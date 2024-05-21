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Фитнес-тренер рассказала, как сделать талию тонкой
Фитнес

Сегодня, 18:00

1 мин.

Фитнес-тренер рассказала, как сделать талию тонкой

Мария Маковей
Автор
Наталья Горбунова
фитнес-тренер
Тонкая талия
Фото demaerre/istockphoto.com
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В эксклюзивном разговоре с «СЭ» фитнес-тренер Наталья Горбунова отметила, что специальных упражнения для создания тонкой талии не существует. Чтобы достичь желаемых пропорций, нужно соблюдать комплекс рекомендаций.

«Первое — создайте дефицит калорий. За счет похудения уменьшится количество жира в организме. Второе — регулярные тренировки, направленные на увеличение мышечной массы. Наращивание мышц в верхней и нижней части тела визуально сделают талию уже. А чтобы мышцы росли, нужно правильно и сбалансированно питаться», — объяснила эксперт.

Также специалист не рекомендует делать «упражнения на тонкую талию». Они увеличивают объем косых мышц пресса и приводят к увеличению талии. Носить поясы для похудения тоже бессмысленно, так как они приводят к потере воды, которая сразу же возвращается после тренировки.

«Утягивающие корсеты не помогут убрать жир, а вот способны легко навредить пищеварительной системе», — добавила Горбунова.

Для достижения идеальных пропорций талии, помимо дефицита калорий и тренировок, эксперт советует делать растяжку, избегать стресса, отдыхать и следить за осанкой.

«Работа над правильной осанкой направлена на стабилизацию мышц и коррекцию. Все это может улучшить внешний вид линии талии и общих пропорций тела», — заключила фитнес-тренер.

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