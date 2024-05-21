Началась работа над продолжением сериала «Золотое дно»

Сергей Минаев подтвердил, что у сериала «Золотое дно» будет продолжение. «Мы написали первые три серии второго сезона «Золотого Дна», надеемся в этом году снять. Вроде пока летит», — подтвердил он в своем Telegram-канале.

Ранее Минаев описывал сюжет «Золотого дна» как историю корпорации, которую после смерти владельца пытаются растащить на части алчная семья и конкуренты.

Дата выхода второго сезона будет объявлена позже.