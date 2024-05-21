Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Золотое дно 2 сезон: будет ли, когда выйдет продолжение и что известно
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:30

0 мин.

Началась работа над продолжением сериала «Золотое дно»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Золотое дно»
Фото Кадр из сериала «Золотое дно»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Сергей Минаев подтвердил, что у сериала «Золотое дно» будет продолжение. «Мы написали первые три серии второго сезона «Золотого Дна», надеемся в этом году снять. Вроде пока летит», — подтвердил он в своем Telegram-канале.

Ранее Минаев описывал сюжет «Золотого дна» как историю корпорации, которую после смерти владельца пытаются растащить на части алчная семья и конкуренты.

Дата выхода второго сезона будет объявлена позже.

Золотое дно, 1 сезон. Артем Дзюба может появиться во втором сезоне «Золотого дна»

Сериалы
1
Новости холдинга
ТАСС сообщил об аресте бывшего командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова
Акинфеев принял важное решение, «Зенит» возвращает бывших футболистов, а три клуба готовы сменить тренеров. Главные трансферные слухи РПЛ за 21 мая
Пассажир рейса Singapore Airlines погиб из-за сильной турбулентности
Медведев отметил недействительность итогов конференции по Украине в Швейцарии

Придумай мем

Последние новости
17:05
Два новых фильма по вселенной «Пиратов Карибского моря» находятся в разработке
15:30
«Форсаж» может получить продолжение в виде сериала
20 мая 19:25
Актер Шути Гатва из «Доктора Кто» узнал, как правильно произносится его имя в 26 лет
20 мая 18:30
Появились фото со съемок 5 сезона «Очень странных дел»
20 мая 18:05
«Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки выйдут в повторный прокат в России