Какие травяные чаи полезны при простуде?

С наступлением осеннего периода учащаются простудные заболевания. Рассказываем, как быстро восстановиться при помощи чая.

Польза травяного чая при ОРВИ

Осень — это не только золотая пора, но и период сезонных простудных заболеваний. Наиболее часто встречаются проявления острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), симптомы которой включают:

заложенность носа, ринит;

головную боль;

боль и першение в горле;

кашель;

мышечные боли.

Как правило, в большинстве случаев выздоровление наступает спустя одну-две недели после проявления первых признаков и не требует специфического лечения. Терапия применяется симптоматически. Избавиться от ОРВИ при помощи травяного чая едва ли удастся. Но при этом употребление такого рода напитков может существенно улучшить общее состояние во время простуды.

В результате проведенного исследования стало известно, что употребление чая с травами при ОРВИ помогает разжижению слизи, облегчая ее выведение из организма. Также для защиты организма от вирусной атаки необходимо потреблять достаточное количество жидкости. Поддержание гидратации важно во время респираторных заболеваний.

Травяной чай. Фото Global Look Press

Травяные чаи, полезные при простуде

Сам факт потребления достаточного количества жидкости оказывает благотворное воздействие на организм как в период вирусного заболевания, так и при отсутствии его.

Чай с ромашкой

Ромашковый сбор обладает антисептическим действием. В научной работе 2010 года указано, что чай с ромашкой способствует укреплению иммунитета и борьбе с инфекциями.

Чай с имбирем

Противовоспалительные свойства корня имбиря оказывают терапевтическое воздействие при простуде. В ходе научных наблюдений возникло предположение, имбирь помогает снять некоторые симптомы, характерные для ОРВИ.

Зеленый чай

В исследовании 2018 года анализировалось влияние зеленого чая на организм при таких симптомах, как кашель и охриплость голоса. В результате работы было отмечено, что зеленый чай никак не изменил качество голоса. Однако данный напиток помог уменьшить кашель. Следует отметить, что зеленый чай содержит кофеин, поэтому употреблять его перед сном не рекомендуется.

Чай с мятой

Перечной мяте присущи антимикробные и антиоксидантные свойства. Это делает данное растение полезным для здоровья, для иммунитета. При употреблении мяты следует учитывать индивидуальную непереносимость и возможность проявления аллергической реакции. Также положительное влияние на качество дыхания во время простуды оказывает ментол, содержащийся в перечной мяте.

Чаи полезны при простуде. Фото Global Look Press

Другие методы лечения простуды

От острой респираторной вирусной инфекции, как известно, нет специфического лечения. Терапия применяется в зависимости от проявления тех или иных симптомов для их облегчения. Нестероидные противовоспалительные препараты могут быть показаны при головной и мышечной боли. Лекарственные средства должны быть назначены врачом. Назальный спрей с сосудосуживающим эффектом необходимо использовать по показаниям. Применение подобных средств должно быть ограничено несколькими днями. Самостоятельно в домашних условиях можно использовать приборы для увлажнения воздуха в помещении. Это благотворно влияет на слизистые оболочки носовых ходов и ротовой полости. Также самостоятельно можно применять полоскания горла при отсутствии аллергии на компоненты растворов.

Когда нужно обратиться к врачу

В большинстве случаев при отсутствии сопутствующих заболеваний и отягощенного анамнеза специфическое лечение не требуется. Но при этом иногда возникает необходимость обратиться за медицинской консультацией.

Врач Елена Титаренко рекомендует обратиться к специалисту, если: