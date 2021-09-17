Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм

Употребление алкоголя, особенно чрезмерное, является одним из самых серьезных рисков для здоровья в мире. На профессиональном уровне алкоголь и спорт несовместимы.

Но иногда любительские спортсмены отправляются на утреннюю тренировку после вечера, где они потребляли спиртные напитки. Сегодня разбираемся, насколько это опасно для организма и через сколько после вечеринки можно начать занятие спортом.

Что происходит с вашим телом, когда человек употребляет алкоголь

После того как человек выпивает алкоголь, происходит три важных этапа в его организме. Вот как их описывают исследователи из Государственного университета Боулин Грин (США):

Впитывание

После проглатывания алкоголь переваривается организмом не совсем так, как пища. Сначала небольшое количество абсорбируется непосредственно языком и слизистой оболочкой рта. Попадая в желудок, алкоголь всасывается непосредственно в кровоток через его слизистую оболочку и тонкую кишку.

Если в желудке есть пища, то она может препятствовать всасыванию спирта двумя способами:

— физически препятствует попаданию алкоголя на слизистую оболочку желудка. Пища способна либо абсорбировать алкоголь, либо просто «занимать место», поэтому алкоголь сразу не попадает в кровоток через контакт со стенкой желудка;

— пища в желудке предотвращает попадание алкоголя в двенадцатиперстную кишку — верхнюю часть тонкой кишки. Общая поверхность всей тонкой кишки очень большая (размером с теннисный корт), поэтому в ней у алкоголя больше возможностей для попадания в кровоток после желудка. И если алкоголь задерживается в желудке, он медленнее всасывается.

Транспортировка

Как только алкоголь попадает в кровоток, он разносится по всем органам тела человека. У большинства здоровых людей кровь циркулирует по телу за 90 секунд, что позволяет алкоголю за короткое время воздействовать на ваш мозг и все другие органы. Полный эффект выпитого ощущается в течение 15-45 минут, в зависимости от скорости всасывания и самого вида алкогольного напитка.

Алкоголь проникает во все ткани тела, кроме костей и жира. У взрослого мужчины алкоголь может проникнуть примерно в 68% тканей организма.

Воздействие алкоголя на организм зависит от:

— пола;

— состава тела;

— количества потребляемого алкоголя;

— наличия пищи и способности печени вырабатывать ферменты алкогольдегидрогеназы (вещества, которое катализирует окисление спирта до альдегидов и кетонов).

Как происходит м етаболизм алкоголя ?

Алкоголь — это токсин, который необходимо нейтрализовать или вывести из организма. Только около десяти процентов алкоголя выводится через пот, дыхание и мочу.

Алкоголь летуч (испаряется в воздухе), поэтому, когда в крови он вступает в контакт с воздухом в альвеолах легких, он может выводиться из организма через дыхание.

Печень — это основной орган, отвечающий за детоксикацию алкоголя. Клетки печени вырабатывают фермент алкогольдегидрогеназу, который расщепляет спирт.

Ничто не ускорит процесс детоксикации, но эффективность метаболизма алкоголя может быть ограничена лекарствами, а также болезнями и повреждениями печени.

Влияние алкоголя на организм человека.

Как алкоголь в лия ет на физическое состояние ?

Самая очевидная проблема от алкоголя для физического состояния — это, конечно, нарушение координации и равновесия.

Также в мозге человека происходят сложные процессы, которые способны снизить уровень контроля поведения человека, так как токсины алкоголя могут влиять на химию мозга даже после небольшой дозы. Это может привести к травме или нанести вред окружающим. Очень большие риски возникают в результате тренировок после обильного принятия алкоголя накануне вечером или ночью.

Алкоголь является мочегонным средством, поэтому он увеличивает потребность в мочеиспускании. В сочетании с потом во время тренировок можно подвергнуть организм серьезному обезвоживанию.

Серь е зные риски

Существуют и более серьезные риски, например такие, как сердечная аритмия, но это чаще встречается у людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы в случае сильного запоя или хронического употребления алкоголя.

Научный журнал Sport Medicine пишет , что потребление алкоголя:

снижает использование глюкозы и аминокислот скелетной мышечной тканью;

отрицательно сказывается на энергообеспечении организма;

нарушает обменные процессы во время упражнений.

Алкоголь является депрессантом, поэтому он замедляет работу некоторых процессов в организме. Также это скажется на времени реакции спортсмена, его силе, выносливости и аэробном метаболизме.

Есть ли полезный эффект от алкоголя?

Журнал Sport Medicine описывает исследования, где указывается, что употребление некоторых видов алкогольных напитков может влиять на снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Это может происходить благодаря повышению уровня «хорошего» холестерина, или липопротеинов высокой плотности, в организме.

Однако ученые указывают, что эти исследования требуют дополнительного изучения, а также что в совокупности с другими последствиями от алкоголя негативные эффекты значительно перевешивают в своем значении.

Что делать, если вы хотите выпить, но не можете пропустить тренировку

Воздействие алкоголя на человека зависит от количества потребляемого и индивидуальной переносимости каждого отдельного организма. Фитнес-тренеры и врачи в интервью журналу Healthline советуют : если вы собираетесь пить алкогольный напиток, то точно лучше всего тренировку перенести на следующий день. Или сходите в спортзал, а потом пейте. В ином случае весьма вероятно, что вы будете очень расфокусированы и занятие будет неэффективным и при этом травмоопасным.

Однако если человек решительно настроен посетить зал после выпитого алкоголя, специалисты рекомендуют выполнить все перечисленные ниже действия, чтобы свести к минимуму риск серьезной травмы или других осложнений:

— сделайте длительную паузу и отдохните. Стандартная единица алкоголя (около 8-14 миллилитров в европейских странах) выводится из организма за один-два часа. Но во многом все зависит от индивидуальных характеристик организма каждого человека;

— пейте много жидкости и сделайте тренировку короче по времени и не такой интенсивной, как обычно;

— потребляйте пищу во время питья спиртных напитков. Еда замедлит всасывание алкоголя.

Алкоголь оказывает сильное воздействие на организм, поэтому лучше избегать его, если вы хотите достичь максимальной физической активности в упражнениях.

Стандартная доза алкоголя в различных алкогольных напитков.

Влияет ли а лкоголь на похудение ?

Никаких исследований, подтверждающих, что алкоголь может позитивно сказываться на похудении, нет. Журнал Medical News Today пишет , что употребление алкоголя может затруднить похудение. Это связано с тем, что:

— калории из алкоголя — это пустые калории, так как они не позволяют организму удовлетворять потребность в питании;

— люди обычно употребляют алкогольные напитки в качестве дополнения к своему обычному суточному потреблению калорий;

— алкоголь изменяет механизм сжигания жира в организме;

чрезмерное употребление алкоголя может влиять на мотивацию и настрой человека к упражнениям.