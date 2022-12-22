Как часто нужно менять постельное белье и полотенца? Отвечает дерматолог
Бывает, что в будничной суете руки день за днем не доходят поменять домашнее белье. Кажется, что ничего страшного в этом нет: полотенце все еще выглядит абсолютно чистым, еще один день погоды не сделает. Врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова объяснила, почему затягивать с этим не стоит и что может скрываться за свежим внешним видом полотенец и простыней.
Как постельное белье и полотенца могут навредить здоровью
Влажная и теплая среда, которая часто царит в ванной комнате, — идеальное условие для размножения вирусов и микроорганизмов.
В ванной получается как бы теплица для различных бактерий и грибов. Полотенце может хранить и передавать стафилококки, стрептококки, кандида, щелевидное импетиго, герпес, клещей демодекс.
Именно поэтому у каждого без исключения должно быть индивидуальное полотенце. А если уже известно о наличии у кого-либо из членов семьи подобных заболеваний, лучше, чтобы он вообще временно пользовался одноразовыми бумажными полотенцами.
Постельное белье, конечно, не находится 24/7 в таком же влажном климате, как полотенца, зато ночью достаточно продолжительно контактирует с телом человека. А после, по утрам, мы, как правило, застилаем кровать и оставляем свои микроорганизмы «чиллить» в комфортной теплой замкнутой среде.
Как часто менять белье и полотенца взрослым людям
Конечно, скорость загрязнения домашнего белья индивидуальна и зависит от количества членов семьи, влажности в помещении, характеристик самого материала и еще многих показателей.
Но для того чтобы избежать проблем со здоровьем, лучше перестраховаться и менять постельное белье и полотенца, которыми пользуются взрослые здоровые люди, не реже раза в неделю. Как и общее полотенце для рук. Стирать все это дерматолог рекомендует при температуре не ниже 60 градусов, а если у кого-то в семье есть проблемы с кожей, то после стирки лучше еще и отпаривать.
Как часто менять полотенца детям и пожилым
Как у детей, так и у пожилых людей, кожа обладает более слабым иммунитетом, чем у среднего взрослого. Поэтому и полотенца им следует менять чаще.
Поражения слизистых и кожи у детей и пожилых людей (от 70 лет) практически одинаковы — у них это, как правило, гнойничковые проблемы и вторичные инфекции. Поэтому и правила одинаковые: здоровым менять полотенца два-три раза в неделю, а тем, у кого есть склонность к «заедам», высыпаниям на лице — каждый день.