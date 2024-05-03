Психолог рассказала, чем опасна субкультура фурри для ребенка

В России растет популярность субкультуры фурри. Ее приверженцы — дети, которые подражают животным. Эксклюзивно для «СЭ» медицинский психолог Ирина Бабкина рассказала, чем опасно это западное движение для психики ребенка.

«Если ребенок притворяется во время игры животным, например зайцем, в этом нет ничего страшного. Однако если он начинает отождествлять себя с животным, перенимать его повадки в повседневную жизнь рычать, скалиться, все обнюхивать и даже нападать на других людей, стоит бить тревогу», — отметила эксперт.

По словам психолога, объединение детей и подростков в группы и придумывание ими различных игр не несет никакой опасности, пока они не становятся социально опасными. Такое поведение в некоторых случаях может указывать на наличие психоэмоционального расстройства или нездорового (девиантного — противоречащего социальным нормам) поведения. Это может быть нарушение самоидентификации, тревога или стрессовое состояние.

«Когда дети заигрываются в животных, перенимают их повадки: ходят в туалет в неположенных местах, проявляют агрессию по отношению к окружающим, необходимо пресекать такие действия. Сначала стоит поговорить с ребенком, понять, для чего он это делает, его мотивацию, а потом обязательно обратиться к психологу», — заключила Бабкина.