7 лучших фитнес-приложений для занятий спортом. Обзор мобильных приложений для iOS и Android

Обзор фитнес-приложений. Как они влияют на ежедневную активность.

Большинство людей знают, что упражнения полезны для их здоровья, но лишь небольшая часть из них следует рекомендациям о 150 минутах физической активности умеренной интенсивности в неделю. В современном мире, чтобы сделать упражнения более увлекательными, можно использовать приложения на телефоне, фитнес-трекеры или социальные сети. А самое главное, исследования показывают, что существует взаимосвязь между использованием приложений для физических упражнений и увеличением активности людей в разных странах. Сегодня разбираем удобные фитнес-приложения и как они могут влиять на нашу активность.

Фитнес-приложения

В отличие от шагомеров и других более ранних устройств отслеживания шагов и движения, современные смартфоны, умные часы и фитнес-браслеты регистрируют активность с большей легкостью и точностью. А новые приложения предлагают более персонализированные функции и другие способы «награды» людей, например через обмен текстовыми сообщениями с другими пользователями.

NIKE TRAINING CLUB

Стоимость: бесплатно

Ссылки: Android, iOS

Nike Training Club. Фото Macobserver

Это приложение от известного спортивного бренда имеет более 10 миллионов скачиваний в Play Market и рейтинг 4,9 из 5 в App Store. В России оно получило самый высокий рейтинг РОСКАЧЕСТВА, и оно полностью бесплатное. В программе существует около 180 тренировок по разным направлениям:

силовые тренировки;

кардиотренировки;

тренировки на выносливость;

йога.

Также каждый спортсмен в зависимости от уровня подготовки может подобрать для себя необходимый ему уровень интенсивности. Можно выбрать вариант тренировки в зале или дома, с базовым снаряжением (скакалка, гантели, штанга) или совсем без него. Существует возможность заниматься по планам тренировок, разработанным для известных спортсменов, например, есть тренировки для Криштиану Роналду и теннисистки Серены Уильямс.

Приложение не просит совершать встроенные покупки, а некоторые тренировки можно сохранять в памяти телефона и включать, даже когда нет интернета. Сами упражнения и занятия сопровождаются видеорядом и аудиодорожкой, чтобы выполнять их максимально эффективно и правильно.

К недостаткам можно отнести: требование приложения к авторизации, отсутствие возможности создавать собственные тренировки, большую нагрузку на батарею смартфона и отсутствие версии для Ipad.

ADIDAS TRAINING

Стоимость: бесплатно (есть дополнительные платные продукты)

Ссылки: Android, iOS

Adidas Training. Фото Straatosphere

У приложения от немецкой компании также более 10 миллионов скачиваний в Play Market, а рейтинг в App Store 4,8 из 5. В программе пользователь может создать собственную тренировку в конструкторе, например, установить время, которое готов потратить спортсмен на занятие, и какие части тела он хочет тренировать.

Также в приложении имеются различные программы упражнений:

для набора массы;

для растяжки;

для сжигания жира;

для укрепления мышц;

для создания плоского живота.

В Adidas Training также имеется медиаподдержка для упражнений, и при желании ее можно вывести на большой экран телевизора через Apple TV или iPad. Как и многие другие приложения, программа требует авторизации при первом входе: пол и возраст спортсмена, вес и цель тренировок. Также в программе есть режим советов по питанию и другим вещам.

Приложение позволяет заниматься и использовать его без подписки, так как после бесплатной регистрации будут открыты десятки стандартных тренировок, упражнений и разблокирован весь функционал. Для покупки дополнительных тренировок, премиум-функций компания предлагает цену 599 рублей в месяц или 2990 рублей за годовую подписку.

К недостаткам приложения пользователи относят: недостаточно качественную медиаподдержку, неполностью русифицированную поддержку тренировок и наличие платной подписки.

WORKOUT TRAINER

Стоимость: бесплатно (есть дополнительные платные продукты)

Ссылки: Android, iOS

Workout Trainer. Фото Techidence

Это приложение в 2018 году получило высокую оценку от РОСКАЧЕСТВА. Высокий балл Workout Trainer получил за качественный научный подход к информации и отличный подбор тренировок. Однако вся информация в нем на английском языке. Но если у вас есть хотя бы базовые знания в иностранном языке, это не будет препятствием.

В приложении много упражнений и тренировок без спортивного снаряжения, которые отлично подходят для домашних занятий. Также программы разделены по уровню подготовки спортсменов, можно найти тренировки как для начинающего спортсмена, так и для любителя высокоинтенсивной кроссфит-нагрузки.

К основным преимуществам программы можно отнести:

поддержку Google Fit;

возможность создания профиля для сертифицированного тренера;

качественную аудио- и видеоподдержку;

возможность загрузки некоторых тренировок в память смартфона;

создание своей тренировки;

наличие виджета приложения.

К недостаткам пользователи приложения относят: обязательную авторизацию при входе, отсутствие русского языка и сложный интерфейс. Как и Adidas Training, Workout Trainer имеет платную подписку, стоимость которой составляет 529 рублей в месяц или 4050 рублей за годовое использование.

SEVEN

Стоимость: бесплатно (есть дополнительные платные продукты)

Ссылки: Android, iOS

SEVEN. Фото Seven.app

У этого фитнес-приложения более 5 миллионов скачиваний в Play Market, а рейтинг в App Store 4,7 из 5. Главное его отличие от других — это формат, который подразумевает занятия спортом только по 7 минут в день. По заявлению создателей программы, все тренировки сервиса сделаны на научных работах и обеспечивают максимальную эффективность для тела. В приложении также нет тренировок по кроссфиту или на определенные группы мускулов.

В Seven имеется более 200 упражнений, которые делятся по уровню сложности и содержат дополнительную видеоподдержку. Сервис подбирает для пользователя систему занятий на ближайшие 7 дней по различным категориям:

общая тренировка;

динамичная тренировка;

упражнения на растяжку;

разгрузочные упражнения.

Разработчики заявляют, что программа подходит для людей с плотным графиком и для тех, кто только начинает приводить спорт в свою жизнь. К плюсам сервиса также относят простой и понятный интерфейс и возможность проводить тренировки с пользователями по всему миру.

К недостаткам приложения относят: платную подписку, малое количество бесплатных тренировок и ошибки в оформлении интерфейса.

Unagrande Йога Клуб

Стоимость: бесплатно (есть дополнительные платные продукты)

Ссылки: Android, iOS

Приложение «Йога Клуб». Фото Apple Store

«Йога Клуб» — приложение для начинающих в йоге и более продвинутых йогинов. Рейтинг в Play Market 4,5 из 5. В программе есть необходимые видеозанятия, инструкции, сведения о технике медитаций и тренировки для общефизического поддержания здоровья.

Также приложение содержит:

большое количество подробных видео по йоге;

350 различных тренировок для занятий йогой;

описание техник медитаций;

около 300 поз и упражнений йоги;

практики по схемам в приложении.

У сервиса удобный интерфейс и качество описания, как те или иные практики влияют на тело. Имеется возможность подключения сопровождающей музыки или звуков с записью природных явлений, например морского прибоя или шума леса.

К минусам приложения пользователи относят: всплывающую рекламу и платную подписку (стоимость ее — 599 рублей за 1 месяц или 2690 рублей за 6 месяцев). Существует вариант подписки на год за 3590 рублей.

GYMUP — Дневник тренировок

Стоимость: бесплатно

Ссылки: Android

GYMUP. Фото Андрей Филатов

Рейтинг программы в Play Market 4,8 и более 500 тысяч скачиваний. Это приложение для более продвинутых спортсменов, для контроля статистики тренировок в фитнес-зале и помощи при занятиях. Сервис имеет большой список упражнений на различные группы мускулов и широкую базу тренировок.

Преимуществами приложения пользователи считают:

записи результатов тренировки;

справочник тренировочных программ;

справочник упражнений;

составление личных тренировок;

запись параметров тела;

спортивный калькулятор;

использование без регистрации.

Недостатками приложения пользователи считают: недостаточно качественную демонстрацию упражнений, отсутствие видео- и аудиосопровождений (только картинки).

Apple Fitness +

Стоимость: 9,99 доллара в месяц

Ссылки: iOS

Fitness+. Фото Apple

Еще одно фитнес-приложение-сервис, которое работает уже с 2014 года, однако в России стало доступно только с конца сентября 2021 года. Поэтому отечественным пользователям пока только придется оценить качество программы. Оно будет доступно владельцам Apple Watch 3 и выше.

В приложении имеется 11 типов спортивных тренировок:

силовые и интервальные занятия;

ходьба и бег на дорожке;

езда на велосипеде;

гребля;

йога и пилатес;

тренировка для мускулов корпуса;

танцы и восстановление после занятий.

По заявлениям Apple, в скором времени пользователи смогут принимать участие в групповых занятиях благодаря функции Share Play, которая может объединить до 32 человек в одной группе. И хотя тренировки будут проходить на английском языке, компания обещает сопроводить их субтитрами и подбирать занятия для пользователя с учетом уровня подготовки.

Если пользователь уже использовал ранее приложение «Здоровье», при первом включении сервис проанализирует прошлые тренировки и предложит для выбора два варианта развития дальнейшей активности — привычные занятия или что-то новое. Со временем сервис начнет рекомендовать другие тренировки на основе предпочтений человека.

В Fitness+ есть возможность подбора занятий с тренером для освоения упражнений и качественного выполнения. Обновление и пополнение коллекции должно происходить каждую неделю. По заявлению компании, это создает дополнительную мотивацию. Также в приложении есть раздел «Медитация», где собраны различные видео с наставниками и необходимой музыкой.

Недостатками сервиса пользователи считают: работу только у пользователей Apple с часами Apple Watch. Также у приложения имеется платная подписка, стоимость составляет 9,99 доллара в месяц или 79,99 доллара за год.

Итог

Несмотря на то что некоторые исследования показывают положительное влияние приложений на ежедневную активность человека, их главная задача — поддерживать мотивацию для занятий спортом. Фитнес-тренеры рекомендуют использовать их, чтобы следить за тем, чтобы активность была ежедневной и эффективной. Также при их синхронизации с другими устройствами, например фитнес-трекерами или умными часами, у каждого владельца появляется возможность записывать свои показатели и следить за результатами для сохранения мотиваций на будущее.