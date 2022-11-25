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Список продуктов, богатых витамином B. Они необходимы для правильной работы организма

Ната Гончар
Нутрициолог
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Фото unsplash.com
Фото unsplash.com
Фото unsplash.com
Фото unsplash.com
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От недостатка этого витамина страдают как взрослые, так и дети.

Знаете ли вы, что больше половины взрослого населения испытывают дефицит трех и более витаминов и минералов? Наиболее часто встречается нехватка витаминов группы В, которые нужны для бесперебойной работы организма. Витамины группы В помогают бороться со стрессом, защищают от проблем с желудочно-кишечным трактом, заболеваний печени и щитовидной железы, необходимы женщине во время беременности.

Продукты, богатые витамином B. Фото unsplash.com
Фото unsplash.com

Почему может не хватать витамина B

Одна из главных причин нехватки витамина В — нарушения режима питания при вегетарианской и других типах диет, злоупотребление алкоголем, ограниченный тип питания. К дефициту витаминов также могут привести перенесенные хирургические операции на ЖКТ, прием антибиотиков и противотуберкулезных медикаментов.

Нехватка витаминов группы B может сопутствовать хроническому стрессу и вызывать психопатологические симптомы: апатию, забывчивость, раздражительность.

Витамины группы B рекомендуется употреблять в комплексе, так как они дополняют друг друга: обеспечивают клетки тела необходимой энергией, участвуют в процессах тканевого обмена, активизируют жировой, белковый и углеводный обмен.

Продукты, богатые витамином B. Фото unsplash.com
Фото unsplash.com

Как восполнить дефицит

Для устранения дефицита необходимо нормализовать питание: наполнить его цельными продуктами, белковой пищей, ненасыщенными жирами. В качестве природных источников витаминов группы В рекомендую добавить в рацион определенные продукты.

Витамин В1

Способствует улучшению работы мозга, памяти, внимания и мышления, улучшает настроение, повышает способность к обучению, стимулирует рост костей, мышц, нормализует аппетит, замедляет процессы старения, уменьшает негативное воздействие алкоголя и табака и даже снижает зубную боль.

В большом количестве содержится в:

  • постной свинине;

  • говяжьей печени, почках;

  • гречке;

  • овсянке;

  • ржаном хлебе.

В чуть меньшем объеме этот витамин есть в отрубях, лесных и грецких орехах, дрожжах, фасоли, картофеле, кукурузе, пророщенных пшеничных зернах.

Витамин B6 (пиридоксин)

Необходим для нормального функционирования органов кровообращения, крепких иммунной и нервной систем.

Витамин B6 содержится преимущественно в:

  • крупах;

  • постном мясе;

  • орехах;

  • пророщенных зернах пшеницы;

  • субпродуктах;

  • лососе;

  • бананах;

  • яйцах;

  • цельных крупах.

Нехватка этого витамина может приводить к болезням сердечно-сосудистой, костно-суставной, нервной систем, печени, дерматитам.

Витамины. Что такое витамины и зачем они нужны?

Витамин B12 (цианокобаламин)

Улучшает метаболизм нервной и мышечной ткани.

Богатые источники витамина В12:

  • говядина;

  • творог;

  • сыр;

  • рыба;

  • моллюски;

  • мясо птицы.

Витамин В9 (фолиевая кислота)

Играет особую роль в поддержании здоровья беременных и развитии плода. Поддерживает общее состояние здоровья женщины, помогает правильно развиваться нервной трубке и способствует формированию плаценты.

Фолиевой кислотой богаты:

  • зеленые листовые овощи;

  • бобовые;

  • цельные злаки;

  • печень;

  • пивные дрожжи;

  • шпинат;

  • спаржа;

  • бобы лима.

Витамин B7 (биотин)

Необходим для поддержания здоровья кишечника и микрофлоры, стабилизирует уровень сахара в крови.

Поэтому рекомендуется есть больше:

  • помидоров;

  • шпината;

  • тофу;

  • яиц;

  • грибов;

  • печени;

  • миндаля;

  • бурого риса.

Продукты, богатые витамином B. Фото unsplash.com
Фото unsplash.com

Витамин В2 (рибофлавин)

Контролирует работу нервной, пищеварительной, кровеносной и сердечно-сосудистой систем. Улучшает состояние волос, кожи и ногтей, защищая их от влияния токсинов.

Наибольшее количество витамина В2 в:

  • яйцах;

  • мясе птицы;

  • молочных продуктах;

  • сыре рикотта;

  • субпродуктах;

  • гречке.

Витамин В3 (ниацин)

Помогает трансформировать пищу в энергию, участвует в клеточном дыхании, обмене белков и углеводов. Витамин В3 входит в состав важнейших ферментов организма, регулирует работу высшей нервной деятельности и функции органов пищеварения.

Содержится в:

  • цельных злаках (ржаной хлеб);

  • гречке;

  • бобовых;

  • мясе;

  • субпродуктах (печень, почки);

  • тунце;

  • палтусе;

  • курином мясе.

Антагонист ниацина — аминокислота лейцин. К продуктам, богатым лейцином, относятся бурый рис, фасоль, соя, грибы (шампиньоны и вешенки), грецкие орехи, говядина, коровье молоко, пшеничная и соевая мука. Беспокоиться надо, если перечисленные продукты составляют основу пищевого рациона: витамин В3 в таком случае не будет усваиваться.

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Витамин В5 (пантотеновая кислота)

Редко бывает в дефиците, и его просто получить из сбалансированной диеты. Пантотеновая кислота также важна для поддержания здоровья, поскольку участвует в выполнении ряда важных функций в организме: расщепление жиров и углеводов для получения энергии, производство красных кровяных клеток — эритроцитов, производство половых и стрессовых гормонов, синтез холестерина.

Как и другие витамины группы В, пантотеновая кислота не накапливается в организме, поэтому ее нужно ежедневно получать из пищи:

  • гороха;

  • фундука;

  • зеленых листовых овощей;

  • гречки;

  • овсянки;

  • цветной капусты;

  • субпродуктов;

  • мяса птицы;

  • яичного желтка.

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