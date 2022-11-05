6 причин неизбежного старения кожи

Справиться с ними самостоятельно практически нереально.

Кожа очень часто выдает возраст, и скрыть его без должного ухода практически нереально. Но даже при всех наших стараниях ее старение, увы, неизбежно. На это есть несколько причин, о которых рассказывает доктор биологических наук, эпигенетик Василий Ашапкин:

Внешние факторы

Главная функция кожи — защита организма от неприятных воздействий извне. Кожа — своеобразный щит, который защищает нас от микробов, химических загрязнений, присутствующих в городской среде, избыточного солнечного излучения, жары, холода и много чего еще. И как всякий щит, сама кожа постоянно повреждается этими вредными факторами. Это одна из главных причин ее старения. Иногда эту часть старения так и называют — внешнее старение.

Вредные молекулы

Но и в идеальной среде старение кожи неизбежно, потому что факторы, которые ее повреждают, присутствуют не только во внешней среде, но и образуются внутри ее собственных клеток, как, впрочем, и в клетках всех остальных органов. Функции каждой из клеток зависят от продуктов естественного обмена веществ, в ходе которого образуются молекулы — «строительные кирпичики» и «топливо», из которого клетки вырабатывают необходимую для жизни энергию. Однако при этом образуется и множество молекул, представляющих собой своеобразные «отходы», которые не только не нужны клеткам, но часто являются откровенно вредными и даже опасными для их жизни. Самые печально известные из них — активные формы кислорода. Они реагируют с разными компонентами клеток (поэтому и называются активными!) и повреждают их. Например, в коже с возрастом накапливается все больше поврежденных молекул коллагена, а полноценных молекул, наоборот, остается все меньше и меньше. И это еще одна причина старения.

Поврежденные белки

Многие черты клеток имеют двойственную природу. В определенных условиях полезные и даже жизненно необходимые для нас вещи становятся вредными. Все мы с детства знаем, что белки — основа живых клеток. И это правильно, потому что без белков жизнь невозможна. Однако в живом организме молекулы белков часто повреждаются и утрачивают свою полезную функцию. Такие поврежденные белки становятся бесполезными и, в лучшем случае, тем или иным способом выводятся из организма наряду с другими клеточными отходами. Хуже того — нередко они остаются лежать в клетках мертвым грузом, и количество такого мертвого груза постепенно увеличивается, достигая со временем масштабов, при которых нормальная жизнь клетки становится невозможной. И это еще одна важная причина старения клеток, в том числе и клеток кожи.

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Воспаление

В коже, как и в других органах, постоянно присутствуют различные клетки иммунной системы. Их задача — защищать кожу от всего чужого и потенциально опасного, в первую очередь от микробов и подозрительно измененных собственных клеток (например, перерождающихся в раковые). Однако с возрастом во всех органах, в том числе и коже, развивается хроническое слабо выраженное состояние вяло текущего воспаления, для которого, казалось бы, нет объективной причины. Такое воспаление часто называется стерильным. Причина для его возникновения, разумеется, есть, просто она довольно необычная, а именно: накопление клеток с повреждениями, оставшимися почему-то неисправленными. Такие клетки являются своего рода бомбами замедленного действия. Они несут в себе повышенный риск превращения в раковые клетки. Чтобы такого превращения не произошло, включается особый механизм, запрещающий таким клеткам делиться. По причинам, которые мы все еще не вполне понимаем, такие клетки активно выделяют сигнальные молекулы, запускающие процессы воспаления. Это и есть главная причина того самого стерильного воспаления. А оно само по себе представляет весьма некомфортное состояние для жизни нормальных полноценных клеток. И это обстоятельство — важная причина старения. Настолько важная, что в научной литературе для нее изобрели специальное название из слияния двух слов — старение воспалением (по-английски — inflammaging).

«Спящие» клетки

Большинство функций органов зависит от согласованного действия разных клеток. Для того чтобы эта коллективная работа была идеально скоординированной, клетки обмениваются особыми сигналами. Простой пример из жизни клеток кожи — процесс восстановления при ее повреждениях — регенерация. При гибели участка кожи, например в результате ранения, клетки соседних участков перестают получать сигналы от погибших клеток. Это заставляет их активно размножаться, чтобы возникшие новые клетки заняли место погибших. Но как остановить это размножение вовремя, когда образовалось нужное количество новых клеток? Для этого и служит обмен сигналами между соседними клетками. Нарушение этого механизма чревато большими неприятностями. Например, раковые клетки перерождаются таким образом, что перестают правильно реагировать на сигналы соседних клеток. Поэтому они размножаются бесконтрольно. Оказалось, что при старении происходит нечто подобное, но в меньших масштабах. В стареющей коже клетки не перестают реагировать на сигналы соседних клеток, но делают это все менее охотно, особенно когда речь идет о стволовых клетках, которые все менее охотно «пробуждаются от спячки». Поэтому раны в старой коже заживляются гораздо хуже и медленнее, чем в молодой. И это еще одна причина старения.

Старение организма

Каждый орган организма стареет по-своему. Даже каждая наша клеточка. Однако это не означает, что они стареют независимо друг от друга. Клетки и органы связаны между собой химическими сигналами, действующими на коротких дистанциях (в пределах близлежащих клеток — цитокины) и в масштабах всего организма (гормоны, питательные вещества, сигналы нервной системы). Эти химические сигналы тоже вырабатываются клетками, каждая из которых стареет и с возрастом выполняет свою работу все хуже и хуже. Да и клетки, на которые действуют эти сигналы, реагируют на них все более вяло. Поэтому старение отдельных клеток и органов неразрывно связано со старением организма в целом. Образно говоря, в стареющем организме все труднее оставаться молодой клеткой. Это относится и к клеткам кожи. И это еще одна причина старения.

Как помочь коже дольше оставаться молодой, рассказали в предыдущем материале.