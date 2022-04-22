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Что будет, если качать пресс по 20 раз в день?

Фитнес-тренер рассказывает, как правильно качать пресс
Анастасия Кравченко
Читать «СЭ» в
Как правильно качать пресс.
Фото Global Look Press
Как правильно качать пресс.
Фото Global Look Press
Как правильно качать пресс.
Фото Global Look Press
Как правильно качать пресс.
Фото Global Look Press
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Фитнес-тренер Александр Карпов объясняет, как добиться желаемого рельефа.

Есть ли смысл качать пресс по 20 раз в день?

На самом деле — нет. Дело в том, что мышцы брюшного пресса — это выносливые мышцы, которые принимают участие практически в любом движении нашего тела. Поэтому тренировать пресс всего лишь по 20 повторений в день — слишком мало для того, чтобы увидеть или почувствовать какие-то изменения.

Развеем еще два мифа: качание пресса не способствует тому, что жир в этой области будет уходить быстрее (как и бока). Кроме того, мышцы пресса не делятся на верхние и нижние, поэтому нет смысла тренировать их отдельно.

Подтягивания. Что будет, если подтягиваться по 20 раз каждый день?

Чтобы пресс был «кубиками», необходимо обеспечить два условия:

1. Достаточно низкий уровень жировой прослойки (основное условие).

2. Гипертрофия мышц пресса.

Как правильно качать пресс. Фото Global Look Press
Как правильно качать пресс.
Фото Global Look Press

Для достижения эффекта необходимо выполнять упражнения на гипертрофию мышц, то есть нагрузку должно быть тяжело выполнять. Кроме того, необходимо уделять достаточное время упражнениям: для новичка это как минимум 3 подхода по 12-20 повторений. Если вы выполняете намного больше 20 повторений и понимаете, что эта нагрузка для вас несложная, то необходимо увеличить сложность упражнения или сделать более тяжелое для вас движение.

Отжимания. Что будет, если отжиматься по 15 раз каждый день?

Когда лучше выполнять упражнения на пресс?

Тренировать пресс следует хотя бы через день, а не каждый, так как мышцы должны успевать восстанавливаться между тренировками.

Что касается времени выполнения тренировок (утром или вечером), то здесь на ваше усмотрение: разницы нет, эффект от этого не меняется.

Как правильно качать пресс. Фото Global Look Press
Как правильно качать пресс.
Фото Global Look Press

Что необходимо для прокачки пресса?

Для тренировки только пресса достаточно будет минимального оборудования, подручных средств или вообще отсутствие таковых, поэтому тренировать его можно и в зале, и дома с одинаковой эффективностью. Тренировать его стоит от двух до четырех раз в неделю. Упражнения по сложности выполнения должны соответствовать вашему уровню подготовки (должно быть тяжело, а не миллион бесполезных повторений). Упражнений для пресса существует великое множество, но наиболее эффективными признаются следующие:

Приседания. Что будет, если приседать 30 раз в день?

Основные упражнения для прокачки пресса:

— подъемы ног к перекладине;

— сгибания туловища под отрицательным наклоном или в висе головой вниз;

— «молитва» на блоке;

— «книжка», или «складка"/"склепка».

Как правильно качать пресс. Фото Global Look Press
Как правильно качать пресс.
Фото Global Look Press

Когда можно увидеть результат?

Скорость зависит от исходных результатов: если процент жира низкий, то это, конечно, будет гораздо быстрее. В любом случае необходимо выполнить первое условие для «кубиков» — уменьшение жировой прослойки, и от скорости его выполнения будет зависеть, как быстро у вас получится накачать пресс.

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