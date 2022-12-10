Что съесть для эффективной работы мозга? 7 продуктов, которые улучшают память

Не спешите пить лекарства от забывчивости — возможно, достаточно скорректировать питание.

Чтобы всегда помнить важные даты и с легкостью пересказать сюжет прочитанной книги, рекомендуется тренировать память и есть полезные продукты.

Полноценное питание в целом благоприятно сказывается на работе центральной нервной системы, поэтому главное правило для сохранения отличной памяти — питаться сбалансированно и разнообразно, отказаться от вредных привычек и пищевого мусора.

В рационе для сохранения отличной памяти должны быть следующие продукты.

Жирные сорта рыбы и морепродукты

Лосось, тунец, сардины, треска, креветки, устрицы, кальмары — богатые источники омега-3 жирных кислот, которые входят в состав клеточных мембран и помогают восстанавливать клетки мозга, а информации — усваиваться.

В рыбе также есть вещество диметилэтаноламин, которое повышает способность обучаться, улучшает концентрацию внимания, борется с умственной усталостью. Йод, который входит в состав морской рыбы, улучшает состояние нервной системы, укрепляет память, служит природным антидепрессантом.

Добавление рыбы и морепродуктов в рацион улучшает память и общее состояние мозга, замедляет снижение умственных способностей и развитие дегенеративных возрастных процессов.

Ягоды богаты антоцианами, флавоноидами и витаминами, которые способствуют мозговой деятельности и укрепляют здоровье мозга.

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Черника, клубника, малина и ежевика улучшают умственную работоспособность, увеличивая приток крови к мозгу и стимулируя определенные сигнальные пути. Последние связаны с производством нервных клеток и с клеточными процессами, отвечающими за процесс обучения и запоминания.

Малина содержит антиоксиданты и полифенолы, которые снижают уровень повреждений мозга свободными радикалами (клетки, разрушающие другие клетки) и окислительным стрессом. Это помогает избежать проблем с памятью из-за естественного старения организма. Малина способствует образованию новых нервных клеток в головном мозге, защищая от развития болезни Альцгеймера.

Корица

В процессе переваривания корицы вырабатывается бензоат натрия — вещество, увеличивающее концентрацию белка CREB (отвечает за память и обучение).

Регулярное употребление корицы укрепляет память, снижает риск развития болезни Альцгеймера, депрессии, нервных расстройств и эмоциональной усталости.

Свежая морковь богата клетчаткой, эфирными маслами и содержит полезные растительные жиры. В моркови много бета-каротина (провитамина А) и лютеолина, которые замедляют процессы старения мозга и препятствуют разрушению клеток, отвечающих за память.

Цитрусовые

Апельсины, мандарины, лимоны, грейпфруты богаты флавоноидами. Эти соединения улучшают способность к обучению и укрепляют память. Флавоноиды способны защитить нервные клетки от повреждений, минимизируя снижение умственной активности.

Фото Rayia Soderberg, unsplash.com

Употребление сока цитрусовых улучшает умственную работоспособность и общее функционирование мозга. Цитрусовые снижают напряжение и усталость при умственных нагрузках.

Фрукты и соки в качестве перекуса рекомендуется сочетать с белком, например, с орехами, чтобы перекус был сытным и полезным.

Какао считается рекордсменом по содержанию флавоноидов. Шоколад содержит магний, кальций, железо, калий, витамины группы В.

Употребление шоколада с содержанием какао более 72% положительно влияет на здоровье мозга. Шоколад стимулирует работу нервной системы, улучшает память, повышает внимательность, помогает справиться с раздражительностью.

Содержат необходимые для поддержания здоровья мозга и работы памяти лютеин и холин, который создает ацетилхолин. Эти вещества улучшают процесс запоминания, питают клетки мозга, защищают от повреждений.

Фосфолипиды, которые входят в состав куриных яиц, укрепляют нервные клетки, а их состояние напрямую влияет на память.

Полноценное питание, занятия спортом и здоровый сон — основа нормального функционирования памяти. Обязательно гуляйте на свежем воздухе и находите время на физическую активность, ведь она улучшается тонус сосудов и активизирует мозговое кровообращение.

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