Дайджест для перелетов с четвероногим другом: правила авиаперевозок домашних животных в 2022 году

Что необходимо российским путешественникам для перелета с животными.

Возможность комфортно и без лишних переживаний путешествовать самолетом заботит многих владельцев питомцев. Всевозможные ограничения по весу, многочисленные справки из ветлечебниц и определенные габариты переносок — то, с чем приходится встречаться каждому пассажиру с любимцем. С каждым годом авиакомпании смягчают требования и стараются упростить такой вид путешествий. Какие изменения для перелетов с домашними животными начали действовать в 2022 году и что нужно сделать, чтобы путешествие с питомцем не принесло лишних хлопот?

В 2019 году на всю страну прогремела история кота Виктора и его владельца Михаила Галина. Тогда для перелета рейсом Москва — Владивосток Михаил подменил на взвешивании своего упитанного четвероногого друга, который весил 10 килограммов, более стройной кошкой Фиби. Эта махинация нужна была для того, чтобы иметь возможность взять кота в салон самолета. На тот момент вес животного, для перелета в салоне, ограничивался восемью килограммами. По словам владельца, кот Виктор не выдержал бы в багажном отделении переле, длительностью 8 часов и просто-напросто умер бы. Такая маленькая шалость запустила череду изменений и послужила пусковым механизмом для смягчения правил перевозки животных в салоне самолета. К 2022 году некоторые авиакомпании разрешают брать в салон животных весом до 25 кг, а общие положения предоставления ветеринарных свидетельств заметно упростились.

Животные в самолете. Фото Getty Images

Ограничения по габаритам питомца

Несмотря на то что ограничения и правила, касающиеся роста, веса и габаритов переносок домашних животных, пересматриваются каждый год, все еще остается проблема их различий в зависимости от авиакомпании.

Рассмотрим предельные габариты и вес питомца для перелета в салоне и багажном отделении самолета на примере самых популярных авиакомпаний в России.

Аэрофлот S7 Победа Россия Максимальный вес питомца для перевозки в салоне самолета, кг 8 кг 23 кг на кресле; 10 кг под креслом 8 кг 8 кг Максимальные габариты переноски для салона самолета, длина/ширина/высота 44x30x26 см 55x40x40 на кресле; 55x40x25 под креслом 46х28х22 см 44х30х26 см Максимальный вес для перевозки питомца в багажном отсеке 50 кг; возможна грузовая перевозка 50 кг; возможна грузовая перевозка не допускается перевозка в багаже 50 кг Перевозка собаки-проводника и служебных собак допускается; бесплатно допускается; бесплатно допускается; бесплатно допускается; бесплатно Стоимость перевозки 3750 рублей, на международных рейсах- 200 $ от 2 500 рублей 1999 рублей онлайн; 3000 рублей в аэропорту России; 55 евро в иностранном аэропорту. 800 руб/кг; 13 евро/кг для международных рейсов

Любая перевозка птиц и животных осуществляется по предварительному согласованию с авиакомпанией, так как в случае провоза питомца в багажном отделении необходимо, чтобы оно было отапливаемым. Информирование каждой авиакомпании о перевозке животного должно происходить не менее чем за 6 часов до предполагаемого полета, в противном случае авиакомпания может отказать в перевозке.

Также для авиакомпаний существуют ограничения в максимальном количестве перевозимых животных на борту одного самолета и количестве питомцев на одного человека. Эту информацию необходимо уточнять в колл-центре вашего авиаперевозчика.

Во всех представленных авиакомпаниях провоз собак потенциально опасных пород осуществляется только в багажном отсеке в клетках усиленной конструкции. Ознакомиться со списком этих пород можно здесь. Перевозка собак брахицефальных пород разрешается на рейсах авиакомпаний S7, «Россия» и «Аэрофлот».

Документы для перелета с животными

Пожалуй, самые большие изменения в 2022 году коснулись пакета документов, необходимого питомцу для путешествий. Для перелетов внутри страны теперь не нужно проходить ветеринарный контроль в аэропорту. При этом необходимо иметь паспорт питомца с отметками о прививках и обработке от паразитов.

Какие документы нужны для перелета с домашним любимцем?

1. При перемещении животного по территории Российской Федерации требуется ветеринарный паспорт. В ветеринарном паспорте животного должны быть указаны:

— ФИО человека, который перевозит животное, должно быть указано в качестве владельца;

— отметка о вакцинации животного в соответствии с требованиями Россельхознадзора. Наличие действующей прививки против бешенства является обязательным требованием. Прививка от бешенства должна быть поставлена не позднее чем за 20 дней до поездки и не раньше чем за 12 месяцев;

— отметка о клиническом осмотре животного государственным ветеринарным врачом. Посещение ветеринарного врача должно быть не раньше чем за 14 дней до начала поездки.

2. В случае покупки билета для перевозки животного на соседнем сидении питомцу, как настоящему путешественнику, полагается собственный билет. Мили за путешествие при этом накапливаются на счету хозяина.

Если в паспорте вашего животного отсутствует графа для отметки о клиническом осмотре ветврача, в качестве документа, подтверждающего клинический осмотр животного, может быть представлена справка от государственной ветклиники.

Для путешествия за рубеж у животного должен быть международный ветеринарный паспорт или сопроводительный ветеринарный документ. Вид документа зависит от требований законодательства страны въезда и вида животного. Международный паспорт действует 90 дней, но нужно учитывать, что он должен оставаться действительным и на время вылета из зарубежной страны.

Требования к провозу животных и необходимый пакет документов отличается от страны въезда и авиакомпании. Для большинства стран животное должно быть чипировано.

Животные в самолете. Фото Getty Images

Как подготовить животное к полету

Очень важно отнестись к подготовке животного перед путешествием ответственно и начать ее заранее.

Чтобы питомец чувствовал себя комфортно в переноске, дайте ему ознакомиться с ней перед полетом. Поставьте клетку дома, постелите в нее любимый плед любимца и положите игрушки. Знакомые вещи дадут понять, что переноска — безопасное место, и животное привыкнет к нахождению в ней.

Покормите животное не позже чем за 4 часа до путешествия. Вода должна быть в доступе любимца всегда, даже в полете. Не стоит давать питомцу успокоительные средства, если они не назначены врачом, так как может начаться непредвиденная реакция организма на препараты. За неделю до предполагаемого путешествия можно давать кошке или собаке легкие успокоительные с натуральным составом седативных трав. Перед применением проконсультируйтесь с вашим ветврачом.

Перед выездом в аэропорт обязательно выгуляйте животное. Желательно, чтобы прогулка была длительной и активной.

В качестве лайфхака: напишите на переноске кличку животного, чтобы сотрудники аэропорта и экипаж смогли обращаться к нему по имени, это снизит стресс питомца.

Подготовка переноски

Переноска для любого вида животного, вне зависимости от того, летит ли питомец в салоне или в багажном отсеке, должна соответствовать общим требованиям:

— для багажного отсека приобретайте контейнер, подходящий под стандарт IATA, и перепроверьте, совпадает ли он с требованиями вашей авиакомпании;

— для потенциально опасных пород собак требуются усиленные клетки. Для тяжелых собак имеет смысл докупить к клетке колесики, но обязательно снимите их перед отправкой в багаж;

— дно клетки перед полетом застилают непромокаемым материалом. Сверху положите любимый плед или одеяльце питомца. Также не забудьте прикрепить к клетке поилку с водой;

— клетки для перевозки животных на воздушных судах должны быть выполнены из пластика, металла или дерева, двери клетки — из металла. Крыша должна быть без люков, дверей и вентиляционных отверстий.

Переноски для животных.

— собаки и кошки должны иметь возможность стоять, сидеть, лежать и поворачиваться в естественном положении;

— животные до 6 месяцев из одного помета могут путешествовать в одном контейнере, но не более трех животных вместе;

— собаки и кошки не допускаются к перевозке в одном контейнере.

Приезжайте в аэропорт заблаговременно и дайте животному понять, что все в порядке, чтобы он не испытывал излишний стресс. При правильной подготовке к полету вы и ваш питомец получите удовольствие от путешествия.