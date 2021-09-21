7 лучших фитнес-приложений для занятий спортом. Обзор мобильных приложений для iOS и Android
Большинство людей знают, что упражнения полезны для их здоровья, но лишь небольшая часть из них следует рекомендациям о 150 минутах физической активности умеренной интенсивности в неделю. В современном мире, чтобы сделать упражнения более увлекательными, можно использовать приложения на телефоне, фитнес-трекеры или социальные сети. А самое главное, исследования показывают, что существует взаимосвязь между использованием приложений для физических упражнений и увеличением активности людей в разных странах. Сегодня разбираем удобные фитнес-приложения и как они могут влиять на нашу активность.
Фитнес-приложения
В отличие от шагомеров и других более ранних устройств отслеживания шагов и движения, современные смартфоны, умные часы и фитнес-браслеты регистрируют активность с большей легкостью и точностью. А новые приложения предлагают более персонализированные функции и другие способы «награды» людей, например через обмен текстовыми сообщениями с другими пользователями.
NIKE TRAINING CLUB
Стоимость: бесплатно
Ссылки: Android, iOS
Это приложение от известного спортивного бренда имеет более 10 миллионов скачиваний в Play Market и рейтинг 4,9 из 5 в App Store. В России оно получило самый высокий рейтинг РОСКАЧЕСТВА, и оно полностью бесплатное. В программе существует около 180 тренировок по разным направлениям:
- силовые тренировки;
- кардиотренировки;
- тренировки на выносливость;
- йога.
Также каждый спортсмен в зависимости от уровня подготовки может подобрать для себя необходимый ему уровень интенсивности. Можно выбрать вариант тренировки в зале или дома, с базовым снаряжением (скакалка, гантели, штанга) или совсем без него. Существует возможность заниматься по планам тренировок, разработанным для известных спортсменов, например, есть тренировки для Криштиану Роналду и теннисистки Серены Уильямс.
Приложение не просит совершать встроенные покупки, а некоторые тренировки можно сохранять в памяти телефона и включать, даже когда нет интернета. Сами упражнения и занятия сопровождаются видеорядом и аудиодорожкой, чтобы выполнять их максимально эффективно и правильно.
К недостаткам можно отнести: требование приложения к авторизации, отсутствие возможности создавать собственные тренировки, большую нагрузку на батарею смартфона и отсутствие версии для Ipad.
ADIDAS TRAINING
Стоимость: бесплатно (есть дополнительные платные продукты)
Ссылки: Android, iOS
У приложения от немецкой компании также более 10 миллионов скачиваний в Play Market, а рейтинг в App Store 4,8 из 5. В программе пользователь может создать собственную тренировку в конструкторе, например, установить время, которое готов потратить спортсмен на занятие, и какие части тела он хочет тренировать.
Также в приложении имеются различные программы упражнений:
- для набора массы;
- для растяжки;
- для сжигания жира;
- для укрепления мышц;
- для создания плоского живота.
В Adidas Training также имеется медиаподдержка для упражнений, и при желании ее можно вывести на большой экран телевизора через Apple TV или iPad. Как и многие другие приложения, программа требует авторизации при первом входе: пол и возраст спортсмена, вес и цель тренировок. Также в программе есть режим советов по питанию и другим вещам.
Приложение позволяет заниматься и использовать его без подписки, так как после бесплатной регистрации будут открыты десятки стандартных тренировок, упражнений и разблокирован весь функционал. Для покупки дополнительных тренировок, премиум-функций компания предлагает цену 599 рублей в месяц или 2990 рублей за годовую подписку.
К недостаткам приложения пользователи относят: недостаточно качественную медиаподдержку, неполностью русифицированную поддержку тренировок и наличие платной подписки.
WORKOUT TRAINER
Стоимость: бесплатно (есть дополнительные платные продукты)
Ссылки: Android, iOS
Это приложение в 2018 году получило высокую оценку от РОСКАЧЕСТВА. Высокий балл Workout Trainer получил за качественный научный подход к информации и отличный подбор тренировок. Однако вся информация в нем на английском языке. Но если у вас есть хотя бы базовые знания в иностранном языке, это не будет препятствием.
В приложении много упражнений и тренировок без спортивного снаряжения, которые отлично подходят для домашних занятий. Также программы разделены по уровню подготовки спортсменов, можно найти тренировки как для начинающего спортсмена, так и для любителя высокоинтенсивной кроссфит-нагрузки.
К основным преимуществам программы можно отнести:
- поддержку Google Fit;
- возможность создания профиля для сертифицированного тренера;
- качественную аудио- и видеоподдержку;
- возможность загрузки некоторых тренировок в память смартфона;
- создание своей тренировки;
- наличие виджета приложения.
К недостаткам пользователи приложения относят: обязательную авторизацию при входе, отсутствие русского языка и сложный интерфейс. Как и Adidas Training, Workout Trainer имеет платную подписку, стоимость которой составляет 529 рублей в месяц или 4050 рублей за годовое использование.
SEVEN
Стоимость: бесплатно (есть дополнительные платные продукты)
Ссылки: Android, iOS
У этого фитнес-приложения более 5 миллионов скачиваний в Play Market, а рейтинг в App Store 4,7 из 5. Главное его отличие от других — это формат, который подразумевает занятия спортом только по 7 минут в день. По заявлению создателей программы, все тренировки сервиса сделаны на научных работах и обеспечивают максимальную эффективность для тела. В приложении также нет тренировок по кроссфиту или на определенные группы мускулов.
В Seven имеется более 200 упражнений, которые делятся по уровню сложности и содержат дополнительную видеоподдержку. Сервис подбирает для пользователя систему занятий на ближайшие 7 дней по различным категориям:
- общая тренировка;
- динамичная тренировка;
- упражнения на растяжку;
- разгрузочные упражнения.
Разработчики заявляют, что программа подходит для людей с плотным графиком и для тех, кто только начинает приводить спорт в свою жизнь. К плюсам сервиса также относят простой и понятный интерфейс и возможность проводить тренировки с пользователями по всему миру.
К недостаткам приложения относят: платную подписку, малое количество бесплатных тренировок и ошибки в оформлении интерфейса.
Unagrande Йога Клуб
Стоимость: бесплатно (есть дополнительные платные продукты)
Ссылки: Android, iOS
«Йога Клуб» — приложение для начинающих в йоге и более продвинутых йогинов. Рейтинг в Play Market 4,5 из 5. В программе есть необходимые видеозанятия, инструкции, сведения о технике медитаций и тренировки для общефизического поддержания здоровья.
Также приложение содержит:
- большое количество подробных видео по йоге;
- 350 различных тренировок для занятий йогой;
- описание техник медитаций;
- около 300 поз и упражнений йоги;
- практики по схемам в приложении.
У сервиса удобный интерфейс и качество описания, как те или иные практики влияют на тело. Имеется возможность подключения сопровождающей музыки или звуков с записью природных явлений, например морского прибоя или шума леса.
К минусам приложения пользователи относят: всплывающую рекламу и платную подписку (стоимость ее — 599 рублей за 1 месяц или 2690 рублей за 6 месяцев). Существует вариант подписки на год за 3590 рублей.
GYMUP — Дневник тренировок
Стоимость: бесплатно
Ссылки: Android
Рейтинг программы в Play Market 4,8 и более 500 тысяч скачиваний. Это приложение для более продвинутых спортсменов, для контроля статистики тренировок в фитнес-зале и помощи при занятиях. Сервис имеет большой список упражнений на различные группы мускулов и широкую базу тренировок.
Преимуществами приложения пользователи считают:
- записи результатов тренировки;
- справочник тренировочных программ;
- справочник упражнений;
- составление личных тренировок;
- запись параметров тела;
- спортивный калькулятор;
- использование без регистрации.
Недостатками приложения пользователи считают: недостаточно качественную демонстрацию упражнений, отсутствие видео- и аудиосопровождений (только картинки).
Apple Fitness +
Стоимость: 9,99 доллара в месяц
Ссылки: iOS
Еще одно фитнес-приложение-сервис, которое работает уже с 2014 года, однако в России стало доступно только с конца сентября 2021 года. Поэтому отечественным пользователям пока только придется оценить качество программы. Оно будет доступно владельцам Apple Watch 3 и выше.
В приложении имеется 11 типов спортивных тренировок:
- силовые и интервальные занятия;
- ходьба и бег на дорожке;
- езда на велосипеде;
- гребля;
- йога и пилатес;
- тренировка для мускулов корпуса;
- танцы и восстановление после занятий.
По заявлениям Apple, в скором времени пользователи смогут принимать участие в групповых занятиях благодаря функции Share Play, которая может объединить до 32 человек в одной группе. И хотя тренировки будут проходить на английском языке, компания обещает сопроводить их субтитрами и подбирать занятия для пользователя с учетом уровня подготовки.
Если пользователь уже использовал ранее приложение «Здоровье», при первом включении сервис проанализирует прошлые тренировки и предложит для выбора два варианта развития дальнейшей активности — привычные занятия или что-то новое. Со временем сервис начнет рекомендовать другие тренировки на основе предпочтений человека.
В Fitness+ есть возможность подбора занятий с тренером для освоения упражнений и качественного выполнения. Обновление и пополнение коллекции должно происходить каждую неделю. По заявлению компании, это создает дополнительную мотивацию. Также в приложении есть раздел «Медитация», где собраны различные видео с наставниками и необходимой музыкой.
Недостатками сервиса пользователи считают: работу только у пользователей Apple с часами Apple Watch. Также у приложения имеется платная подписка, стоимость составляет 9,99 доллара в месяц или 79,99 доллара за год.
Итог
Несмотря на то что некоторые исследования показывают положительное влияние приложений на ежедневную активность человека, их главная задача — поддерживать мотивацию для занятий спортом. Фитнес-тренеры рекомендуют использовать их, чтобы следить за тем, чтобы активность была ежедневной и эффективной. Также при их синхронизации с другими устройствами, например фитнес-трекерами или умными часами, у каждого владельца появляется возможность записывать свои показатели и следить за результатами для сохранения мотиваций на будущее.
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