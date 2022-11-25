Список продуктов, богатых витамином B. Они необходимы для правильной работы организма
Знаете ли вы, что больше половины взрослого населения испытывают дефицит трех и более витаминов и минералов? Наиболее часто встречается нехватка витаминов группы В, которые нужны для бесперебойной работы организма. Витамины группы В помогают бороться со стрессом, защищают от проблем с желудочно-кишечным трактом, заболеваний печени и щитовидной железы, необходимы женщине во время беременности.
Почему может не хватать витамина B
Одна из главных причин нехватки витамина В — нарушения режима питания при вегетарианской и других типах диет, злоупотребление алкоголем, ограниченный тип питания. К дефициту витаминов также могут привести перенесенные хирургические операции на ЖКТ, прием антибиотиков и противотуберкулезных медикаментов.
Нехватка витаминов группы B может сопутствовать хроническому стрессу и вызывать психопатологические симптомы: апатию, забывчивость, раздражительность.
Витамины группы B рекомендуется употреблять в комплексе, так как они дополняют друг друга: обеспечивают клетки тела необходимой энергией, участвуют в процессах тканевого обмена, активизируют жировой, белковый и углеводный обмен.
Как восполнить дефицит
Для устранения дефицита необходимо нормализовать питание: наполнить его цельными продуктами, белковой пищей, ненасыщенными жирами. В качестве природных источников витаминов группы В рекомендую добавить в рацион определенные продукты.
Витамин В1
Способствует улучшению работы мозга, памяти, внимания и мышления, улучшает настроение, повышает способность к обучению, стимулирует рост костей, мышц, нормализует аппетит, замедляет процессы старения, уменьшает негативное воздействие алкоголя и табака и даже снижает зубную боль.
В большом количестве содержится в:
-
постной свинине;
-
говяжьей печени, почках;
-
гречке;
-
овсянке;
-
ржаном хлебе.
В чуть меньшем объеме этот витамин есть в отрубях, лесных и грецких орехах, дрожжах, фасоли, картофеле, кукурузе, пророщенных пшеничных зернах.
Витамин B6 (пиридоксин)
Необходим для нормального функционирования органов кровообращения, крепких иммунной и нервной систем.
Витамин B6 содержится преимущественно в:
-
крупах;
-
постном мясе;
-
орехах;
-
пророщенных зернах пшеницы;
-
субпродуктах;
-
лососе;
-
бананах;
-
яйцах;
-
цельных крупах.
Нехватка этого витамина может приводить к болезням сердечно-сосудистой, костно-суставной, нервной систем, печени, дерматитам.
Витамин B12 (цианокобаламин)
Улучшает метаболизм нервной и мышечной ткани.
Богатые источники витамина В12:
-
говядина;
-
творог;
-
сыр;
-
рыба;
-
моллюски;
-
мясо птицы.
Витамин В9 (фолиевая кислота)
Играет особую роль в поддержании здоровья беременных и развитии плода. Поддерживает общее состояние здоровья женщины, помогает правильно развиваться нервной трубке и способствует формированию плаценты.
Фолиевой кислотой богаты:
-
зеленые листовые овощи;
-
бобовые;
-
цельные злаки;
-
печень;
-
пивные дрожжи;
-
шпинат;
-
спаржа;
-
бобы лима.
Витамин B7 (биотин)
Необходим для поддержания здоровья кишечника и микрофлоры, стабилизирует уровень сахара в крови.
Поэтому рекомендуется есть больше:
-
помидоров;
-
шпината;
-
тофу;
-
яиц;
-
грибов;
-
печени;
-
миндаля;
-
бурого риса.
Витамин В2 (рибофлавин)
Контролирует работу нервной, пищеварительной, кровеносной и сердечно-сосудистой систем. Улучшает состояние волос, кожи и ногтей, защищая их от влияния токсинов.
Наибольшее количество витамина В2 в:
-
яйцах;
-
мясе птицы;
-
молочных продуктах;
-
сыре рикотта;
-
субпродуктах;
-
гречке.
Витамин В3 (ниацин)
Помогает трансформировать пищу в энергию, участвует в клеточном дыхании, обмене белков и углеводов. Витамин В3 входит в состав важнейших ферментов организма, регулирует работу высшей нервной деятельности и функции органов пищеварения.
Содержится в:
-
цельных злаках (ржаной хлеб);
-
гречке;
-
бобовых;
-
мясе;
-
субпродуктах (печень, почки);
-
тунце;
-
палтусе;
-
курином мясе.
Антагонист ниацина — аминокислота лейцин. К продуктам, богатым лейцином, относятся бурый рис, фасоль, соя, грибы (шампиньоны и вешенки), грецкие орехи, говядина, коровье молоко, пшеничная и соевая мука. Беспокоиться надо, если перечисленные продукты составляют основу пищевого рациона: витамин В3 в таком случае не будет усваиваться.
Витамин В5 (пантотеновая кислота)
Редко бывает в дефиците, и его просто получить из сбалансированной диеты. Пантотеновая кислота также важна для поддержания здоровья, поскольку участвует в выполнении ряда важных функций в организме: расщепление жиров и углеводов для получения энергии, производство красных кровяных клеток — эритроцитов, производство половых и стрессовых гормонов, синтез холестерина.
Как и другие витамины группы В, пантотеновая кислота не накапливается в организме, поэтому ее нужно ежедневно получать из пищи:
-
гороха;
-
фундука;
-
зеленых листовых овощей;
-
гречки;
-
овсянки;
-
цветной капусты;
-
субпродуктов;
-
мяса птицы;
-
яичного желтка.