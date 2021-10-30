Курение: влияние и последствия для организма человека

Последствия курения: 10 фактов о вреде курения.

По данным Всемирной организации здравоохранения, курят более 28% россиян. А по данным ВЦИОМ, это число еще больше — около 33%, то есть более 35 миллионов человек. Примерно треть этих людей пыталась бросить в течение последнего года, но получилось только у 10%. Оставить эту вредную привычку не так просто, а новых факторов, которые приводят к ухудшению здоровья, с каждым годом появляется все больше. Сегодня расскажем о 10 последствиях курения для организма и почему важно бросить курить, не дожидаясь понедельника.

Согласно общемировой статистике, курение — это причина 15% всех смертей в мире. Сигареты убивают больше людей, чем автомобили, войны, СПИД, сахарный диабет и цирроз печени, вместе взятые.

Почему курение вызывает привыкание и зависимость

Растение табак способно вырабатывать химические ядовитые алкалоиды (в том числе никотин), которые оно использует для защиты от насекомых-вредителей. При попытке съесть растение насекомому становится плохо, так как никотин действует на определенные рецепторы в мозге и вмешивается в передачу нервных импульсов. В конце концов вредитель умирает.

У человека тоже есть такие рецепторы, но никотин действует на нас иначе. После попадания в организм через сигареты он активирует нашу систему вознаграждений в мозге, в организме повышается уровень дофамина, поэтому люди, употребляющие никотин, начинают чувствовать себя более счастливыми и более сосредоточенными.

Вследствие того, что людям нравится чувство полной концентрации и приподнятого настроения, многие из них начинают употреблять никотин чаще и чаще. Однако при долгом потреблении система вознаграждений в мозге прекращает функционировать как раньше. Тело привыкает к тому, что условного «счастья» теперь стало больше, а значит, ему нужно адаптировать под это клетки мозга.

Мозг увеличивает количество рецепторов, и при этом чувствительность каждого отдельного из них снижается. Когда человек перестает курить, собственных запасов организма для поддержания концентрации и «счастья» уже не хватает, поэтому тело требует новую порцию никотина — это и есть физиология зависимости.

Почему трудно бросить курить

Как пишет CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США), со временем никотин меняет то, как работает ваш мозг. Поэтому курящему человеку постоянно нужен никотин только для того, чтобы чувствовать себя в нормальном состоянии.

Когда же человек бросает курить, мозг становится раздражительным. У некоторых появляется беспокойство или ухудшается настроение. Людям может быть трудно сосредоточиться или спать, появляется чувство дискомфорта и сильное желание выкурить сигарету.

Эти ощущения могут пропасть или ослабиться через несколько недель после отказа от курения, поскольку мозг привыкает к отсутствию никотина. Однако 75% человек, отказавшихся от курения, возвращаются к этому в течение следующего года. Как утверждают эксперты, это происходит из-за того, что курение и его влияние на мозг просто физиологически уменьшает способность радоваться чему-нибудь еще..

Сколько курят россияне. Фото РБК

Чем опасно пассивное курение

Когда человек выкуривает сигарету, трубку или сигару, большая часть дыма не попадает в легкие, а выходит в воздух вокруг, где любой, кто находится поблизости, может его вдохнуть.

Воздействие вторичного табачного дыма (пассивного курения) является причиной смерти около 41 000 некурящих взрослых и 400 случаев смерти младенцев ежегодно.

Национальная служба курения Великобритании сообщает , что пассивное курение увеличивает риск получения таких же заболеваний, как и у обычных курильщиков. Например, если человек никогда не курил и не курит, но у него есть друг, супруг(а), которые курят рядом с ним, то риск развития рака легких у таких людей увеличивается примерно на 25%.

Дети особенно уязвимы к воздействию пассивного курения. Ребенок, подвергшийся пассивному курению, имеет повышенный риск развития инфекций органов дыхания, менингита, постоянного кашля, а также усиления симптомов астмы. В свою очередь, пассивное курение среди младенцев увеличивает риск возникновения синдрома внезапной детской смерти.

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Вред курения

Повреждение легких

Курение влияет на состояние легких, потому что человек вдыхает не только никотин, но и огромное количество иных химических соединений. Оно является фактором развития рака легких, при этом повышая риск возникновения этого заболевания в 25 раз и выше по сравнению с некурящими людьми.

Центр по контролю и профилактике заболеваний сообщает , что 9 из 10 смертей от рака органов дыхания связаны с курением. Эта вредная привычка также увеличивает риски развития хронического обструктивного заболевания легких (ХОБЛ) и смерти от него.

В процессе курения уничтожаются небольшие воздушные мешки в легких (альвеолы), которые способствуют кислородному обмену в организме. Повреждение альвеол и межальвеолярных перегородок приводит к развитию эмфиземы, которое уже является необратимым заболеванием. Другими словами, альвеолы со временем не восстанавливаются, поэтому из-за курения человек разрушает часть своих легких на всю жизнь.

Сердечно-сосудистые заболевания

Курение сигарет вредит сердцу, кровеносным сосудам и клеткам крови. Химические соединения и смолы в сигаретах поднимают риски развития атеросклероза (происходит формирование бляшек в крови). Эти скопления могут ограничивать кровоток и увеличивают риск развития других опасных последствий.

Вероятность заболеваний периферических артерий также увеличивается из-за курения. По данным метаанализа Института здоровья Великобритании, существует корреляция связи между курением и развитием заболеваний периферических артерий (ЗПА). Исследования показывают, что бывшие курильщики подвергаются более высокой опасности развития проблем с артериями, чем те люди, которые не курили никогда.

Наличие ЗПА увеличивает риски возникновения:

тромбоза артерий,

стенокардии или боли в груди,

инсульта,

сердечного приступа.

Проблемы с половой системой

Курение наносит вред репродуктивной системе женщины, так как химические вещества, содержащиеся в сигаретах, угнетают гормоны организма.

Уровень эстрогена у женщин снижается, что влечет за собой сухость кожи и истончение волос. Женщинам, которые постоянно курят, тяжелее забеременеть и родить здорового ребенка. Вредная привычка также способствует ранней менопаузе, что увеличивает вероятность прогрессии определенных заболеваний (например, проблем с сердечно-сосудистой системой).

У мужчин с течением времени курение повышает вероятность развития эректильной дисфункции и других проблем. Активное и периодическое курение влияет на качество спермы и, как правило, снижает фертильность.

Влияние курения на организм. Фото Яндекс.Дзен

Осложнения беременности

По данным CDC, курение влияет на беременность и развитие плода разными способами:

— повышает вероятность внематочной беременности;

— способствует низкому весу ребенка при рождении;

— увеличивает риск преждевременных родов;

— повреждает легкие, мозг и центральную нервную систему плода;

— повышает риск синдрома внезапной детской смерти;

— способствует появлению врожденных аномалий у плода, таких как заячья губа или волчья пасть.

Если партнер или кто-то из близкого окружения беременной женщины, курит, то дым может повлиять на здоровье как самой женщины, так и ребенка до и после рождения. Пассивное курение способствует рождению младенца с низким весом и повышает риск синдрома внезапной детской смерти. Малыши, родители которых курят, с большей вероятностью будут госпитализированы с бронхитом или пневмонией в течение первого года жизни.

Повышенный риск развития диабета 2-го типа

CDC сообщает , что люди, которые курят регулярно, имеют риск развития сахарного диабета 2-го типа на 30-40% выше, чем те, которые этого не делают. Курение также может затруднить контроль за состоянием здоровья людей с этим заболеванием и ухудшать его течение.

Ослабление иммунной системы

Курение сигарет ослабляет иммунную систему человека, делая его более восприимчивым к болезням. Также оно способствует возникновению дополнительных воспалительных процессов в организме.

Проблемы со зрением

Вредная привычка способствует развитию проблем со зрением, в том числе повышает риск развития катаракты и возрастной дегенерации желтого пятна. Другие проблемы с глазами, связанные с курением, включают:

— сухость глаз,

— глаукому,

— диабетическую ретинопатию.

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Влияние на здоровье полости рта

У курящих людей в два раза чаще встречаются болезни десен и полости рта. Сам риск возрастает с увеличением количества выкуриваемых сигарет, папирос и табака.

Симптомы заболеваний полости рта обычно проявляются в:

— воспалении и болезненности десен,

— кровотечениях при чистке рта,

— шатающихся зубах,

— повышенной чувствительности зубов.

Длительное курение табачных изделий ограничивает способность некоторых людей чувствовать вкусы и запахи продуктов и некоторых других вещей. Сигареты и продукты, их составляющие, способные окрашивать зубы в желтые или коричневые цвета.

Ухудшение здоровья кожи и волос

Курение табака наносит вред коже и волосам человека. У курильщиков возникает преждевременное старение кожи. Табачный дым может впитываться в кожу и волосы, влиять на выпадение волос и способствовать облысению.

Риск опухолевых заболеваний

Курение сигарет способствует развитию других форм рака (не только рака легких). Онкологическое общество США (ACS) утверждает , что курение значительно сказывается на развитии рака поджелудочной железы.

У людей с этой вредной привычкой в три раза выше вероятность развития рака мочевого пузыря. Курение сигарет может удвоить риск появления рака желудка, также возрастает угроза развития рака молочной железы у женщин.

Табакокурение способствует увеличению риска развития:

рака рта,

рака гортани,

рака горла,

рака пищевода,

рака почек,

рака шейки матки,

рака печени,

рака толстой кишки и других видов.

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Как влияет курение на течение коронавируса

Обзор Всемирной организации здравоохранения показал , что курение связано с более тяжелым течением заболевания и повышенным риском смерти у людей с C OVID -19. Исследование, опубликованное в Великобритании в январе 2021 года, показывает, что курильщики, зараженные коронавирусом, в два раза чаще попадают в больницу и имеют больше симптомов, чем некурящие.

Ученые пока точно не знают, больше или меньше шансов заразиться коронавирусом у курящих людей, но исследования точно говорят, что человек с этой вредной привычкой с большей вероятностью заболеет C OVID -19 в тяжелой форме.

Известно также, что отказ от курения снижает тяжесть протекания легочных инфекций Через несколько дней после прекращения курения пациентам, как правило, становится легче дышать, а через несколько недель кровообращение начинает улучшаться. Отказ от курения сразу же принесет пользу здоровью.

Польза отказа от курения

По данным американских организаций здравоохранения, уже через год риск сердечного приступа у человека, который бросил курить, снижается. Кашель и проблемы с верхними дыхательными путями начинают уменьшаться:

— через год риск инфаркта миокарда сокращается на 50%;

— по данным CDC, через 2-5 лет риск инсульта снижается до уровня некурящих людей;

— через 5-15 лет риски развития рака рта, горла, пищевода и мочевого пузыря и даже легких снижаются в два раза;

— после 15 лет риск сердечных заболеваний схож с риском для тех, кто никогда не курил.