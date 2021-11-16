Куда сходить в Москве? Спортивные мероприятия в ноябре

Коронавирусные времена внесли огромные изменения в программу всех спортивных мероприятий не только в Москве, но и по всему миру. Аплодисменты, общее настроение, разочарование и радость от результатов игры своей любимой команды или спортсмена — только находясь на спортивной арене, можно прочувствовать всю гамму этих эмоций. Если вы соскучились по ощущениям от спортивных противостояний, предлагаем вам афишу спортивных мероприятий на ноябрь.

Футбол

Российская премьер-лига (РПЛ)

30-й по счету сезон высшего дивизиона футбольных лиг России. Чемпионат России включает в себя 16 команд и имеет обширную географию матчей по всей России: от Екатеринбурга до Сочи.

РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В ноябре в Москве в рамках РПЛ пройдут три матча:

— «Локомотив» (Москва) — «Ахмат» (Грозный)

— ЦСКА (Москва) — «Химки» (Московская область)

— ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург)

«Локомотив» — «Ахмат»

В последних противостояниях клубов однозначное лидерство на себя взял «Локомотив», выигравший четыре из пяти очных встреч. К тому же начало сезона у грозненского клуба проходит негладко: за последние пять матчей у «Ахмата» три поражения. Игру «Локомотива» можно назвать более стабильной, так как москвичи идут победным маршем в течение всех туров премьер-лиги. Тем не менее игра обещает быть зрелищной и напряженной.

Начало матча: 20 ноября 2021, 16.30 мск.

Место проведения: Москва, стадион «РЖД Арена», ул. Большая Черкизовская, вл. 125, стр. 1.

Билеты на матч «Локомотив» — «Ахмат».

ЦСКА — «Химки»

Очевидно, что фаворитом противостояния здесь является ЦСКА. «Химки» и армейцы встречались 12 раз, из которых «ЦСКА» девять раз выходил победителем, три раза матч заканчивался ничьей. «Химки», несмотря на явное лидерство ЦСКА, демонстрируют острую и интересную игру и не боятся таких серьезных соперников. Это спорт, и игра может сложиться по любому сценарию, от которой болельщики в любом случае получат удовольствие.

Начало матча: 21 ноября 2021, 14.00 мск.

Место проведения: Москва, стадион «ВЭБ Арена», ул. 3-я Песчаная, 2А.

Билеты на матч ЦСКА — «Химки».

ЦСКА — «Зенит»

Пожалуй, этот матч будет самым захватывающим из проходящих в Москве в ноябре. Оба противника одинаково сильны: за всю историю встреч «Зенит» и ЦСКА сыграли 69 матчей, из которых процент побед клубов делится 50 на 50. Очень сильные составы команд и тренеров не дадут усидеть на месте всем любителям футбола. Игра обещает быть интересной и держать интригу до самой последней минуты.

Начало матча: 28 ноября 2021, 20.00 мск.

Место проведения: Москва, стадион «ВЭБ Арена», ул. 3-я Песчаная, 2А.

Билеты на матч ЦСКА — «Зенит».

Лига Европы

Подходят к концу групповые матчи Лиги Европы УЕФА. Два российских клуба — «Спартак» и «Локомотив» — сыграют свои заключительные домашние матчи в рамках группового этапа. Российские болельщики не видели крупных международных матчей воочию с чемпионата мира по футболу 2018 года и с придыханием ждут гостей на своих аренах.

Лига Европы.

«Спартак» (Москва) — «Наполи» (Неаполь, Италия)

Неоднозначная ситуация возникла в противостоянии этих двух клубов. Неаполитанцы считались явными фаворитами встречи, которая проходила на домашней арене «Наполи» 30 сентября. Тем не менее москвичи оказались сильнее и с перевесом в один гол вернулись в столицу победителями.

В ответной встрече ожидается горячая борьба, которую просто непростительно пропустить истинным любителям футбола.

Начало матча: 24 ноября 2021, 18.30 мск.

Место проведения: Москва, стадион «Спартак», ул. Волоколамское ш., д. 69.

Билеты на матч «Спартак» — «Наполи».

«Локомотив» (Москва) — «Лацио» (Рим, Италия)

Московский «Локомотив» уже играл в этом сезоне на итальянской арене в Риме. Матч закончился победой «Лацио» со счетом 2:0. Тем не менее один из самых титулованных клубов России постепенно набирает хорошую соревновательную форму и способен взять реванш.

Начало матча: 25 ноября 2021, 20.45 мск.

Место проведения: Москва, стадион «РЖД Арена», ул. Большая Черкизовская, вл. 125, стр. 1.

Билеты на матч «Локомотив» — «Лацио».

Обратите внимание! В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции доступ на стадион осуществляется только при предъявлении QR-кода о вакцинации или отрицательного теста ПЦР (не ранее 72 часов до начала матча).

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ в самом разгаре. Сразу три московских клуба борются за выход в плей-офф: «Спартак», «Динамо» и ЦСКА.

КХЛ.

ХК «Спартак»

В ноябре в Москве красно-белые проведут три матча и встретятся с командами: «Барыс» (Нур-Султан), «Йокерит» (Хельсинки) и «Локомотив» (Ярославль).

Игры пройдут 18, 22 и 30 ноября соответственно.

Все команды еще только входят в соревновательную форму, и исход каждой игры невозможно предугадать. С уверенностью можно сказать, что самой интригующей будет игра с финской командой, которая удивляет своей результативностью.

Все матчи пройдут на льду Дворца спорта «Мегаспорт». Адрес: Ходынский бульвар, 3.

Билеты на матчи КХЛ с участием ХК «Спартак».

ХК «Динамо»

Динамовцы также проведут до конца ноября три матча в столице. Соперниками москвичей будут: «Салават Юлаев» (Уфа), «Куньлунь» (Пекин), «Трактор» (Челябинск), «Ак Барс» (Казань).

Игры пройдут 20, 22, 24 и 30 ноября соответственно.

Ни для одной из команд сезон не начался однозначно, и можно сказать, что клубы имеют одинаковые шансы на победу в матчах. Безусловный интерес вызывает команда из Китая, ведь эта восточная страна никак не ассоциируется у обывателей с хоккеем.

Игры пройдут на льду «ВТБ Арены». Адрес: Ленинградский проспект, 36.

Билеты на матчи КХЛ с участием ХК «Динамо».

ХК ЦСКА

Болельщики армейцев увидят четыре матча своих кумиров в Москве. ЦСКА сразится с клубами: «Динамо» (Москва), СКА (Санкт-Петербург) и «Металлург» (Магнитогорск).

Игры пройдут 17, 21 и 30 ноября соответственно.

ЦСКА уже одерживал победы в сезоне-2021/22 над «Динамо» и СКА. С «Металлургом» же армейцам предстоит первая встреча в этом сезоне КХЛ.

Матчи пройдут на льду «Арены ЦСКА». Адрес: улица Автозаводская, 23.

Билеты на матчи КХЛ с участием ХК ЦСКА.

Для прохода на арены необходимо иметь при себе QR-код о вакцинации либо отрицательный тест ПЦР, сданный не ранее 72 часов перед началом матчей.

Баскетбол

Евролига

Эта игра с мячом, возможно, не так популярна, как футбол, но от этого не менее зрелищна. В ноябре в рамках матчей Европейской лиги в Москве пройдет игра с участием команд ЦСКА (Москва) и «Бавария» (Мюнхен).

Евролига.

Если вы с интересом следите за миром баскетбола и имя Майкл Джордан для вас не пустой звук, этот матч станет удивительной возможностью взглянуть на звезд баскетбола и окунуться в атмосферу невероятной схватки спортсменов. Поторопитесь, пока не разобрали все билеты.

Начало матча: 25 ноября 2021, 20.00 мск.

Место проведения: Москва, Дворец спорта «Мегаспорт», Ходынский бульвар, 3.

Билеты на матч Евролиги ЦСКА — «Бавария».

Допуск на стадион осуществляется только при предъявлении QR-кода.

Шоу, выставки и конференции

«Московская гимнастрада» — 2021

В ноябре профессиональные спортсмены порадуют любителей гимнастики своим шоу «Восхождение», которое закроет фестиваль «Московская гимнастрада» — 2021.

В программе фестиваля заявлены мастер-классы для детей от победителей и призеров Олимпийских игр по разным видам гимнастики, фотовыставки, лекторий с участием спортивных блогеров на тему «Жизнь после спорта. Профессии в спортивной индустрии».

На фестивале также выступят звезды российской эстрады и балета.

Мероприятие состоится 27 ноября 2021 года.

Место проведения: Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой; ул. Лужники, стр. 24.

Билеты на фестиваль шоу «Восхождение».

Выставка Body Worlds. Мир тела

Удивительно, на что способно наше тело. Профессиональный спорт, немыслимые рекорды и возможности человеческого организма, в которые порой невозможно поверить, — все это вызывает неподдельный интерес у человечества.

Если вы привыкли углубляться в каждую тему с головой, то всемирно известная выставка Body Worlds обязательно должна быть в ваших планах на ноябрь.

Миссия выставки — показать сложную, увлекательную и невероятно красивую анатомию человеческого тела. Настоящие тела, сохраненные специальным методом, показывают, насколько совершенно и точно устроен организм человека.

Экспонат выставки Body Worlds.

Кому будет интересна выставка? Экспонаты заинтересуют спортсменов, медиков, людей, близких к миру спорта, тренеров и тех, кто хочет познать природу своего организма.

Рекомендуемый возрастной ценз — 18+. Дети в возрасте от 12 до 18 лет должны находиться в сопровождении взрослого законного представителя.

Адрес выставки: территория ВДНХ, павильон 21.

Билеты на выставку Body Worlds.

Конференция Yoga Journal

Популярность йоги по всему миру набирает обороты, и Россия не стала исключением. Если асаны, практики и гуру прочно вошли в вашу жизнь и вы хотите впитывать знания из этой области у профессионалов со всего мира, то это ваш шанс.

Конференция Yoga Journal — это круг единомышленников. Участники этого уникального события встретят друзей и обретут новые интересные знакомства, пообщаются с ведущими международными преподавателями и смогут прикоснуться к многообразию мира йоги.

Новички же откроют для себя совершенно новую вселенную и смогут начать свой путь под руководством лучших мастеров и наставников.

Дата мероприятия: 20-21 ноября 2021 года.

Адрес конференции: студия йоги ПРАНА, г. Москва, Старопетровский проезд, д. 1, стр. 2.

Билеты на конференцию Yoga Journal.

Катки Москвы

Пока российские прославленные фигуристы готовятся к Олимпийским играм 2022 года и выступают за границей, у москвичей появится шанс самим приблизиться к этому замечательному виду спорта.

В ноябре начнут свою работу большинство самых известных катков страны: каток ГУМ, ВДНХ и в парке Горького.

Каток ГУМ

Старт массовых катаний на Красной площади намечен на 29 ноября.

Эта ледовая площадка в самом сердце столицы вот уже 16 лет радует не только жителей города, но и гостей столицы.

Каждый год на территории катка проводится множество мастер-классов с участием прославленных спортсменов и звезд шоу-бизнеса.

Катки Москвы.

Отследить начало работы катка и купить билеты на сеанс можно на официальном сайте.

Каток ВДНХ

Самый большой каток страны открывает свои двери в новом сезоне уже 25 ноября.

На протяжении более 50 лет каток на ВДНХ радует всех любителей зимнего развлечения. Территория катка занимает сразу несколько аллей, огибает два фонтана и поражает своей обширностью. Это место по праву называют главным катком страны, не упустите возможность побывать здесь одними из первых в новом сезоне.

Каток ВДНХ.

Билеты на массовые катания можно приобрести на официальном сайте.

Каток в Парке Горького

Один из самых старых и любимых среди москвичей катков открывается каждый год в главном парковом комплексе столицы. На ледовую арену можно попасть через шесть павильонов в разных частях парка, а количество катающихся может достигать шести тысяч человек — места хватает всем желающим.

Официальной даты открытия пока не названо, но предположительно это будет конец ноября.

Каток в парке Горького.

Отслеживать дату начала массовых катаний и стоимость можно на официальном сайте.