Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
Но иногда любительские спортсмены отправляются на утреннюю тренировку после вечера, где они потребляли спиртные напитки. Сегодня разбираемся, насколько это опасно для организма и через сколько после вечеринки можно начать занятие спортом.
Что происходит с вашим телом, когда человек употребляет алкоголь
После того как человек выпивает алкоголь, происходит три важных этапа в его организме. Вот как их описывают исследователи из Государственного университета Боулин Грин (США):
Впитывание
После проглатывания алкоголь переваривается организмом не совсем так, как пища. Сначала небольшое количество абсорбируется непосредственно языком и слизистой оболочкой рта. Попадая в желудок, алкоголь всасывается непосредственно в кровоток через его слизистую оболочку и тонкую кишку.
Если в желудке есть пища, то она может препятствовать всасыванию спирта двумя способами:
— физически препятствует попаданию алкоголя на слизистую оболочку желудка. Пища способна либо абсорбировать алкоголь, либо просто «занимать место», поэтому алкоголь сразу не попадает в кровоток через контакт со стенкой желудка;
— пища в желудке предотвращает попадание алкоголя в двенадцатиперстную кишку — верхнюю часть тонкой кишки. Общая поверхность всей тонкой кишки очень большая (размером с теннисный корт), поэтому в ней у алкоголя больше возможностей для попадания в кровоток после желудка. И если алкоголь задерживается в желудке, он медленнее всасывается.
Транспортировка
Как только алкоголь попадает в кровоток, он разносится по всем органам тела человека. У большинства здоровых людей кровь циркулирует по телу за 90 секунд, что позволяет алкоголю за короткое время воздействовать на ваш мозг и все другие органы. Полный эффект выпитого ощущается в течение 15-45 минут, в зависимости от скорости всасывания и самого вида алкогольного напитка.
Алкоголь проникает во все ткани тела, кроме костей и жира. У взрослого мужчины алкоголь может проникнуть примерно в 68% тканей организма.
Воздействие алкоголя на организм зависит от:
— пола;
— состава тела;
— количества потребляемого алкоголя;
— наличия пищи и способности печени вырабатывать ферменты алкогольдегидрогеназы (вещества, которое катализирует окисление спирта до альдегидов и кетонов).
Как происходит метаболизм алкоголя?
Алкоголь — это токсин, который необходимо нейтрализовать или вывести из организма. Только около десяти процентов алкоголя выводится через пот, дыхание и мочу.
Алкоголь летуч (испаряется в воздухе), поэтому, когда в крови он вступает в контакт с воздухом в альвеолах легких, он может выводиться из организма через дыхание.
Печень — это основной орган, отвечающий за детоксикацию алкоголя. Клетки печени вырабатывают фермент алкогольдегидрогеназу, который расщепляет спирт.
Ничто не ускорит процесс детоксикации, но эффективность метаболизма алкоголя может быть ограничена лекарствами, а также болезнями и повреждениями печени.
Как алкоголь влияет на физическое состояние?
Самая очевидная проблема от алкоголя для физического состояния — это, конечно, нарушение координации и равновесия.
Также в мозге человека происходят сложные процессы, которые способны снизить уровень контроля поведения человека, так как токсины алкоголя могут влиять на химию мозга даже после небольшой дозы. Это может привести к травме или нанести вред окружающим. Очень большие риски возникают в результате тренировок после обильного принятия алкоголя накануне вечером или ночью.
Алкоголь является мочегонным средством, поэтому он увеличивает потребность в мочеиспускании. В сочетании с потом во время тренировок можно подвергнуть организм серьезному обезвоживанию.
Серьезные риски
Существуют и более серьезные риски, например такие, как сердечная аритмия, но это чаще встречается у людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы в случае сильного запоя или хронического употребления алкоголя.
Научный журнал Sport Medicine пишет, что потребление алкоголя:
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снижает использование глюкозы и аминокислот скелетной мышечной тканью;
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отрицательно сказывается на энергообеспечении организма;
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нарушает обменные процессы во время упражнений.
Алкоголь является депрессантом, поэтому он замедляет работу некоторых процессов в организме. Также это скажется на времени реакции спортсмена, его силе, выносливости и аэробном метаболизме.
Есть ли полезный эффект от алкоголя?
Журнал Sport Medicine описывает исследования, где указывается, что употребление некоторых видов алкогольных напитков может влиять на снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Это может происходить благодаря повышению уровня «хорошего» холестерина, или липопротеинов высокой плотности, в организме.
Однако ученые указывают, что эти исследования требуют дополнительного изучения, а также что в совокупности с другими последствиями от алкоголя негативные эффекты значительно перевешивают в своем значении.
Что делать, если вы хотите выпить, но не можете пропустить тренировку
Воздействие алкоголя на человека зависит от количества потребляемого и индивидуальной переносимости каждого отдельного организма. Фитнес-тренеры и врачи в интервью журналу Healthline советуют: если вы собираетесь пить алкогольный напиток, то точно лучше всего тренировку перенести на следующий день. Или сходите в спортзал, а потом пейте. В ином случае весьма вероятно, что вы будете очень расфокусированы и занятие будет неэффективным и при этом травмоопасным.
Однако если человек решительно настроен посетить зал после выпитого алкоголя, специалисты рекомендуют выполнить все перечисленные ниже действия, чтобы свести к минимуму риск серьезной травмы или других осложнений:
— сделайте длительную паузу и отдохните. Стандартная единица алкоголя (около 8-14 миллилитров в европейских странах) выводится из организма за один-два часа. Но во многом все зависит от индивидуальных характеристик организма каждого человека;
— пейте много жидкости и сделайте тренировку короче по времени и не такой интенсивной, как обычно;
— потребляйте пищу во время питья спиртных напитков. Еда замедлит всасывание алкоголя.
Алкоголь оказывает сильное воздействие на организм, поэтому лучше избегать его, если вы хотите достичь максимальной физической активности в упражнениях.
Влияет ли алкоголь на похудение?
Никаких исследований, подтверждающих, что алкоголь может позитивно сказываться на похудении, нет. Журнал Medical News Today пишет, что употребление алкоголя может затруднить похудение. Это связано с тем, что:
— калории из алкоголя — это пустые калории, так как они не позволяют организму удовлетворять потребность в питании;
— люди обычно употребляют алкогольные напитки в качестве дополнения к своему обычному суточному потреблению калорий;
— алкоголь изменяет механизм сжигания жира в организме;
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чрезмерное употребление алкоголя может влиять на мотивацию и настрой человека к упражнениям.
Исследования 2015 года показали, что употребление небольшого количества алкоголя необязательно связано с увеличением веса, однако алкоголь может быть фактором риска ожирения у разных групп людей.
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