлении пары граммов протеина насекомого процесс созревания дрожжевого и бездрожжевого теста происходит в два раза быстрее.

Однако большинство граждан не поддерживают идею создания продуктов из протеина мух и других насекомых. Но в компании «Биолаборатория» уверены, что преодолеть психологические барьер у потребителей помогут предметы личной гигиены на основе протеина насекомых.

«Когда люди почувствуют эффект от этой мухи на бытовом уровне, заметят, что стали реже болеть, то они намного спокойнее будут воспринимать насекомых в составе лекарств и продуктов питания», — отметил руководитель компании Геннадий Иванов.

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