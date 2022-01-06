На чем катаются дети зимой? Как выбрать средства и приспособления для катания с горки?

Детские санки — удобное и интересное времяпрепровождение для ребенка любого возраста. В зимнее время это также отличная альтернатива детской коляске для родителей. Какие бывают санки и как их выбрать с учетом возраста для ребенка?

Виды приспособлений для катания зимой

Вид транспорта для развлечения в зимнем катании в основном зависит от:

— возраста;

— места;

— бюджета;

— интереса катающегося человека.

Прокатиться на горке с картонки, конечно, можно, однако они плохо скользят, а также существует риск получить травму тазобедренного сустава. В современных магазинах можно найти несколько основных приспособлений для катания зимой, которые ниже описаны подробно.

Санки

Металлические санки

Классические сани обычно собраны из металлического каркаса с деревянным или пластиковым сиденьем. Они удобны для переноски и немного весят. Так как полозья сделаны из алюминия, такие сани стремительно набирают скорость и отлично скользят, потому кататься на них можно даже по рыхловатому снегу. У современных металлических моделей обычно есть ручка для родителей, которая помогает поддерживать управление, и небольшая подножка для ребенка.

Металлические санки.

Существует вариант металлических санок с колесиками. В зависимости от погодных условий или условий передвижения в вашем городе вы можете выбрать, на чем ехать — на металлических полозьях или колесах. Также такие сани — прекрасный вариант в переходный погодный сезон.

Санки с колесиками.

Недостатками таких санок является их достаточно большой вес и неудобная транспортировка (сложно сложить в машину и провезти в общественном транспорте).

Пластмассовые санки

Это очень удобный и самый легкий вариант саней. Производители обычно создают пластиковые сани различных цветовых оттенков, поэтому каждый найдет для себя предпочтительный вариант. Для определенных моделей даже предусмотрены ремни безопасности.

Недостаток таких пластиковых саней и их основной минус — это сам материал. Пластик очень хрупкий, а поэтому повредить их значительно проще, чем вариант из металла или дерева. Даже если на корпусе появятся небольшие трещины, сани необходимо выбрасывать, так как это попросту становится небезопасно.

Пластиковые сани.

Салазки

Если варианты, близкие к классическим саням, вас не устраивают или не подходят для ребенка, то вы можете выбрать иные средства передвижения. Например, пластиковые салазки, которые представляют из себя яркое и легкое изделие, рассчитанное на небыстрый скат с небольшого склона.

Главный минус салазок — это часто встречающийся некачественный пластик. Края ее могут треснуть от столкновений с бортами горки или других ударов.

Салазки.

Снегокаты

Снегокат может немного напоминать маленький снегоход. У него есть место для сидения и лыжи. Если ребенок достаточно взрослый, то ему будет интересно разобраться в простейшем рулевом управлении и тормозной системе.

К недостаткам снегоката можно отнести только высокую цену по сравнению с другими средствами, а также большой вес. В среднем они весят 5-6 килограммов, и поэтому для транспортировки, особенно маленькими детьми, они не очень подходят.

Снегокат.

Снегомобили

Снегомобиль похож чем-то на снегокат, и им можно тоже управлять при помощи руля. Помимо этого, он подходит для детей от 5-6 лет, ведь на нем можно развить достаточно высокую скорость и кататься по разным типам зимних поверхностей.

Минусы снегомобиля такие же, как и снегоката: большой вес и цена.

Снегомобиль.

Ледянка

Это самые простые и бюджетные салазки, сделанные обычно из хрупкого и недорогого пластика. Выглядят они как пластиковая пластина, которая отлично катится по ледяной поверхности. Однако минус ее в том, что она никак не предохраняет ребенка от травм на неровной поверхности при спуске и очень легко ломается сама.

Ледянка.

На чем безопаснее кататься с горки ребенку?

6 месяцев-2 года

В первый год жизни ребенка необходимо отдавать предпочтение безопасности и выбирать зимние санки-коляски. В таких санях конструкция создана специально для младенцев и обеспечивает комфортное передвижение и нужное положение во время детских прогулок и сна. Это могут быть:

— классические сани из металла со спинкой и ручкой для родителей;

— пластиковая модель со спинкой;

— сани-коляски.

В этом возрасте для детей предпочтительны модели с широким сиденьем, так как они еще только сидят на прогулке со взрослыми. Сам ребенок обычно плотно укутан в зимнюю одежду, а все это занимает много места.

Выбирайте санки с передними ограничителями или ремнем безопасности, для того чтобы ребенок находился в максимальной безопасности. Для большего комфорта выбирайте сани с высокой посадкой, ведь в таком случае во время прогулки дети будут находиться ближе к взрослому и на большем расстоянии от земли.

3-5 лет

В этом возрасте подходит уже любой тип санок, а также ледянки или салазки. При покупке саней и салазок ориентируйтесь на указания производителей. Самое главное — и те и другие должны подходить по весу и возрасту ребенка. Если планируете использовать сани для катания с горок, то не приобретайте модели с несъемной ручкой. Отличными вариантами в этом возрасте также будут:

— финские санки (комфортно кататься вместе с ребенком);

— самокаты-снегокаты;

— деревянные или плетеные сани.

Для удобства выбирайте модель, к которой можно прикрепить дополнительные аксессуары. Например, защитный чехол, спинка, ручка для родителей или карманы. Если вы уверены в качестве площадки и способностях ребенка, то в этом возрасте также можно использовать ледянки.

Финские сани.

6-9 лет

Таким детям уже подходит любой тип санок, ледянки, тюбинги, снегокаты и снегомобили. Если все-таки выбор упал на сани, то лучше покупать более легкие модели, ведь дети носят санки самостоятельно. А комфортное передвижение с ними и маневренность — самое главное на этом этапе для ребенка.

На современных площадках для катания дети в более старшем возрасте обычно предпочитают тюбинги (или ватрушки). Как их выбрать, можете прочитать в нашей статье.

6 месяцев-2 года сани-коляски;

специальные санки для детей; 3-5 лет ледянка;

салазки;

санки (металлические или пластиковые) 6-9 лет тюбинги (ватрушки);

снегокаты;

снегомобили. Старше 9 лет Тот вид транспорта, который больше всего нравится ребенку

Техника безопасности при катании на санках

Важно использовать перчатки (варежки) и плотные ботинки, пока катаетесь на санях, потому что они не только согревают, но и защищают руки и ноги ребенка от травм. В идеале необходимо использовать защитный шлем, а также защиту для локтей и коленей.

Если вы катаетесь с ребенком в новом месте, пройдитесь по спуску, чтобы убедиться, что склон пригоден для использования.

Холм не должен быть слишком крутым и покрытым льдом, так как на такой поверхности практически невозможно маневрировать и это становится травмоопасно. Холм не должен заканчиваться рядом с автомобильной дорогой. Убедитесь, что на трассе нет препятствий, таких как деревья, кусты и камни. Катайтесь только при дневном свете или в хорошо освещенных местах.

Если вы катаетесь на санках с вместе с ребенком, убедитесь, что вы не превышаете предел веса. И независимо от того, где вы катаетесь, всегда необходимо находиться на санях в сидячем положении. Помните, что катание на ледянках и тюбингах (ватрушках) — одни из самых травмоопасных видов.

Вот еще несколько важных правил:

1. Запрещено подниматься на горку или спускаться с холма там, где есть встречное движение других катающихся людей.

2. Нельзя съезжать до тех пор, пока не отошел с трассы съехавший перед вами человек.

3. Не задерживаться после спуска: как только съехали, отходите со своим снаряжением в сторону.

4. Если вы видите, что столкновения с человеком или другим препятствием не избежать, необходимо попытаться сбросить скорость, завалиться аккуратно телом на бок и отъехать в сторону от скользящей поверхности.

5. Если вы (или ваш близкий человек) получили серьезную травму, обратитесь к врачу для экстренной помощи.

Старайтесь выбирать для катания только подготовленные площадки и избегать произвольных мест для спуска на санях или других предметах, где нет защитных ограждений и не соблюдаются правила безопасности.