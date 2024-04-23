Эндокринолог ответила, можно ли диабетикам есть фрукты

Врач-эндокринолог Полина Фукаляк в беседе с «СЭ» подчеркнула, что людям с сахарным диабетом необходимо есть фрукты, так как в них содержатся витамины, минералы и антиоксиданты, необходимые организму. Однако есть несколько нюансов.

При сахарном диабете первого типа фрукты можно есть без ограничений. Главное — учитывать единицы инсулина исходя из того, сколько фруктов (углеводов из них) было съедено.

У людей с диабетом второго типа ситуация сложнее. Им следует ориентироваться на гликемический индекс, по которому оценивается скорость попадания глюкозы в кровь.

«Пациентам с диабетом второго типа врачи тоже рекомендуют регулярно есть фрукты. Но есть нюансы: существуют продукты с высоким, средним и низким гликемическим индексом», — заключила эксперт.