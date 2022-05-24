Как сохранить молодость кожи? Пять эффективных советов

Главные секреты о сохранении молодости.

Кожа лица чаще всего подвергается плохим погодным условиям. Это ветер, палящее солнце, холод и плохая экология. Начинать ухаживать за своей кожей необходимо с 25 лет, для этого есть определенные правила. Расскажем о них подробнее.

Старение кожи — это естественный процесс организма. Но каждой женщине хочется продлить молодость. У каждого свои генетические особенности, которые не изменить, но если правильно заботиться о коже, то можно сохранить тонус, благодаря чему снижается количество морщин, исчезают сухость и изменение овала лица.

В молодости кожи большую роль играют эластин и коллаген, количество которых с возрастом значительно снижается. Другие причины: воздействие ультрафиолета, курение, алкоголь.

Еще существенную роль играют белки в качестве клеточного строительного материала, им помогают аминокислоты.

Причины кожных изменений. gnicpm.ru

Во время строения деление клеток эпидермиса замедляется, из-за чего кожа становится тоньше. Происходит большая потеря влаги, которую ей уже трудно восполнять. С возрастом гормональный фон изменяется, который тоже сказывается на состоянии кожи.

Первые признаки старения появляются в первую очередь на коже лица в виде гусиных лапок и носогубки. Это связано с тем, что в этих участках жировая прослойка очень тонкая.

Этапы старения

Первый этап — ранее старение. Происходит до 30 лет, у некоторых — до 40.

Признаки: мелкие морщины, дряблая кожа в области шеи и рук, мимические морщины и носогубные складки. Решение: правильный уход и использование антивозрастной косметики.

Второй этап — умеренные возрастные изменения. Начинается в 40 лет и длится до 55.

Признаки: заметные морщины на лбу и между бровями, яркие «гусиные лапки» в уголках глаз. Обвисшая кожа век, мешки под глазами.

Третий этап — выраженное старение. Начинается в 55 лет. Признаки: более глубокие морщины на лбу, в носогубных складках и возле глаз. Кожа без тонуса, появление пигментации и веснушек.

Увлажнение кожи

Замедлить процесс старения можно, если ежедневно увлажнять кожу лица. Стоит подобрать под свой тип кожи увлажняющие средства, которых большое количество в бьюти-магазинах и в разной ценовой политике. Особенно популярна косметика, в составе которой есть гиалуроновая кислота. Еще одним полезным ингредиентом является алоэ вера. Обратите внимание на косметику с антиоксидантами: розмарин, сосна, красный виноград, зеленый чай.

Также увлажнение должно происходить не только снаружи, но и изнутри. Поэтому важно соблюдать водный баланс. Чтобы рассчитать нужный объем воды, массу тела умножьте на 30 мл жидкости. Можно пить чистую воду и травяной чай. Для контроля можно скачать приложение на телефон, которое будет напоминать вам об очередной порции.

Состояние кожи. estetic.su

Чистка лица

Любую кожу лица необходимо время от времени чистить. Для домашней чистки можно использовать скраб и маски из косметической глины. Лучше отдать предпочтение скрабам из натуральных частиц, но если у вас чувствительная кожа, то используйте средства из синтетики. Делайте такую процедуру один раз в неделю.

Более эффективным методом будут салонные процедуры, такие как химический (поверхностный) пилинг, биоревитализация (с 30 лет), механическая чистка, ультразвуковая чистка, плазмолифтинг.

Не забывайте каждый вечер делать демакияж. Для этого выбирайте специальные средства, обычной воды недостаточно. Ни в коем случае нельзя засыпать в декоративной косметике. Кожа тоже нуждается в отдыхе.

Массаж лица или фейсбилдинг

Мимические морщины, которые появляются от проявления эмоций, оказывают значительное влияние на внешний вид кожи. Чтобы кожа лица была подтянутой, делайте массаж лица, есть множество техник для расслабления мышц.

Помните, что массаж необходимо выполнять на очищенном лице чистыми руками, которые нужно смазать кремом или маслом. Лучше выбрать оливковое или миндальное. Если у вас жирная кожа, то возьмите масло из косточек винограда или жожоба. При сухой коже используйте масло кокоса, ши или авокадо. Достаточно выполнять массаж даже пять минут в день для видимого результата. Также можно выполнять массаж специальными роликами, или гуаша.

Техника: начинайте с легких движений, постепенно увеличивая силу. Все движения должны идти от середины лба к вискам, от крыльев носа к ушным козелкам и от подбородка к ушным козелкам. Также следуйте по движению лимфы (снизу вверх). Выбирайте поглаживания и похлопывания.

Сегодня популярен фейсбилдинг — тренировка мышц лица, шеи и зоны декольте. В переводе означает «строительство лица».

Соблюдение режима дня и питания

На кожу очень влияет образ жизни человека. Поэтому в первую очередь стоит отказаться от вредных привычек, особенно от курения. Затем — наладить режим сна. Хронический недосып вызывает тусклость лица и темные круги под глазами. Рекомендуется ложиться спать до 00.00, сон должен быть не менее семи часов. Также необходимо убрать все источники стресса. Они истощают организм, лишая молодости и энергии.

Полностью стоит отказаться от сладкого. Исключить переедания. Сахар связывается с белками кожи, в результате образовываются морщины.

Типы кожи.

Активный образ жизни способствует омоложению организма, это касается и кожи лица. Подойдут любые занятия спортом и прогулки на свежем воздухе.

Защищайте кожу от солнца

Ношения солнцезащитных очков, к сожалению, недостаточно. Нужно использовать крем с ультрафиолетовым фильтром (SPF не ниже 30) не только в летний сезон, но и солнечной зимой. Потому что ультрафиолетовое излучение является одной из главных причин старения кожи.

Данная защита нужна представительницам любого типа кожи и будет актуальна в любом возрасте.