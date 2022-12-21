5 калорийных ПП-продуктов. Они все равно лучше бургеров и чипсов

Объясняем, почему одинаковая по калорийности еда может быть как вредной, так и полезной.

Наверняка всем приходилось слышать (и не раз), что фастфуд вреден. Сегодня стало правилом хорошего тона ругать бургеры и другую «быструю еду». Так как в составе гамбургеров содержится большое количество консервантов, жиров и углеводов, а полезные вещества в нем минимальны, пользы для организма такие продукты не приносят. Помимо морального и вкусового удовлетворения найти положительные аргументы в пользу гамбургеров сложно.

Тут можно возразить, что бургеры — это быстро, недорого и вкусно. Но готовы ли вы рисковать своим здоровьем ради сиюминутного удовлетворения голода?

К тому же есть гораздо более предпочтительные варианты. Составили список из пяти продуктов, которые энергетически такие же плотные, но гораздо более полезные для здоровья.

Кедровые орехи

Калорийность: 673 ккал на 100 г.

Это даже калорийнее, чем большой бургер. Зато в отличие от фастфуда в орехах содержится много витамина Е, который еще называют витамином красоты. Они не содержат холестерин, прекрасно подходят вегетарианцам, устраняя дефициты, вызванные отказом от животного белка.

Фото Leila Issa/Unsplash

Финики

Калорийность: 656 ккал на 100 г.

Финики снижают холестерин, укрепляют здоровье сердца, нормализуют работу кишечника, укрепляют кости, стабилизируют давление, улучшают состояние кожи и волос, полезны для беременных.

Печень трески

Калорийность: 460 ккал на 100 г.

Энергетическая ценность этого продукта больше, чем у стандартной порции картошки фри. Печень трески — источник рыбьего жира, содержит много витаминов D и A, оптимальный по усвояемости источник омега-3 жирных кислот.

Пармезан

Калорийность: 397 ккал на 100 г.

Сравним с большой порцией картофеля по-деревенски. Этот сыр — рекордсмен по содержанию кальция, жизненно необходимого микроэлемента для здоровья и долголетия. В пармезане много витаминов A, D, C, E, а также белка.

Фото bublikhaus/Freepik

Баранина

Калорийность: 430 ккал на 100 г.

По калоражу это мясо можно сравнить с порцией сливочного мороженого с топпингом. Баранина хорошо подходит для питания пожилых и детей. Содержит много фтора, предохраняющего зубы от кариеса. Также в мясе много солей калия, натрия и магния, что благотворно влияет на работу сердца и сосудов.

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