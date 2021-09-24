Какие упражнения лучше делать школьникам в начальных классах. Комментирует тренер

а , только 38% граждан России систематически занимаются спортом или другими видами физической активности, из этого числа 67% составляют дети от 6 до 12 лет. Разбираемся сегодня с тренером Алексеем Бекшаевым, какие упражнения рекомендуется делать в этом возрасте. Исследования говорят, что физически активные дети с большей вероятностью станут физически активными взрослыми. По данным ВЦИОМ, только 38% граждан России систематически занимаются спортом или другими видами физической активности, из этого числа 67% составляют дети от 6 до 12 лет. Разбираемся сегодня с тренером Алексеем Бекшаевым, какие упражнения рекомендуется делать в этом возрасте.

Польза спорта для детей

В младшем школьном возрасте продолжают совершенствоваться двигательные навыки ребёнка. Он должен быть активным два-три часа в день, и желательно на свежем воздухе. Преимущества занятий спортом для детей включают:

— снижение риска ожирения;

— улучшение сердечно-сосудистой системы;

— здоровый рост костей, мышц, связок и сухожилий;

— улучшенная координация и баланс;

— большая способность физически расслабиться и, следовательно, избежать осложнений хронического мышечного напряжения (таких как головная боль или боль в спине);

— здоровый сон;

— преимущества для психического здоровья, такие как большая уверенность;

— улучшенные социальные навыки;

— улучшение личных навыков, включая сотрудничество и лидерство.

По данным Министерства здравоохранения Австралии, детям и подросткам нужно заниматься физической активностью умеренной или высокой интенсивности каждый день по крайней мере 60 минут или больше. Также организация советует не проводить детям в младшем возрасте более двух часов в день, используя электронные средства массовой информации для развлечения (например, компьютерные игры, интернет или телевидение). Особенно это касается светлого времени суток.

Какие упражнения лучше подходят ребёнку?

По мнению Алексея, упражнения для детей можно разделить на три группы:

Развивающие — этот блок направлен на улучшение координации, силы, ловкости, скорости и гибкости.

Профилактические — упражнения для профилактики различных заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Восстановительные — упражнения после травм, заболеваний или при врожденных нарушениях.

Развивающие

Эти упражнения родители могут делать с детьми самостоятельно. Начиная от утренней зарядки и заканчивая совместными тренировками и играми на свежем воздухе. Найдите спортивную площадку недалеко от дома, сходите вместе на скалодром или посетите семейный фитнес-зал. Можно использовать:

— игру в мяч, которая развивает скорость, координацию, ловкость;

— различные упражнения на турнике и брусьях (но эти упражнения должны выполняться под контролем родителей);

— упражнения на игровых или спортивных лестницах;

перетягивание каната отлично развивает силу и ловкость.

«Существуют сотни упражнений с детьми, но прежде чем сделать запланированные упражнения, всегда начинайте с легкой разминки, в которую включены вращательные движения конечностями и головой, что, в свою очередь, подготовит организм к более активным действиям», — говорит Алексей.

Для детей в начальных классах не рекомендуется использование различных утяжелителей, в том числе гантелей, штанг и так далее. Необходимо, чтобы ребёнок научился грамотно управлять своим собственным телом в процессе двигательной активности. Таким образом организм детей будет лучше укрепляться.

Спортивные занятия для детей от 6 до 9 лет

Специалисты из американской Mayo Clinic рекомендуют также следующие виды активностей для детей в возрасте от 6 до 9 лет:

футбол;

бег;

гимнастика;

плавание;

теннис;

боевые искусства;

танцы;

катание на роликах или коньках;

пеший туризм;

горные лыжи.

Mayo Clinic советует начинать определённые силовые тренировки детям не раньше 7-8 лет, и только тем, у которых есть желание ими заниматься. В этом возрасте основной акцент должен быть сделан на правильной технике и движениях.

Серена Уильямс с дочкой играет в теннис. Фото People

Спортивные занятия для детей от 10 до 12 лет

В возрасте от 10 до 12 лет, по мнению специалистов из клиники, у большинства детей есть своё мнение и способность понимать и выбирать спортивные занятия. Обычно они уже готовы перейти к более сложным видам спорта, таким как футбол, баскетбол, хоккей и волейбол. Однако, по мнению специалистов, нужно иметь в виду, что резкие изменения роста ребёнка, вызванные половым созреванием, могут какое-то время влиять на его координацию и равновесие.

Контактный спорт

Врачи из Mayo Clinic, прежде чем дать возможность ребёнку заниматься контактным спортом, рекомендуют подумать о его или её возрасте, зрелости и физических характеристиках. Нравятся ли вашему ребенку активные физические контакты, агрессивность и соревновательные моменты с точки зрения его развития?

Поскольку дети вступают в половую зрелость в разном возрасте, между детьми одного пола, особенно мальчиками, могут быть серьезные физические различия. Дети, соревнующиеся с более физически зрелыми детьми, могут подвергаться повышенному риску травм.

Профилактические и восстановительные упражнения

Второй и третий тип упражнений необходимо выполнять после консультации специалистов и врачей восстановительной медицины. Если у ребёнка есть какие-то особенности, поговорите с доктором, который назначит вам правильный набор упражнений и даст возможность ребенку эффективно развиваться.

Как говорит тренер, в каждом отдельном случае врачи дают свои рекомендации — это могут быть, например:

— ходьба босиком по неровной поверхности, например по гальке, определённые упражнения для стоп, плавание, поездки на велосипеде — это те упражнения, которые влияют на формирование сводов стоп и могут препятствовать развитию плоскостопия;

— упражнение «лодочка» для укрепления мышц кора может использоваться как профилактическое упражнение при искривлении позвоночника;

для восстановления работы лучевых костей кисти при переломе врач может назначить занятие со сжиманием пальцами небольшого мягкого спортивного мячика, которые продаются во всех спортивных магазинах.

Если ребёнок не имеет никаких медицинских ограничений, то здесь не нужны специальные комплексы и программы. Главное - обеспечьте ребёнку безопасную возможность двигаться ежедневно и когда он этого хочет, и возможно, в дальнейшем ему понравится просто самому прыгать, лазать по лестницам ползать по детским сооружениям.

Спортивная безопасность

Чтобы избежать многих спортивных травм, которые потенциально могут быть получены детьми, старайтесь соблюдать с ребёнком следующие правила:

— всегда надевайте соответствующее защитное снаряжение в тех видах активности, где оно необходимо (велосипед, ролики и коньки, скейтборд и так далее);

— во всех контактных видах спорта следует носить капы во время спаррингов;

— надевайте на детей подкладки для голеней при занятиях такими видами спорта, как хоккей или футбол, где травмы передней части голени относительно распространены;

— обязательно тщательно разогреться перед физической активностью, сделав разминку, и не пренебрегайте разминкой после;

— обеспечьте достаточное время для восстановления между занятиями.

Дети и родители

В выходные тренер советует выезжать с ребенком в небольшие походы в лес или в горы (если есть такая возможность). Так как совместное с родителем преодоление естественных препятствий будет укреплять тело и дух у вас и у ребёнка. А совместные приключения на природе будут способствовать вашим с ребёнком отношениям, что очень важно в любом возрасте.

«Совет родителям: играйте на улице с детьми, бег — кто быстрее, турник — кто дольше сможет провисеть, и так далее. Тогда занятия спортом для ребёнка не будут рутиной. Будьте примером для ребёнка — двигайтесь вместе с ним и принимайте участие в семейных соревнованиях», — говорит Алексей.

Футболисты Суарес и Месси с детьми на футбольном матче.

Исследователи из Стэнфорда особенно выделяют роль родителя в детских занятиях спортом. Как говорят специалисты, когда ребенок участвует в спортивной программе или соревнованиях, нужно помнить, что мама или папа являются важной моделью для своего ребенка.

Найдите способы помочь своим детям сохранять позитивный настрой во время соревнований. Если ребёнок занимается в спортивных секциях, обсуждайте с тренерами любые проблемы, которые могут у вас возникнуть по поводу стиля преподавания, поведения товарищей по команде с вашим ребёнком или отношения других команд.

Конечно, родители обычно больше всего хотят, чтобы их дети развлекались и добивались успехов в выбранном ими или ребёнком виде спорта, но ключ к получению удовольствия от занятий спортом находится в руках мамы и папы. Помогите детям выбрать самый правильный и подходящий для них вид спорта, но при этом не забывайте, что спорт должен нравиться и ребенку. А после будьте хорошим образцом для подражания для него, чтобы поддерживать его спортивное мастерство.