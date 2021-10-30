Курение: влияние и последствия для организма человека
По данным Всемирной организации здравоохранения, курят более 28% россиян. А по данным ВЦИОМ, это число еще больше — около 33%, то есть более 35 миллионов человек. Примерно треть этих людей пыталась бросить в течение последнего года, но получилось только у 10%. Оставить эту вредную привычку не так просто, а новых факторов, которые приводят к ухудшению здоровья, с каждым годом появляется все больше. Сегодня расскажем о 10 последствиях курения для организма и почему важно бросить курить, не дожидаясь понедельника.
Согласно общемировой статистике, курение — это причина 15% всех смертей в мире. Сигареты убивают больше людей, чем автомобили, войны, СПИД, сахарный диабет и цирроз печени, вместе взятые.
- Почему курение вызывает привыкание и зависимость
- Почему трудно бросить курить
- Чем опасно пассивное курение
- Вред курения
- Повреждение легких
- Сердечно-сосудистые заболевания
- Проблемы с половой системой
- Осложнения беременности
- Повышенный риск развития диабета 2-го типа
- Ослабление иммунной системы
- Проблемы со зрением
- Влияние на здоровье полости рта
- Ухудшение здоровья кожи и волос
- Риск опухолевых заболеваний
- Как влияет курение на течение коронавируса
- Польза отказа от курения
Почему курение вызывает привыкание и зависимость
Растение табак способно вырабатывать химические ядовитые алкалоиды (в том числе никотин), которые оно использует для защиты от насекомых-вредителей. При попытке съесть растение насекомому становится плохо, так как никотин действует на определенные рецепторы в мозге и вмешивается в передачу нервных импульсов. В конце концов вредитель умирает.
У человека тоже есть такие рецепторы, но никотин действует на нас иначе. После попадания в организм через сигареты он активирует нашу систему вознаграждений в мозге, в организме повышается уровень дофамина, поэтому люди, употребляющие никотин, начинают чувствовать себя более счастливыми и более сосредоточенными.
Вследствие того, что людям нравится чувство полной концентрации и приподнятого настроения, многие из них начинают употреблять никотин чаще и чаще. Однако при долгом потреблении система вознаграждений в мозге прекращает функционировать как раньше. Тело привыкает к тому, что условного «счастья» теперь стало больше, а значит, ему нужно адаптировать под это клетки мозга.
Мозг увеличивает количество рецепторов, и при этом чувствительность каждого отдельного из них снижается. Когда человек перестает курить, собственных запасов организма для поддержания концентрации и «счастья» уже не хватает, поэтому тело требует новую порцию никотина — это и есть физиология зависимости.
Почему трудно бросить курить
Как пишет CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США), со временем никотин меняет то, как работает ваш мозг. Поэтому курящему человеку постоянно нужен никотин только для того, чтобы чувствовать себя в нормальном состоянии.
Когда же человек бросает курить, мозг становится раздражительным. У некоторых появляется беспокойство или ухудшается настроение. Людям может быть трудно сосредоточиться или спать, появляется чувство дискомфорта и сильное желание выкурить сигарету.
Эти ощущения могут пропасть или ослабиться через несколько недель после отказа от курения, поскольку мозг привыкает к отсутствию никотина. Однако 75% человек, отказавшихся от курения, возвращаются к этому в течение следующего года. Как утверждают эксперты, это происходит из-за того, что курение и его влияние на мозг просто физиологически уменьшает способность радоваться чему-нибудь еще..
Чем опасно пассивное курение
Когда человек выкуривает сигарету, трубку или сигару, большая часть дыма не попадает в легкие, а выходит в воздух вокруг, где любой, кто находится поблизости, может его вдохнуть.
Воздействие вторичного табачного дыма (пассивного курения) является причиной смерти около 41 000 некурящих взрослых и 400 случаев смерти младенцев ежегодно.
Национальная служба курения Великобритании сообщает, что пассивное курение увеличивает риск получения таких же заболеваний, как и у обычных курильщиков. Например, если человек никогда не курил и не курит, но у него есть друг, супруг(а), которые курят рядом с ним, то риск развития рака легких у таких людей увеличивается примерно на 25%.
Дети особенно уязвимы к воздействию пассивного курения. Ребенок, подвергшийся пассивному курению, имеет повышенный риск развития инфекций органов дыхания, менингита, постоянного кашля, а также усиления симптомов астмы. В свою очередь, пассивное курение среди младенцев увеличивает риск возникновения синдрома внезапной детской смерти.
Вред курения
Повреждение легких
Курение влияет на состояние легких, потому что человек вдыхает не только никотин, но и огромное количество иных химических соединений. Оно является фактором развития рака легких, при этом повышая риск возникновения этого заболевания в 25 раз и выше по сравнению с некурящими людьми.
Центр по контролю и профилактике заболеваний сообщает, что 9 из 10 смертей от рака органов дыхания связаны с курением. Эта вредная привычка также увеличивает риски развития хронического обструктивного заболевания легких (ХОБЛ) и смерти от него.
В процессе курения уничтожаются небольшие воздушные мешки в легких (альвеолы), которые способствуют кислородному обмену в организме. Повреждение альвеол и межальвеолярных перегородок приводит к развитию эмфиземы, которое уже является необратимым заболеванием. Другими словами, альвеолы со временем не восстанавливаются, поэтому из-за курения человек разрушает часть своих легких на всю жизнь.
Сердечно-сосудистые заболевания
Курение сигарет вредит сердцу, кровеносным сосудам и клеткам крови. Химические соединения и смолы в сигаретах поднимают риски развития атеросклероза (происходит формирование бляшек в крови). Эти скопления могут ограничивать кровоток и увеличивают риск развития других опасных последствий.
Вероятность заболеваний периферических артерий также увеличивается из-за курения. По данным метаанализа Института здоровья Великобритании, существует корреляция связи между курением и развитием заболеваний периферических артерий (ЗПА). Исследования показывают, что бывшие курильщики подвергаются более высокой опасности развития проблем с артериями, чем те люди, которые не курили никогда.
Наличие ЗПА увеличивает риски возникновения:
тромбоза артерий,
стенокардии или боли в груди,
инсульта,
сердечного приступа.
Проблемы с половой системой
Курение наносит вред репродуктивной системе женщины, так как химические вещества, содержащиеся в сигаретах, угнетают гормоны организма.
Уровень эстрогена у женщин снижается, что влечет за собой сухость кожи и истончение волос. Женщинам, которые постоянно курят, тяжелее забеременеть и родить здорового ребенка. Вредная привычка также способствует ранней менопаузе, что увеличивает вероятность прогрессии определенных заболеваний (например, проблем с сердечно-сосудистой системой).
У мужчин с течением времени курение повышает вероятность развития эректильной дисфункции и других проблем. Активное и периодическое курение влияет на качество спермы и, как правило, снижает фертильность.
Осложнения беременности
По данным CDC, курение влияет на беременность и развитие плода разными способами:
— повышает вероятность внематочной беременности;
— способствует низкому весу ребенка при рождении;
— увеличивает риск преждевременных родов;
— повреждает легкие, мозг и центральную нервную систему плода;
— повышает риск синдрома внезапной детской смерти;
— способствует появлению врожденных аномалий у плода, таких как заячья губа или волчья пасть.
Если партнер или кто-то из близкого окружения беременной женщины, курит, то дым может повлиять на здоровье как самой женщины, так и ребенка до и после рождения. Пассивное курение способствует рождению младенца с низким весом и повышает риск синдрома внезапной детской смерти. Малыши, родители которых курят, с большей вероятностью будут госпитализированы с бронхитом или пневмонией в течение первого года жизни.
Повышенный риск развития диабета 2-го типа
CDC сообщает, что люди, которые курят регулярно, имеют риск развития сахарного диабета 2-го типа на 30-40% выше, чем те, которые этого не делают. Курение также может затруднить контроль за состоянием здоровья людей с этим заболеванием и ухудшать его течение.
Ослабление иммунной системы
Курение сигарет ослабляет иммунную систему человека, делая его более восприимчивым к болезням. Также оно способствует возникновению дополнительных воспалительных процессов в организме.
Проблемы со зрением
Вредная привычка способствует развитию проблем со зрением, в том числе повышает риск развития катаракты и возрастной дегенерации желтого пятна. Другие проблемы с глазами, связанные с курением, включают:
— сухость глаз,
— глаукому,
— диабетическую ретинопатию.
Влияние на здоровье полости рта
У курящих людей в два раза чаще встречаются болезни десен и полости рта. Сам риск возрастает с увеличением количества выкуриваемых сигарет, папирос и табака.
Симптомы заболеваний полости рта обычно проявляются в:
— воспалении и болезненности десен,
— кровотечениях при чистке рта,
— шатающихся зубах,
— повышенной чувствительности зубов.
Длительное курение табачных изделий ограничивает способность некоторых людей чувствовать вкусы и запахи продуктов и некоторых других вещей. Сигареты и продукты, их составляющие, способные окрашивать зубы в желтые или коричневые цвета.
Ухудшение здоровья кожи и волос
Курение табака наносит вред коже и волосам человека. У курильщиков возникает преждевременное старение кожи. Табачный дым может впитываться в кожу и волосы, влиять на выпадение волос и способствовать облысению.
Риск опухолевых заболеваний
Курение сигарет способствует развитию других форм рака (не только рака легких). Онкологическое общество США (ACS) утверждает, что курение значительно сказывается на развитии рака поджелудочной железы.
У людей с этой вредной привычкой в три раза выше вероятность развития рака мочевого пузыря. Курение сигарет может удвоить риск появления рака желудка, также возрастает угроза развития рака молочной железы у женщин.
Табакокурение способствует увеличению риска развития:
рака рта,
рака гортани,
рака горла,
рака пищевода,
рака почек,
рака шейки матки,
рака печени,
рака толстой кишки и других видов.
Как влияет курение на течение коронавируса
Обзор Всемирной организации здравоохранения показал, что курение связано с более тяжелым течением заболевания и повышенным риском смерти у людей с COVID-19. Исследование, опубликованное в Великобритании в январе 2021 года, показывает, что курильщики, зараженные коронавирусом, в два раза чаще попадают в больницу и имеют больше симптомов, чем некурящие.
Ученые пока точно не знают, больше или меньше шансов заразиться коронавирусом у курящих людей, но исследования точно говорят, что человек с этой вредной привычкой с большей вероятностью заболеет COVID-19 в тяжелой форме.
Известно также, что отказ от курения снижает тяжесть протекания легочных инфекций Через несколько дней после прекращения курения пациентам, как правило, становится легче дышать, а через несколько недель кровообращение начинает улучшаться. Отказ от курения сразу же принесет пользу здоровью.
Польза отказа от курения
По данным американских организаций здравоохранения, уже через год риск сердечного приступа у человека, который бросил курить, снижается. Кашель и проблемы с верхними дыхательными путями начинают уменьшаться:
— через год риск инфаркта миокарда сокращается на 50%;
— по данным CDC, через 2-5 лет риск инсульта снижается до уровня некурящих людей;
— через 5-15 лет риски развития рака рта, горла, пищевода и мочевого пузыря и даже легких снижаются в два раза;
— после 15 лет риск сердечных заболеваний схож с риском для тех, кто никогда не курил.
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