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Как часто нужно менять постельное белье и полотенца? Отвечает дерматолог

Руслана Бобкова
Юлия Галлямова
Дерматолог, трихолог
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Фото Freepik/topntp26
Оказывается, все зависит от возраста.

Бывает, что в будничной суете руки день за днем не доходят поменять домашнее белье. Кажется, что ничего страшного в этом нет: полотенце все еще выглядит абсолютно чистым, еще один день погоды не сделает. Врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова объяснила, почему затягивать с этим не стоит и что может скрываться за свежим внешним видом полотенец и простыней.

Как постельное белье и полотенца могут навредить здоровью

Влажная и теплая среда, которая часто царит в ванной комнате, — идеальное условие для размножения вирусов и микроорганизмов.

В ванной получается как бы теплица для различных бактерий и грибов. Полотенце может хранить и передавать стафилококки, стрептококки, кандида, щелевидное импетиго, герпес, клещей демодекс.
Юлия Галлямова
Дерматолог, трихолог

Именно поэтому у каждого без исключения должно быть индивидуальное полотенце. А если уже известно о наличии у кого-либо из членов семьи подобных заболеваний, лучше, чтобы он вообще временно пользовался одноразовыми бумажными полотенцами.

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Постельное белье, конечно, не находится 24/7 в таком же влажном климате, как полотенца, зато ночью достаточно продолжительно контактирует с телом человека. А после, по утрам, мы, как правило, застилаем кровать и оставляем свои микроорганизмы «чиллить» в комфортной теплой замкнутой среде.

Постельное белье. Фото Freepik/rawpixel
Фото Freepik/rawpixel

Как часто менять белье и полотенца взрослым людям

Конечно, скорость загрязнения домашнего белья индивидуальна и зависит от количества членов семьи, влажности в помещении, характеристик самого материала и еще многих показателей.

Но для того чтобы избежать проблем со здоровьем, лучше перестраховаться и менять постельное белье и полотенца, которыми пользуются взрослые здоровые люди, не реже раза в неделю. Как и общее полотенце для рук. Стирать все это дерматолог рекомендует при температуре не ниже 60 градусов, а если у кого-то в семье есть проблемы с кожей, то после стирки лучше еще и отпаривать.

Как часто менять полотенца. Фото Freepik/garetsvisual
Фото Freepik/garetsvisual

Как часто менять полотенца детям и пожилым

Как у детей, так и у пожилых людей, кожа обладает более слабым иммунитетом, чем у среднего взрослого. Поэтому и полотенца им следует менять чаще.

Поражения слизистых и кожи у детей и пожилых людей (от 70 лет) практически одинаковы — у них это, как правило, гнойничковые проблемы и вторичные инфекции. Поэтому и правила одинаковые: здоровым менять полотенца два-три раза в неделю, а тем, у кого есть склонность к «заедам», высыпаниям на лице — каждый день.
Юлия Галлямова
Дерматолог, трихолог
Здоровье
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