5 напитков, которые помогут похудеть. Их можно приготовить дома

Для приготовления не нужны специфические ингредиенты и много времени.

В погоне за стройностью большинство (особенно представительницы женского пола) используют нездоровые и даже опасные методы — экстремальные диеты, препараты, изнуряющие тренировки. Многие до сих пор ищут волшебную таблетку или продукт, чтобы быстро и надолго похудеть.

На самом деле достичь стройности можно только с помощью полноценного питания, режима дня и заботы об организме. Поэтому я не советую пить модные пищевые добавки, а предлагаю добавить в рацион полезные напитки, которые усилят эффект правильного похудения.

Рассказываю рецепты пяти универсальных напитков, которые не только положительно скажутся на фигуре, но и окажут общеукрепляющий эффект на организм.

Рецепт № 1. Зеленый сок

Ингредиенты:

морковь — 5 маленьких или 2 средних;

огурец — 1 шт.;

кинза — 1 пучок;

кейл — 1 горсть;

лайм — половинка.

Alex Lvrs/Unsplash

Поместите все ингредиенты в соковыжималку и приготовьте свежий сок.

Огурец — низкокалорийный овощ, который на 95% состоит из воды и улучшает метаболизм. В сочетании с зеленью и лаймом оказывает мочегонный и слабительный эффект, чем помогает избавиться от отеков и очистить кишечник.

Огурцы способствуют быстрому насыщению и подавляют чрезмерный аппетит. Клетчатка из овощей и зелени в этом напитке ускорит обменные процессы и наладит работу органов пищеварительной системы.

Рецепт № 2. Ягодный напиток

Ингредиенты:

смесь сушеных ягод (можно выбрать из смородины, земляники, брусники, черники или малины) — 1 ст. л.;

листья ягоды — 1 горсть;

вода — 250 мл.

Возьмите столовую ложку сушеных ягод и горсть листьев выбранной ягоды. Залейте смесь стаканом кипятка и томите на медленном огне в течение 15-20 минут. Полученный отвар отправьте под теплое полотенце и настаивайте около трех часов.

Перед употреблением напиток процедите. Выпивайте по половине стакана за полчаса до приема пищи.

Смесь ягод улучшает работу пищеварительных органов, выводит из организма лишнюю жидкость, избавляет от отеков, ускоряет обменные процессы. Брусника, например, обладает желчегонным действием и отлично очищает кишечник, потому что оказывает легкий слабительный эффект.

Рецепт № 3. Чай со смородиной и шиповником

Ингредиенты:

сушеное яблоко — 4 ломтика;

сушеные листья смородины — 2 ст. л.;

сироп шиповника — 1 ч. л.;

молотая корица — щепотка.

Сложите все ингредиенты в емкость и залейте кипятком. Дайте настояться под крышкой 10-15 минут. Остудите чай до комнатной температуры. Можно добавить немного меда.

Шиповник в основе напитка поможет вывести лишнюю жидкость из организма и восстановить водно-солевой баланс. Фруктово-ягодный чай улучшает работу желудочно-кишечного тракта, нормализует обменные процессы и оказывает помощь в борьбе с целлюлитом.

Рецепт № 4. Лимонный напиток

Ингредиенты:

огурец — 1 большой или 2 маленьких;

вода — 1 л;

лимон — 1 шт.;

мята — небольшой пучок;

коричная палочка — 1-2 шт.

Юлія Вівчарик/Unsplash

На дно кувшина положите огурец, нарезанный тонкими слайсами. Выдавите сок лимона и натрите его цедру. Пучок мяты вымойте и нарвите, отправьте в кувшин. Коричную палочку положите ко всем ингредиентам. Влейте горячую воду (60-70 градусов) и хорошо взболтайте смесь. Настаивайте семь минут.

Классическое сочетание огурца с лимоном насыщает организм антиоксидантами, выводит лишнюю жидкость и пробуждает метаболизм.

Рецепт № 5. Сок из куркумы и моркови

Ингредиенты:

морковь — 6 шт.;

апельсин — 3 шт.;

лимон — 1 шт.;

корень имбиря — кусочек размером 5 см.

Цитрусовые очистите от кожуры. Морковь вымойте и очистите. Все ингредиенты пропустите через соковыжималку, хорошо перемешайте полученный сок. Пить его лучше свежеприготовленным.

Куркума — мощное оружие против ожирения, которое снижает тягу к сладкому и жирному. Специя ускоряет обмен веществ, а содержащийся в ней куркумин препятствует набору жировых отложений. В куркуме также есть холин — это вещество регулирует уровень холестерина в крови и помогает печени перерабатывать жиры, что важно в процессе похудения. Кроме того, напиток регулирует уровень сахара в крови.

Все эти напитки оказывают тонизирующее действие, наполняют организм энергией и придают бодрости, поэтому лучшее время для их употребления — первая половина дня.

Отмечу, что все напитки лимфодренажные и отлично помогают разогнать лимфу. При ее застое организм накапливает токсины, из-за чего снижается иммунитет и задерживается жидкость в тканях.

Начните заботиться о своем здоровье и стройности с простых шагов: нормализуйте сон, наладьте режим питания, пейте достаточно воды и попробуйте напитки, приготовленные по моим рецептам.