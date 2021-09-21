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7 лучших фитнес-приложений для занятий спортом. Обзор мобильных приложений для iOS и Android

Александр Крагжда
Александр Крагжда
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Сегодня, 07:00
Фитнес-трекеры и приложения на телефон могут сделать упражнения более увлекательными. Фото Ketut Subiyanto, Pexels Nike Training Club. Фото Macobserver Adidas Training. Фото Straatosphere Workout Trainer. Фото Techidence SEVEN. Фото Seven.app Приложение «Йога Клуб». Фото Apple Store GYMUP. Фото Андрей Филатов Fitness+. Фото Apple
Фитнес-трекеры и приложения на телефон могут сделать упражнения более увлекательными. Фото Ketut Subiyanto, Pexels
Обзор фитнес-приложений. Как они влияют на ежедневную активность.

Большинство людей знают, что упражнения полезны для их здоровья, но лишь небольшая часть из них следует рекомендациям о 150 минутах физической активности умеренной интенсивности в неделю. В современном мире, чтобы сделать упражнения более увлекательными, можно использовать приложения на телефоне, фитнес-трекеры или социальные сети. А самое главное, исследования показывают, что существует взаимосвязь между использованием приложений для физических упражнений и увеличением активности людей в разных странах. Сегодня разбираем удобные фитнес-приложения и как они могут влиять на нашу активность.

Фитнес-приложения

В отличие от шагомеров и других более ранних устройств отслеживания шагов и движения, современные смартфоны, умные часы и фитнес-браслеты регистрируют активность с большей легкостью и точностью. А новые приложения предлагают более персонализированные функции и другие способы «награды» людей, например через обмен текстовыми сообщениями с другими пользователями.

NIKE TRAINING CLUB

Стоимость: бесплатно
Ссылки: Android, iOS

Nike Training Club. Фото Macobserver
Nike Training Club. Фото Macobserver

Это приложение от известного спортивного бренда имеет более 10 миллионов скачиваний в Play Market и рейтинг 4,9 из 5 в App Store. В России оно получило самый высокий рейтинг РОСКАЧЕСТВА, и оно полностью бесплатное. В программе существует около 180 тренировок по разным направлениям:

  • силовые тренировки;
  • кардиотренировки;
  • тренировки на выносливость;
  • йога.

Также каждый спортсмен в зависимости от уровня подготовки может подобрать для себя необходимый ему уровень интенсивности. Можно выбрать вариант тренировки в зале или дома, с базовым снаряжением (скакалка, гантели, штанга) или совсем без него. Существует возможность заниматься по планам тренировок, разработанным для известных спортсменов, например, есть тренировки для Криштиану Роналду и теннисистки Серены Уильямс.

Приложение не просит совершать встроенные покупки, а некоторые тренировки можно сохранять в памяти телефона и включать, даже когда нет интернета. Сами упражнения и занятия сопровождаются видеорядом и аудиодорожкой, чтобы выполнять их максимально эффективно и правильно.

К недостаткам можно отнести: требование приложения к авторизации, отсутствие возможности создавать собственные тренировки, большую нагрузку на батарею смартфона и отсутствие версии для Ipad.

ADIDAS TRAINING

Стоимость: бесплатно (есть дополнительные платные продукты)
Ссылки: Android, iOS

Adidas Training. Фото Straatosphere
Adidas Training. Фото Straatosphere

У приложения от немецкой компании также более 10 миллионов скачиваний в Play Market, а рейтинг в App Store 4,8 из 5. В программе пользователь может создать собственную тренировку в конструкторе, например, установить время, которое готов потратить спортсмен на занятие, и какие части тела он хочет тренировать.

Также в приложении имеются различные программы упражнений:

  • для набора массы;
  • для растяжки;
  • для сжигания жира;
  • для укрепления мышц;
  • для создания плоского живота.

В Adidas Training также имеется медиаподдержка для упражнений, и при желании ее можно вывести на большой экран телевизора через Apple TV или iPad. Как и многие другие приложения, программа требует авторизации при первом входе: пол и возраст спортсмена, вес и цель тренировок. Также в программе есть режим советов по питанию и другим вещам.

Приложение позволяет заниматься и использовать его без подписки, так как после бесплатной регистрации будут открыты десятки стандартных тренировок, упражнений и разблокирован весь функционал. Для покупки дополнительных тренировок, премиум-функций компания предлагает цену 599 рублей в месяц или 2990 рублей за годовую подписку.

К недостаткам приложения пользователи относят: недостаточно качественную медиаподдержку, неполностью русифицированную поддержку тренировок и наличие платной подписки.

WORKOUT TRAINER

Стоимость: бесплатно (есть дополнительные платные продукты)
Ссылки: Android, iOS

Workout Trainer. Фото Techidence
Workout Trainer. Фото Techidence

Это приложение в 2018 году получило высокую оценку от РОСКАЧЕСТВА. Высокий балл Workout Trainer получил за качественный научный подход к информации и отличный подбор тренировок. Однако вся информация в нем на английском языке. Но если у вас есть хотя бы базовые знания в иностранном языке, это не будет препятствием.

В приложении много упражнений и тренировок без спортивного снаряжения, которые отлично подходят для домашних занятий. Также программы разделены по уровню подготовки спортсменов, можно найти тренировки как для начинающего спортсмена, так и для любителя высокоинтенсивной кроссфит-нагрузки.

К основным преимуществам программы можно отнести:

  • поддержку Google Fit;
  • возможность создания профиля для сертифицированного тренера;
  • качественную аудио- и видеоподдержку;
  • возможность загрузки некоторых тренировок в память смартфона;
  • создание своей тренировки;
  • наличие виджета приложения.

К недостаткам пользователи приложения относят: обязательную авторизацию при входе, отсутствие русского языка и сложный интерфейс. Как и Adidas Training, Workout Trainer имеет платную подписку, стоимость которой составляет 529 рублей в месяц или 4050 рублей за годовое использование.

SEVEN

Стоимость: бесплатно (есть дополнительные платные продукты)
Ссылки: Android, iOS

SEVEN. Фото Seven.app
SEVEN. Фото Seven.app

У этого фитнес-приложения более 5 миллионов скачиваний в Play Market, а рейтинг в App Store 4,7 из 5. Главное его отличие от других — это формат, который подразумевает занятия спортом только по 7 минут в день. По заявлению создателей программы, все тренировки сервиса сделаны на научных работах и обеспечивают максимальную эффективность для тела. В приложении также нет тренировок по кроссфиту или на определенные группы мускулов.

В Seven имеется более 200 упражнений, которые делятся по уровню сложности и содержат дополнительную видеоподдержку. Сервис подбирает для пользователя систему занятий на ближайшие 7 дней по различным категориям:

  • общая тренировка;
  • динамичная тренировка;
  • упражнения на растяжку;
  • разгрузочные упражнения.

Разработчики заявляют, что программа подходит для людей с плотным графиком и для тех, кто только начинает приводить спорт в свою жизнь. К плюсам сервиса также относят простой и понятный интерфейс и возможность проводить тренировки с пользователями по всему миру.

К недостаткам приложения относят: платную подписку, малое количество бесплатных тренировок и ошибки в оформлении интерфейса.

Unagrande Йога Клуб

Стоимость: бесплатно (есть дополнительные платные продукты)
Ссылки: Android, iOS

Приложение «Йога Клуб». Фото Apple Store
Приложение «Йога Клуб». Фото Apple Store

«Йога Клуб» — приложение для начинающих в йоге и более продвинутых йогинов. Рейтинг в Play Market 4,5 из 5. В программе есть необходимые видеозанятия, инструкции, сведения о технике медитаций и тренировки для общефизического поддержания здоровья.

Также приложение содержит:

  • большое количество подробных видео по йоге;
  • 350 различных тренировок для занятий йогой;
  • описание техник медитаций;
  • около 300 поз и упражнений йоги;
  • практики по схемам в приложении.

У сервиса удобный интерфейс и качество описания, как те или иные практики влияют на тело. Имеется возможность подключения сопровождающей музыки или звуков с записью природных явлений, например морского прибоя или шума леса.

К минусам приложения пользователи относят: всплывающую рекламу и платную подписку (стоимость ее — 599 рублей за 1 месяц или 2690 рублей за 6 месяцев). Существует вариант подписки на год за 3590 рублей.

GYMUP — Дневник тренировок

Стоимость: бесплатно
Ссылки: Android

GYMUP. Фото Андрей Филатов
GYMUP. Фото Андрей Филатов

Рейтинг программы в Play Market 4,8 и более 500 тысяч скачиваний. Это приложение для более продвинутых спортсменов, для контроля статистики тренировок в фитнес-зале и помощи при занятиях. Сервис имеет большой список упражнений на различные группы мускулов и широкую базу тренировок.

Преимуществами приложения пользователи считают:

  • записи результатов тренировки;
  • справочник тренировочных программ;
  • справочник упражнений;
  • составление личных тренировок;
  • запись параметров тела;
  • спортивный калькулятор;
  • использование без регистрации.

Недостатками приложения пользователи считают: недостаточно качественную демонстрацию упражнений, отсутствие видео- и аудиосопровождений (только картинки).

Apple Fitness +

Стоимость: 9,99 доллара в месяц
Ссылки: iOS

Fitness+. Фото Apple
Fitness+. Фото Apple

Еще одно фитнес-приложение-сервис, которое работает уже с 2014 года, однако в России стало доступно только с конца сентября 2021 года. Поэтому отечественным пользователям пока только придется оценить качество программы. Оно будет доступно владельцам Apple Watch 3 и выше.

В приложении имеется 11 типов спортивных тренировок:

  • силовые и интервальные занятия;
  • ходьба и бег на дорожке;
  • езда на велосипеде;
  • гребля;
  • йога и пилатес;
  • тренировка для мускулов корпуса;
  • танцы и восстановление после занятий.

По заявлениям Apple, в скором времени пользователи смогут принимать участие в групповых занятиях благодаря функции Share Play, которая может объединить до 32 человек в одной группе. И хотя тренировки будут проходить на английском языке, компания обещает сопроводить их субтитрами и подбирать занятия для пользователя с учетом уровня подготовки.

Если пользователь уже использовал ранее приложение «Здоровье», при первом включении сервис проанализирует прошлые тренировки и предложит для выбора два варианта развития дальнейшей активности — привычные занятия или что-то новое. Со временем сервис начнет рекомендовать другие тренировки на основе предпочтений человека.

В Fitness+ есть возможность подбора занятий с тренером для освоения упражнений и качественного выполнения. Обновление и пополнение коллекции должно происходить каждую неделю. По заявлению компании, это создает дополнительную мотивацию. Также в приложении есть раздел «Медитация», где собраны различные видео с наставниками и необходимой музыкой.

Недостатками сервиса пользователи считают: работу только у пользователей Apple с часами Apple Watch. Также у приложения имеется платная подписка, стоимость составляет 9,99 доллара в месяц или 79,99 доллара за год.

Итог

Несмотря на то что некоторые исследования показывают положительное влияние приложений на ежедневную активность человека, их главная задача — поддерживать мотивацию для занятий спортом. Фитнес-тренеры рекомендуют использовать их, чтобы следить за тем, чтобы активность была ежедневной и эффективной. Также при их синхронизации с другими устройствами, например фитнес-трекерами или умными часами, у каждого владельца появляется возможность записывать свои показатели и следить за результатами для сохранения мотиваций на будущее.

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Александр Крагжда все материалы автора

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