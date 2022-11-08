Блогер показала упражнение от всех болезней. Разбираем его вместе с экспертом

Выяснили, можно ли так легко избавиться от всех недугов.

Блогер Виктория ЕВО утверждает, что выполнение только одного технически несложного упражнения способно существенно изменить жизнь каждого человека. По ее словам, эти действия вернут молодость и здоровье тела всего за одну минуту. Автор видео рекомендует выполнять его для обновления лимфатической системы, а также для получения эффекта стройного и красивого тела.

Виктория выделила несколько полезных свойств упражнения:

растягиваются коленные связки;

укрепляются мышцы тазового дна;

нормализуется отток лимфы и венозной крови из малого таза;

убираются зажимы с мышц плечевого пояса;

лимфа перемещается по протокам, и за счет этого выходят токсины;

очищаются сосуды;

оздоравливается сердце;

удлиняется и растягивается позвоночник;

уходят боли в спине;

увеличивается концентрация на главных точках, что активирует жиросжигание.

Выясняем вместе с мастером-тренером сети World Class Александром Карповым, возможно ли вернуть молодость своим суставам, следуя рекомендациям блогера.

Эффективность упражнения

«На видео — полуприседания и круговые движения руками. Возможно, если делать их по 2-3 тысячи раз за подход, то наступит какой-то из названных эффектов. Но максимум на что тянет это упражнение, так это на часть разминки. Некоторые упомянутые эффекты вообще абсурдны, например жиросжигание», — комментирует специалист.

Плюсы упражнения

«Из плюсов могу отметить только то, что если стоит выбор делать хоть какое-то упражнение или вообще не делать ничего, можно делать и это движение. Вреда, по крайней мере, не будет», — отмечает тренер.

Рекомендации тренера

Каждый человек ставит перед собой определенные цели и задачи перед началом тренировочного процесса. Для того чтобы добиться желаемого результата, необходимо соблюдение одного важного условия — регулярности.

«Чтобы добиться всех описанных в этом видео эффектов, необходима регулярная физическая нагрузка, правильное пищевое поведение, восстановление и здоровый образ жизни. Физические упражнения, безусловно, могут улучшить ваше здоровье, но не бывает упражнений от всех болезней. Если вы слышите такое от кого-либо, то этот человек либо дилетант в области спорта и не обладает должными знаниями, либо он вам говорит неправду», — подытожил Александр Карпов.